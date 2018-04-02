هل تنافس يوتيوب ريمكس منصات الموسيقى المدفوعة أونلاين؟

■ سليم: التركيز على البث المباشر شرط نجاحها ■ فؤاد: «نت فيلكس» و«أمازون برايم» تجارب مشابهة لم تنجح ■ عبدالنعيم: توقعات بزيادة عدد مستخدميها بالسعودية والإمارات ■ محسن: خطوة تساهم فى زيادة عدد المعلنين على المنصةسمية كمالرأى عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا، أن دراسة «

■ سليم: التركيز على البث المباشر شرط نجاحها

■ فؤاد: «نت فيلكس» و«أمازون برايم» تجارب مشابهة لم تنجح

■ عبدالنعيم: توقعات بزيادة عدد مستخدميها بالسعودية والإمارات

■ محسن: خطوة تساهم فى زيادة عدد المعلنين على المنصة

سمية كمال

رأى عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا، أن دراسة «يوتيوب» إطلاق خدمة موسيقى مدفوعة تحت اسم «ريمكس»، خطوة جيدة تستهدف من خلالها زيادة أرباح الشركة العالمية، إلا أنها بحاجة لتقديم خدمات قيمة مضافة جديدة لإنجاحها وعلى رأسها البث الحى المباشر.

وقالوا إن يوتيوب لديها ميزة تنافسية، مقارنة بالشركات الأخرى تتمثل فى تقديم محتوى حصرى للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، ما يجعلها قادرة على منافسة منصات الموسيقى المدفوعة أونلاين، ومنها «سبوتيفاي» وأبل اللتان تسيطران على سوق خدمات الموسيقى المدفوعة على الإنترنت، وتحققان إيرادات كبيرة منها.

يشار إلى أن يوتيوب يمتلك حاليا تطبيقا لبث الموسيقى أونلاين، بجانب خدمة أخرى مدفوعة تعرف بـ «يويتوب ريد»، كما تجرى الشركة حاليا مفاوضات مكثفة مع شركات إنتاج فنى عالمية منها «يونيفرسال ميوزيك جروب» و«ووانر ميوزيك جروب»، للحصول على ترخيص إنتاجها من الألبومات الغنائية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة الجديدة.

وأصدرت مؤسسة Goldman Sachs للأبحاث التسويقية تقريرًا يتوقع وصول حجم سوق خدمات البث الموسيقي إلى 28 مليار دولار فى 2030.

وبلغت إيرادات يوتيوب التابعة لـ«ألفا بيت» الشركة الأم لجوجل العالمية، خلال العام الماضى 10 مليارات دولار، وحاولت يوتيوب بيع خدمات موسيقى مدفوعة فى الماضى، لكنها لم تنشر أى تفاصيل عن تلك المحاولات.

اعتبر عبدالرحمن سليم، رئيس شركة imfnd للأبحاث التسويقية، قرار يوتيوب أمرا جيدا، لا سيما أن منتجى الفيديوهات يشتكون عدم تنوع المادة المنشورة بالمجان، إلا أن إدارة الموقع بحاجة للتركيز بشكل كبير على خدمات البث الحى المباشر «video streaming».

وقال سليم إن فيس بوك يقدم نفس الخدمة تحت أسم «sound connections»، ما سيخلق منافسة قوية على جذب أكبر عدد من المستخدمين.

وتوقع علي فؤاد، المشرف العام على الإعلانات الرقمية بشركة برومو ميديا، ألا تلقى خدمة يوتيوب ريمكس نجاحا فى مصر والشرق الأوسط، لأن المستخدم يرفض زيادة سعر الخدمة ويضطر للعودة إلى شاشات التليفزيون.

واستشهد فؤاد بعدم نجاح تجربة منصة الفيديوهات net flix التى تقوم بإنتاج المحتوى مقابل اشتراك شهري لا يتعدي 50 جنيها قبل التعويم، وكان الإقبال عليها ضئيلا، وانخفض للغاية بعد تحرير سعر الصرف فى 2016.

وتوقع أن يكون الجمهور المستهدف من خدمة يوتيوب الجديدة الشباب، لافتا إلى احتلال منصة نت فيلكس المركز الأول عالميًا يليها أمازون برايم من حيث نسب مشاهدة الفيديوهات طبقا للإحصائيات العالمية، متسائلا عن أسباب تمسك يوتيوب بإطلاق خدمة جديدة أخرى مشابهة فى هذا الصدد.

وأضاف أن الميزة التنافسية الوحيدة يوتيوب تتمثل فى تقديم محتوى حصرى للمستخدمين مقارنة بالمنافسين والذين لا يقدمون محتوى عربيا، إذ تخاطب كلا من نت فيلكس وأمازون برايم على العرب المتابعين للمحتوى الأجنبي.

وقدر تكلفة الاشتراك فى منصة نت فيلكس حاليا بنحو 7 دولارات، ويوتيوب رد 10 دولارات، كما تمتلك نت فيلكس عددا كبيرا من مسلسلات تحتل أكبر نسبة مشاهدة بالعالم.

وأكد تامر عبدالنعيم، الرئيس التنفيذى لشركة الخليج للحلول التقنية، أن خطوة اليوتيوب متوقعة وتستهدف زيادة أرباح الشركة، متوقعا أن تلقى الخدمة قبولا من المشتركين الراغبين فى الابتعاد عن الإعلانات خصوصا عند مشاهدة الأغانى والمسلسلات.

وأضاف عبدالنعيم، أن «ريمكس» لن ترفع عدد مستخدمى منصة يوتيوب، متوقعا أن تحتل الإمارات والسعودية المركز الأول فى الاشتراك بالخدمة الجديدة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط يعقبهما مصر.

واعتبر أن منصة «اليوتيوب» هى الوحيدة التي تعطي وقتا للمشاهد لشرح المحتوي، ووسيلة فعالة لتسويق الخدمات.

وقال عمرو محسن، رئيس وكالة إيجي ديزاينر للدعاية والاعلان، إن الخدمة الجديدة لن تزيد حصة يوتيوب من سوق تطبيقات التواصل الاجتماعى، ولكن ستنعكس بالايجاب على زيادة عدد المستخدمين، والمعلنين على المنصة، مبينًا أن دول الخليج ستكون الأكثر تفاعلا حاليا مع خدمة يوتيوب رد.

ورأى محمد المهيرى، رئيس شركة كونكت ادز لحلول الإعلانات الرقمية، أن اليوتيوب بحاجة للتركيز على نوعية المحتوى الإعلانى الموجه للمشاهد، نظرًا لأن هناك إعلانات تظهر للمستخدم لا تتوافق مع اهتماماته الشخصية، وغير موجهة بشكل صحيح.

وبحسب رئيس قسم الموسيقى فى شركة يويتوب «ليور كوهين»، فإن خدمات الموسيقى الجديدة المقرر إطلاقها ستتضمن فيديوهات حصرية، وقوائم أغان تلبى احتياجات الجمهور الشغوف بالموسيقى.