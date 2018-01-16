هل تقتني فيات تيبو أم كيا ريو؟

المال – خاص
تباع السيارتان فيات تيبو A/T F/O وكيا ريو A/T EX FL بسعر 328 ألف جنيه في السوق المحلية، وبذلك يكون قد تم تحييد العامل السعري في القرارات الشرائية عند المقارنة بين السيارتين، وهنا تبرز أهمية المواصفات الفنية والاختلافات بين الطرازين.
وتشير البيانات المتوافرة عن السيارتين إلى أن فيات تيبو مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة قصوى 110 أحصنة وعزم 152 نيوتن، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ الساعة خلال 11.2 ثانية.
أما كيا ريو فمزودة بمحرك 1400 سي سي، يعطي قوة قصوى 107 أحصنة وعزم 138 نيوتن، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/ الساعة في غضون 12.2 ثانية.
وفيما يلي مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين:
المواصفات
فيات تيبو A/T F/O
كيا ريو A/T EX FL
الوكيل
النيل الهندسية
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات
السعر الرسمي بالألف جنيه
327.9
328
سعة المحرك
1600
1400
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
4
النمط
سيدان
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
110
107
عزم المحرك
152
138
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
11.2
12.2
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.3
5.1
سعة خزان الوقود (لتر)
45
43
الارتفاع عن الأرض
150
145
السرعة القصوى
192
180
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
لا يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
لا يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
لا يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط الرياضية
17
15
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
لا يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
لا يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة القيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
<
…