هل تنجح الشبكة المالية الحكومية فى ميكنة الدعم بالكامل؟

مها أبو ودنأطلقت وزارة المالية الشبكة المالية الحكومية منذ أيام، بعد انتهاء العمل فى ميكنة جميع الحسابات الحكومية، والمصالح الإيرادية، ومصالح الرسوم التابعة للدولة، فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى والرقمى.وخلال مؤتمر إطلاق الشبكة، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن الخطوة التى اجتا

مها أبو ودن

أطلقت وزارة المالية الشبكة المالية الحكومية منذ أيام، بعد انتهاء العمل فى ميكنة جميع الحسابات الحكومية، والمصالح الإيرادية، ومصالح الرسوم التابعة للدولة، فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى والرقمى.

وخلال مؤتمر إطلاق الشبكة، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن الخطوة التى اجتازتها الحكومة بتمكنها من الانتهاء من الشبكة المالية الحكومية، تحل أكثر من %70 من صعوبات إنشاء شبكة إلكترونية مميكنة للدعم.

طرحت «المال» السؤال الهام، هل تنجح الحكومة فى إنشاء شبكة إلكترونية متكاملة للدعم الحكومى؟

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الشبكة المالية للحكومة المصرية تعد أحد العناصر الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، ويتواكب مع إطلاق الشبكة ميكنة جميع عمليات تنفيذ برامج الموازنات الخاصة لجميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية بالدولة، لتصبح جميع أوجه الصرف العام مميكنة بالكامل.

وأشار فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن جميع الجهات الحكومية والعامة أصبحت مؤهلة تمامًا لإدارة وتنفيذ الرقابة على برامج الموازنة العامة المختلفة بشكل إلكتروني، خاصة أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) يعد خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع مالي إلكتروني، بعد أن أصبحت عمليات الصرف من الموازنة تتم من خلال تلك المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك إلى جانب ربط النظامين (TSA& GFMIS) فيما بينهما، بحيث لا تتم أي مدفوعات إلكترونية إلا من خلال منظومة إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، بالإضافة إلى أنه لا أحد يستطيع تجاوز المخصص في قانون ربط الموازنة العامة للجهة التي يديرها ولو بمبلغ بسيط، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا المنشات المالية الحكومية “اى فاينانس”، إن الوصول لشبكة متكاملة للدعم يمثل خطة طموحة جدا، لأن الإجراءات التى ستسبق ذلك ستكون فى إطار حصر جميع قطاعات الدعم ووضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل كل المستحقين، وهو ما يسهم فى المساعدة للوصول إليهم.

وأضاف لـ«المال»، أن اكتمال الشبكة المالية الحكومية يعنى تخطى صعوبات كبيرة، وتبقى الخطوة الأكثر إسهاما فى الوصول لهذا الهدف هى مرحلة تطبيق الكروت الذكية على مستوى السلع التموينينة أو البترولية.

وقال إن شركته نجحت فى الوصول بشبكتها المالية التكنولوجية إلى نجوع وقرى فى أقصى صعيد مصر، من خلال منظومة صرف معاشات تكافل وكرامة، ومن الممكن أن يتم استغلال نفس الشبكة فى ميكنة باقى أصناف الدعم.

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أكد أنه تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في كل أنحاء الجمهورية، وتدريب ما يقرب من 12 ألف شخص علي آليات عمل المنظومة، منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة (جهاز إداري –هيئات محلية -هيئات خدمية)، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزي، ليقتصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.

وأكد الوزير أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، تم بنجاح وفي وقت قياسي، موضحا أن ذلك استغرق 8 أشهر فقط، وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة، وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية، إلي جانب قبول فريق العمل التحدى، وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير، وقال إن عمل الشبكة اكتمل مع نهاية مارس 2018.

وأكد «الجارحى» أن ميكنة الموازنة العامة، ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل أسهم في تحقق الشمول المالي، والتحول إلي مجتمع رقمي فيما يخص التعاملات المالية، لافتا إلي أن المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الوثيق مع البنك المركزي، وجميع أطراف المنظومة.

وأضاف الوزير أن القطاع البنكي له دور مهم في إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية، وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة إلكترونيا لهذا العام، سواء في الضرائب أو الجمارك.