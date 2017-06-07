هل تفي المالية بإعفاء الصلصة من القيمة المضافة؟

حصلت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على وعد سابق من وزارة المالية، بإعفاء الصلصة من «القيمة المضافة»، إلا أنها لم تصدر قرارا رسميا، بهذا الشأن حتى الآن لتحديد موقف المنتج من الضريبة.

وكشفت مصادر مسئولة داخل غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن إعفاء «الصلصة» من ضريبة القيمة المضافة لا تزال فى مرحلة التفاوض مع «المالية»، لكنها أكدت تعثرها فى الوقت الحالى، وفى انتظار صدور قرار نهائى.

وقالت المصادر- فى تصريحات لـ «المال» – إن «المالية» قد تستجيب لمطلب الغرفة، بإعفاء الصلصة للتخفيف عن كاهل المستهلك فى ظل ارتفاع جميع أسعار السلع، بطريقة جنونية، بعد تحرير سعر الصرف.

وكان أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قد أكد – فى تصريحات سابقة – أن «المالية» وعدتهم بإعفاء الصلصة من «القيمة المضافة»، وأن طلب الغرفة بذلك باعتبار الصلصة سلعة غذائية، كما أنها تخضع لبند الخضروات المصنعة، والتى أعفاها القانون من الضريبة، مؤكدا أن هذه السلعة مهمة بشكل كبير للمواطن، وتخفيض أسعارها يفيد طرفى المعادلة المنتج والمستهلك معا.