هل تلجأ البورصة لإلغاء بند المؤهل فى الانتخابات المقبلة؟

شريف عمر ـ مصطفى طلعتأعلنت للجنة المنظمة لانتخابات مجلس ادارة البورصة المصرية عن استبعاد مرشحين لعدم تقديمهم ما يفيد الحصول على مؤهل دراسى معتمد من المجلس الأعلى للجامعات،و دارت العديد من التساؤلات بداخل أروقة سوق المال، حول أهمية هذا الشرط فى الترشيح، خاصة وأن أغلبية قيادات السوق حصلت على المؤهل

شريف عمر ـ مصطفى طلعت

أعلنت للجنة المنظمة لانتخابات مجلس ادارة البورصة المصرية عن استبعاد مرشحين لعدم تقديمهم ما يفيد الحصول على مؤهل دراسى معتمد من المجلس الأعلى للجامعات،و دارت العديد من التساؤلات بداخل أروقة سوق المال، حول أهمية هذا الشرط فى الترشيح، خاصة وأن أغلبية قيادات السوق حصلت على المؤهل من جامعات أجنبية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات البورصة قد اعلنت الاسبوع الماضى عن استبعاد كلاً من على الطاهرى رئيس مجلس ادارة شركة كاتليست بارتنرز، وخالد الطيب العضو المنتدب لشركة القاهرة للاسكان، من المنافسة على مقعد الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية، بداعى عدم تقديم ما يفيد الحصول على مؤهل جامعى معتمد من الاعلى للجامعات، وذلك على الرغم من الخبرات المتراكمة للاثنين.

وقال مصدر مقرب بداخل جهات سوق المال أنه حاول التواصل مع اللجنة المشرفة على الانتخابات لمحاولة التحفيف من شرط المؤهل الدراسى واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، الا ان التزام اللجنة بنصوص القوانين المصرية حال دون ايجاد أية مخرج من الازمة.

وتابع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه : الجميع على علم بكفاءة العاملين بسوق المال، وحصولهم على شهادات التخرج الجامعى من خارج مصر، ونجاحهم فى تأسيس كيانات وشركات مالية ناجحة بالسوق المحلية، إلا أنه لا يمكن مخالفة نصوص البيروقراطية المحلية، وسنسعى خلال الدورات المقبلة للتقليل من شرط المؤهل الدراسى وتفهم الطبيعة الخاصة لسوق المال.

وقال على الطاهرى رئيس مجلس ادارة شركة كاتليست بارتنرز للاستثمار، أنه فؤجى باستبعاده من انتخابات البورصة بداعى عدم تقديمه شهادة التخارج من جامعة واشنطن أند لى، بما تتوافق مع الاجراءات المتبعة لدى لجنة الانتخابات، مما دفعه لمخاطبة ادارة الجامعة من جديد لارسال ما يثبت حصوله على الشهادة الجامعية وارسالها الى المجلس الأعلى للجامعات مباشرة لاعتمادها.

وتابع: اجتماع المجلس الاعلى للجامعات سيكون قبل يوم واحد فقط من الاعلان عن الكشوف النهائية لمرشحى البورصة، ولهذا سوف أتقدم بتظلم أو اقرار منى للجنة لتقديم ما يثبت حصولى على المؤهل الدراسى خلال يوم أو يومين من اعلان الكشوف النهائية، وهذه أخر محاولة متاحة للحاق من جديد للسباق الانتخابى,

وأكد الطاهرى على التزامه بما ستسفر عنه جهود العودة من جديد للسباق الانتخابى، مؤكدأً احترامه للقوانين والقواعد المنظمة للانتخابات وقبول اوراق المرشحين.

جدير بالذكر أن الطاهرى من أبرز رواد سوق المال المصرية، وساهم فى تاسيس العديد من شركات الخدمات المالية النجاحة، وكان على رأسها المجمعة المالية هيرمس فى القرن الماضى، بجانب اطلاق بنك الاستثمار بلتون المالية، ومع مرور الوقت أصبحت هيرمس وبلتون من أقوى بنوك الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط

وحصل خالد الطيب على درجة البكالوريوس فى الإقتصاد من جامعة وهران بالجزائر، لكنه قدم فى الاوراق المطلوبة للانتخابات ما يفيد حصوله على شهادة دبلومة الدرسات العليا التى حصل عليها فى مجال التمويل من احد الجامعات المصرية، وهو ما أدى فى النهاية لاستبعاده.

وأوضح «الطيب» أن اللجنة تصر على إعتماد الشهادة من المجلس الاعلى للجامعات رغم خضوعها لإشراف البعثات الممصرية، وبالتبعية تصبح معتمدة بما يعادل الشهادات المصرية، وفقا للقرار الصادر عن وزارة التعليم العالى رقم 271 لسنه 1975.

وقال «الطيب» أن هناك تعنتاً من قبل لجنة الإنتخابات، مؤكداً تقدمه بتظلم أمام اللجنة المختصة.

تعجب «الطيب» من قبول أوراق ترشحه فى الإنتخابات السابقة للبورصة، الدورة قبل الماضية، بالإضافة إلى إعتماد أوراقه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كعضو منتدب لشركة بايونيرز لإدارة الصناديق.

فيما قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة فى الاوراق المالية أنه من الظلم التركيز على بند المؤهل الدراسى واعتماده من الاعلى للجامعات كشرط رئيسى للتقدم لانتخابات البورصة، موضحاً أن القوانين لا تتجزأ فمن ناحية توافق الرقابة المالية على اعتماد تعيين بعض الافراد فى مناصب العضو المنتدب لشركات تعمل فى مجال الاوراق المالية، فى حين قد لا يتم الموافقة على ترشح هؤلاء فى انتخابات البورصة لعدم توافر الشروط.

وأوضح فتح الله أن سوق المال – خاصة منصب أعضاء مجلس ادارة البورصة – فى حاجة لترشح الكوادر الفنية والخبرات المتراكمة بداخل السوق لتحقيق أقصى استفادة من تشكيل المجلس، دون التركيز على نوعية المؤهل الدراسى،متابعاً : يكفينا النجاح والتاريخ المهنى للمرشحين ورغبتهم فى نقل تجاريهم الناجحة فى شركاتهم العاملة بالاوراق المالية فى خدمة البورصة.