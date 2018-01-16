هل تقتني فيات تيبو أم كيا ريو؟

المال - خاصتباع السيارتان فيات تيبو A/T F/O وكيا ريو A/T EX FL بسعر 328 ألف جنيه في السوق المحلية، وبذلك يكون قد تم تحييد العامل السعري في القرارات الشرائية عند المقارنة بين السيارتين، وهنا تبرز أهمية المواصفات الفنية والاختلافات بين الطرازين.وتشير البيانات المتوافرة عن السيارتين إلى أن في

المال – خاص



تباع السيارتان فيات تيبو A/T F/O وكيا ريو A/T EX FL بسعر 328 ألف جنيه في السوق المحلية، وبذلك يكون قد تم تحييد العامل السعري في القرارات الشرائية عند المقارنة بين السيارتين، وهنا تبرز أهمية المواصفات الفنية والاختلافات بين الطرازين.

وتشير البيانات المتوافرة عن السيارتين إلى أن فيات تيبو مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة قصوى 110 أحصنة وعزم 152 نيوتن، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ الساعة خلال 11.2 ثانية.

أما كيا ريو فمزودة بمحرك 1400 سي سي، يعطي قوة قصوى 107 أحصنة وعزم 138 نيوتن، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/ الساعة في غضون 12.2 ثانية.

وفيما يلي مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين:





المواصفات فيات تيبو A/T F/O كيا ريو A/T EX FL الوكيل النيل الهندسية المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات السعر الرسمي بالألف جنيه 327.9 328 سعة المحرك 1600 1400 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 4 النمط سيدان سيدان عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 110 107 عزم المحرك 152 138 التسارع من 0- 100 كم/ ساعة 11.2 12.2 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 6.3 5.1 سعة خزان الوقود (لتر) 45 43 الارتفاع عن الأرض 150 145 السرعة القصوى 192 180 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد لا يوجد كراسي كهربائية لا يوجد لا يوجد نظام الفرامل ABS يوجد لا يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد لا يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد لا يوجد نظام تنبيه ضد السرقة لا يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط الرياضية 17 15 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد لا يوجد مساحات خلفية لا يوجد لا يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا يوجد لا يوجد إشارات بالمرايا الجانبية لا يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح الأمامية LED لا يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح الخلفية LED لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الذكي لركن السيارة يوجد لا يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD CD/CD مدخل AUX يوجد يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد لا يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد التحكم بالزجاج بلمسة واحدة يوجد يوجد التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد لا يوجد فرش جلد لا يوجد لا يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد لا يوجد فتحة سقف لا يوجد لا يوجد فتحة سقف كهربائية لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية يوجد لا يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة القيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد <

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