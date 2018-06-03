هل تنجح المصرية للاتصالات فى التحول لمشغل عالمى؟‎

حمدى الليثى: مرهون بتوافر الخبرات الفنية.. وتشكيل تحالف مع مشغل أوروبى أو أمريكى مصدر بشركة حلول عالمية: جميع الأسواق متشعبة.. ومتوسط إنفاق الفرد على الخدمة يتراجع خالد شريف: الشركة مؤهلة بقوة لتقديم خدمات الارضى والأنترنت أفريقيا خالد نجم: يجب رفع كفاءة البنية التحتية محليا أولاسمية كمال

حمدى الليثى: مرهون بتوافر الخبرات الفنية.. وتشكيل تحالف مع مشغل أوروبى أو أمريكى

مصدر بشركة حلول عالمية: جميع الأسواق متشعبة.. ومتوسط إنفاق الفرد على الخدمة يتراجع

خالد شريف: الشركة مؤهلة بقوة لتقديم خدمات الارضى والأنترنت أفريقيا

خالد نجم: يجب رفع كفاءة البنية التحتية محليا أولا

سمية كمال

أجمع عدد من مسئولى شركات الاتصالات على أن أسواق القارة الأفريقية تمثل بوابة مرور المصرية للاتصالات للعالمية، فى ضوء احتياج دولها إلى تحديث شبكة بنيتها التحتية، ونشر خدمات الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك ردا على تصريحات المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات يوم الخميس الماضى على هامش حفل السحور السنوى الذى عقدته المصرية للاتصالات بأن we الشبكة الرابعة للمحمول المملوكة للأخيرة ستنطلق للعالمية بداية 2019 دون تحديد أسواق بعينها.

وقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول الاتصالات، إن قرار التوسع الخارجى للمصرية للاتصالات مرهون بتوافر الخبرات الفنية اللازمة لذلك، بالتزامن مع تشكيل تحالف استراتيجيى مع مشغل عالمى مثل تليفونيكا الإسبانية وبريتش تيليكوم البريطانية.

وأوضح الليثى أن أفريقيا تمثل سوق واعدة طالما توافرت الظروف الاقتصادية والبيئة السياسية المشجعة على ضخ استثمارات جديدة فى مجال تحديث شبكات البنية التحتية.

وأكد مصدر مسئول بإحدى الشركات العالمية فى مجال حلول شبكات الاتصالات، أن جميع أسواق دول العالم اصبحت متشبعة ويتم بيع تراخيص الاتصالات بأسعار مرتفعة، فى الوقت نفسه تراجع متوسط انفاق الفرد عالميا على خدمات الاتصالات.

ورأى خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن المصرية لديها فرصة كبيرة فى تقديم خدمات الهاتف الارضى والإنترنت بأسواق القارة الافريقية بدعم من الكابلات البحرية التى تمر بالأراضى المصرية وتصل إلى 17 كابلا.

وقلل من فرص نجاح المصرية فى تقديم خدمات المحمول حيث تحتاج إلى فترة كبيرة لبناء خبرات متراكمة فى النشاط ذاته، ودعم الوجود المحلى أولا .

ولفت خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إلى أن المصرية بحاجة للتركيز على رفع كفاءة إدارة البنية التحتية المملوكة لها، ثم دراسة فرص التوسع الخارجى، مستشهدا بتجربة الشركة السابقة فى السوق الجزائرية ” جيزى “.

وكان المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للمصرية كشف فى تصريحات صحفية عن وصول عدد عملاء we منذ إطلاقها فى 18 سبتمبر 2017 وحتى الآن إلى 3 ملايين عميل، مشيرا إلى أن المصرية بصدد التعاون مع شركة محمول جديدة بجانب اتصالات مصر فى خدمات التجوال المحلى.

ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات صوتية من شركات المحمول بالجملة وإعادة بيعها للعميل، لحين بناء شبكتها بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.