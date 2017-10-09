هل تفتح تجربة شركة شمال أفريقيا الباب لتعديل قواعد البورصة؟

❏ النشار: تأجيل الإجراءات لحين انتهاء تحقيقات العامة للاستثمار ودراسة شكاوى المساهمين ❏ رقابى سابق: على الهيئة إلزامها بتعيين مستشار مالى لتقييم الأسهم ❏ الترساوى: الرقابة المالية تملك الموافقة على سعر الشطب ❏ فتح الله: لا بديل عن بدء برامج تدريبية وتوعوية لمستثمرى السوق ❏ لطفى: القانون لا يحمى المغ

❏ النشار: تأجيل الإجراءات لحين انتهاء تحقيقات العامة للاستثمار ودراسة شكاوى المساهمين

❏ رقابى سابق: على الهيئة إلزامها بتعيين مستشار مالى لتقييم الأسهم

❏ الترساوى: الرقابة المالية تملك الموافقة على سعر الشطب

❏ فتح الله: لا بديل عن بدء برامج تدريبية وتوعوية لمستثمرى السوق

❏ لطفى: القانون لا يحمى المغفلين والإجراءات واضحة وصريحة

جهاد سالم ـ شريف عمر

فجرت خطوة إعلان شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، اتجاهها للشطب الاختيارى من البورصة، فى أعقاب 4 أعوام ونصف من القيد فى السوق، العديد من التساؤلات، بشأن منطقية خطوة الشركة، لا سيما أنها طرحت أسهمها بسعر 4 جنيهات، فى حين ستلجأ للشطب، وشراء أسهم المساهمين بسعر 1.20جنيه.

وبناء على الفارق الكبير بين سعرى الطرح والشطب، حاولت «المال» مناقشة خبراء السوق، بشأن تلك التجربة، وإمكانية تعديل قواعد سوق المال المنظمة للشطب الاختيارى، لإضافة صلاحيات جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية فى تحديد سعر الشطب، علاوة على النص على فترة زمنية لا يجوز خلالها الشطب من البورصة.

وفى 20 أغسطس الماضى، وافقت إدارة شمال أفريقيا على الشطب الاختيارى لأسهم الشركة من البورصة، مع شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.20جنيه للسهم، وهو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الشهر السابق.

ونوهت الشركة إلى أنها اتخذت قرار الشطب نتيجة عدم وصول مستويات تداول السهم إلى المستوى المرجو، واستمرار تدهور ظروف السوق التى لا تسمح بتحقيق أهداف القيد، بجانب توفير النفقات كما ستعتمد على السيولة الذاتية فى تدبير التمويلات اللازمة.

إلا أن الهيئة قررت تأجيل السير بخطوات الشطب الاختيارى لشمال أفريقيا، لحين دراسة شكاوى بعض المساهمين الشركة تفيد قيام الشركة، بإثبات حضور أحد المساهمين بمحضر اجتماع الجمعية العامة لمناقشة إجراءات الشطب الاختيارى، المنعقدة 24 سبتمبر الماضى، فى حين أنه لم يحضر بالأصل.

وأحالت الرقابة المالية شكاوى المساهمين إلى الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وقبل ذلك وتحديداً فى 24 أغسطس قالت الرقابة المالية، إنه لن يتم السير فى إجراءات الشطب الاختيارى لأسهم شمال أفريقيا إلا بعد موافقة أغلبية مساهمى الأقلية، أو ما يعرف بالأسهم حرة التداول، الحاضرة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وهو شرط يطبق لأول مرة فى سوق المال، كما طالبت بضرورة قيام الشركة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموافاة البورصة والهيئة بنسبة الحضور، ونسبة التصويت، الخاصة بمساهمى الأقلية عند التصويت، على قرار شطب الورقة المالية من البورصة المصرية، وشراء أسهم المتضريين من الشطب بالسعر المقترح.

وبدأت قصة شركة شمال أفريقيا العقارية، بعد موافقة البورصة على قيدها فى مارس 2012، وفى 16 ديسمبر 2012 وافقت البورصة على بدء التداول على أسهم شمال أفريقيا بسعر 4 جنيهات للسهم، وهو سعر تنفيذ الطرح العام لـ %10 من الاسهم، إلا أنه فى 20 ديسمبر قررت إدارة البورصة إيقاف التداول عن السهم، بعد ارتفاعه القياسى لمستويات 5.32 جنيه مع مطالبة الشركة بيانات مفصلة عن السهم.

وخلال الفترات التالية لبدء التداول لجأت إدارة شمال أفريقيا لشراء أسهم الشركة المتداولة فى صورة أسهم خزينة، وكررت تلك الإستراتيجية عدة مرات خلال 2013 و 2015، وبأسعار بين 2 إلى 3 جنيهات، كحد أقصى فى أول مرة، وأخرى بـ 2.16 جنيه، وأخيرة بـ 4.10 جنيه فى إطار خطة الشركة لتعزيز الطلب والسيولة على السهم.

قال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار إرجاء الشطب يتيح للهيئة بجانب المساهمين فرصة زمنية لتحديد الطريقة الواجب التعامل معها فى شطب الشركة من البورصة، مع الحفاظ قدر الإمكان على مصالح المستثمرين.

وقال مصدر رقابى سابق، إن قانون سوق المال ينظم بشكل دقيق إجراءات الشطب الاختيارى من البورصة، مؤكداً أن القواعد لا تنص صراحة على منع شركة من التوجة للشطب الاختيارى من البورصة، أو تملك تحديد توقيت معين للشركات لدراسة اتخاذ مثل تلك القرارات، لكنه ألمح لإمكانية تدخل الجهات الرقابية، حال اكتشاف مخالفات إفصاح متعلقة بدراسات القيم العادلة أو إخفاء دعاوى قضائية منظورة حالياً فى تلك الحالة، ربما تظهر عقوبات مالية على الشركة.

وأشار إلى أن إدارة الرقابة المالية والبورصة بإمكانهم إجبار الشركة على تعيين مستشار مالى مستقل، لتحديد السعر العادل للسهم، دون إجبار الشركة على الشراء بهذا السعر المعلن، لا سيما وأن القانون واضح فى تحديد سعر عروض شراء الشطب الاختيارى.

ولفت المصدر إلى أن تحديد القيمة العادلة كفيل بتوضيح الصورة كاملة أمام مساهمى حصص الأقلية، ويمنحهم فرصة لدراسة قراراتهم سواء باستكمال الاستثمار فى الشركة، حال ارتفاع التقييم أو التخارج والاستجابة للسعر المعلن فى عرض الشراء.

وعلى صعيد مساهمى شمال أفريقيا، قال عبدالوهاب على، أحد المساهمين، إنه يملك 15 ألف سهم فى شمال أفريقيا، ولم يحضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة لقناعته بعدم وجود سلطة لجهات سوق المال، فى إثناء الشركة عن قرارها وعدم تعويض صغار المساهمين، ممن اشتروا أسهم شمال أفريقيا بسعر مرتفع بالقرب من 4 جنيهات فى حين تتجه الشركة للشراء بسعر 1.20 جنيه.

وتابع: على الرقابة المالية إلزام الشركة بشراء الأسهم، لأعلى سعر بيع من جانب أعضاء مجلس الإدارة، الذى يقارب 4 جنيهات.

من جهته اعتبر عوض الترساوى، رئيس مجلس إدارة مكتب الترساوى للاستشارات القانونية، اشتراط الرقابة المالية بحصول شمال أفريقيا على موافقة أغلبية مساهمى الأقلية على قرار الشطب، ضمن الواجبات الأصيلة للهيئة لضبط السوق، والحد من التلاعبات والحفاظ على حقوق الأقلية.

رغم تنظيم قانون سوق المال لآليات الشطب من خلال الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة، إلا أن من حق الهيئة التدخل بضوابط أخرى، حال ما ارتأت نية للتلاعب، طبقا لتوضيح الترساوي.

وأشار الترساوى إلى أنه من صلاحيات الهيئة الموافقة أو رفض سعر الشطب المقترح من جانب الشركة، لما تراه فى مصلحة المساهمين من خلال إصدار قرارات إدارية.

وبشأن تعميم آليات الشطب الاختيارى، وتطبيق مبدأ الحصول على موافقة أغلبية مساهمى الأقلية، لفت الترساوى إلى أنه من المهم إعادة النظر فى قانون سوق المال وتحديد مدة زمنية لا يسمح خلالها للشركات المدرجة بطلب الشطب الاختيارى، بحد أدنى 5 أعوام من تاريخ القيد.

وأضاف الترساوى أن هناك العديد من المشكلات المرتبطة بالقيد فى البورصة، تسهم فى التلاعب بحقوق صغار المساهمين، أغلبها مرتبطة بآليات تقييم الأصول وطرق إعداد الميزانيات، ما يترتب عليه من تسعير السهم، مشددا على ضرورة وضع الشركات المدرجة تحت المسائلة القانونية حال ما ثبت تلاعبها فى آليات التسعير وقت الطرح فى السوق.

وقال الترساوى إن التلاعبات فى سوق الأوراق المالية عديدة، ومتجددة، وسريعة التطور، كما أن هناك العديد من جرائم التلاعب المركبة، والممنهجة بمشاركة أطراف عدة، رغم أن القانون يضع عقوبات تصل إلى السجن وغرامات حتى 20 مليون جنيه، إلا أن إثبات تلك التلاعبات جنائيا صعب للغاية، ما يستوجب من الهيئة العامة للرقابة المالية مزيدا من المرونة فى اتخاذ القرارات الإدارية لضمان أحكام رقابتها على السوق، وهو الدور المنوط به الهيئة.

ومن جانبه قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة، إن قرار الهيئة بشأن شركة شمال أفريقيا، إجراء احترازى للحفاظ على حقوق المساهمين.

ونوه فتح الله إلى أن غياب الوعى والثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين بالسوق فيما يتعلق بآليات الاستثمار فى سهم بعينه، من خلال متابعة القوائم المالية للشركات والنظر لأرباح النشاط، وتحركات السهم قبل اتخاذ قرار الشراء من عدمه، ما يستوجب على القائمين بالأمر بدء برامج تدريبية وتوعوية للتعريف بالبورصة وآليات الاستثمار.

وقال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن قواعد سوق المال واضحة وصريحة، ولا يمكن لوم أى شركة استطاعت الاستفادة من القواعد، سواء فى حالات القيد، أو الشطب الاختيارى، ما رأه يقلل من صلاحيات جهات سوق المال فى توجيه أى عقوبات مالية على هذه الشركات، أو حماية حقوق المساهمين الأقلية فى ضوء القواعد المطبقة حاليا بالسوق.

وأوضح لطفى أن جميع أزمات سوق المال تظهر نتيجة اختيار وتعامل المستثمرين على الأوراق المالية محل التلاعبات، وبمجرد تعرضهم للخسائر المالية يلجأون لقيادات سوق المال لحمايتهم من قرارات الشركات، واصفاً الحالة المتكررة بالسوق أن القانون لا يحمى المغفلين، فى إشارة منه لصعوبة إيجاد حل فوق القانون لحماية المستثمرين.

يشار الى أن شمال أفريقيا العقارية أخطرت البورصة مؤخراً عن صدور حكم قضائى فى القضية المقامة من الرقابة المالية ضد الشركة للإخلال بالإفصاح، وصدر فيها حكم بالحبس 3 أعوام وغرامة 10 ملايين جنيه، ولجأت الشركة بعدها لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على عدم دستورية القواعد.

ويبلغ رأسمال شمال أفريقيا العقارية 34.12 مليون جنيه، موزعاً على 170.6مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.