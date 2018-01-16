سيــارات

هل تقتني فيات تيبو أم كيا ريو؟

المال - خاصتباع السيارتان فيات تيبو A/T F/O  وكيا ريو A/T EX FL بسعر 328 ألف جنيه في السوق المحلية، وبذلك يكون قد تم تحييد العامل السعري في القرارات الشرائية عند المقارنة بين السيارتين، وهنا تبرز أهمية المواصفات الفنية والاختلافات بين الطرازين.وتشير البيانات المتوافرة عن السيارتين إلى أن في
8:18 م, الثلاثاء, 16 يناير 18 8:18 م, الثلاثاء, 16 يناير 18

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المال – خاص

تباع السيارتان فيات تيبو A/T F/O  وكيا ريو A/T EX FL بسعر 328 ألف جنيه في السوق المحلية، وبذلك يكون قد تم تحييد العامل السعري في القرارات الشرائية عند المقارنة بين السيارتين، وهنا تبرز أهمية المواصفات الفنية والاختلافات بين الطرازين.

وتشير البيانات المتوافرة عن السيارتين إلى أن فيات تيبو مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة قصوى 110 أحصنة وعزم 152 نيوتن، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ الساعة خلال 11.2 ثانية.

أما كيا ريو فمزودة بمحرك 1400 سي سي، يعطي قوة قصوى 107 أحصنة وعزم 138 نيوتن، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/ الساعة في غضون 12.2 ثانية.

وفيما يلي مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين:

المواصفات

فيات تيبو   A/T F/O

كيا ريو   A/T EX FL

الوكيل

النيل الهندسية

المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات

السعر الرسمي بالألف جنيه

327.9

328

سعة المحرك

1600

1400

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

4

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

110

107

عزم المحرك

152

138

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

11.2

12.2

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.3

5.1

سعة خزان الوقود (لتر)

45

43

الارتفاع عن الأرض

150

145

السرعة القصوى

192

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

لا يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

لا يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

17

15

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا  يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

لا يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة القيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

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