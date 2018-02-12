هل تغير خاصية Marketplace خريطة سوق التجارة الإلكترونية في مصر؟

محمد فتحى:توقع خبراء ورؤساء شركات التسويق والتجارة الإلكترونية فى مصر، تغير خريطة سوق التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان «فيس بوك» إطلاق خاصية «Marketplace» للمستخدمين في مصر، والجزائر، والمغرب، باللغة العربية فى مارس المقبل، التى تتيح عرض أصناف ومنتجات للبي

محمد فتحى:

توقع خبراء ورؤساء شركات التسويق والتجارة الإلكترونية فى مصر، تغير خريطة سوق التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان «فيس بوك» إطلاق خاصية «Marketplace» للمستخدمين في مصر، والجزائر، والمغرب، باللغة العربية فى مارس المقبل، التى تتيح عرض أصناف ومنتجات للبيع والشراء، عبر منصتها بحسب الموقع والسعر أو الفئة.

أطلقت خاصية «Marketplace» للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، متوافرة حالياً في 51 دولة، ويقتصر استخدامها على الفئات العمرية من سن 18 عامًا وما فوق.

تتيح تلك الخاصية للبائع والمشتري التواصل مع بعضهما مباشرة من خلال فيس بوك مسنجر، والاتفاق على قيمة الصفقة، كما يمكن تسجيل جميع عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المستخدم في قسم «Your Items».

من المتوقع أن يساهم إطلاق تلك الخاصية باللغة العربية بمصر فى دخول شريحة أوسع من شركات التجارة الإلكترونية الصغيرة، فى ظل انتشارة ظاهرة صفحات بيع المنتجات عبر الفيس بوك، التى تحاول الاستفادة من تلك الخاصية الجديدة، ما يمثل تهديدا واضحا للحصص السوقية الخاصة بمنصات التجارة الإلكترونية الكبرى التى تضطر للاعتماد على التواجد عبر تلك المنصة للاستفادة من حجم الترافيك اليومى للفيس بوك والحفاظ على حصصها السوقية.

بحسب جوناثان لابين، المدير الإداري لدى فيس بوك في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا ، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نمواً هائلاً في معدل الإنفاق الإلكتروني، تزامنًا مع اتساع شبكة الإنترنت، لترتفع من 2.7 مليار دولار إلى 7.3 مليار دولار خلال العامين الماضيين، ويوجد في العالم العربي أكثر من 164 مليون مستخدم نشط شهرياً، لذلك فإن إضافة خاصية ذات طابع تجاري تساعدهم على ترسيخ علاقتهم بمنصة فيس بوك، وجهة موحدة للتواصل والتسوق إلكترونيا.

قال أحمد اللبان، رئيس شركة «Marketising» إن منصة «Marketplace» وسيلة قوية فى مجال التجارة الإلكترونية، لا سيما أن عدد زوار فيس بوك يوميا من مصر يصل إلى 40 مليون زائر.

أضاف أنه رغم أهمية تلك الخطوة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تمثل تهديدا واضحا لمنصات التجارة الإلكترونية الكبرى، التى تضطر للاعتماد على التواجد عبر تلك المنصة للاستفادة من حجم الترافيك اليومى للفيس بوك والحفاظ على حصتها السوقية، فى ظل اتجاه الشركات الصغيرة للتركيز على المنصة الجديدة، والاستفادة من مزاياها.

ضرب مثالا بموقع «OLX» ؛ موضحا أنه إذا كانت زياراته اليومية تتراوح بين 2 و3 ملايين زائر، فإن زيارات الفيس بوك بين 30 و40 مليونًا بشكل يومى، ما يمثل خطرا واضحا سواء على OLX أوالمواقع الأخرى، إذا اعتمدت على نفس إستراتيجياتها القديمة، ولم تتجه إلى «Facebook Marketplace»، لا سيما فى ظل اتجاه معظم المستوردين وأصحاب الأعمال الحرة فى الفترة الأخيرة لبيع منتجاتهم عبر صفحات الفيس بوك، بدلا من تحمل تكاليف استئجار محال تجارية وموظفين، متوقعا زيادة عدد هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.

أكد أن أكثر المستفيدين من هذه الخاصية المستهلك النهائى «End user»، أما شركات التجارة الإلكترونية نفسها أمام تحد كبير للحفاظ على حصتها السوقية فى ظل دخول لاعبين جدد للاستفادة منها، متوقعا أن يظل موقع «سوق.كوم» محتفظا بحصته السوقية فى مجال التجارة الإلكترونية.

قال أحمد ناجى، الرئيس التنفيذى لشركة «E-marketing Egypt» إن تفكير «فيس بوك» فى إطلاق تلك المنصة يرجع إلى قدرته الكبيرة على الوصول للبائع والمشترى فى نفس الوقت، وتسهيل عملية التجارة الإلكترونية بين الطرفين.

أضاف أن الموقع بدأ التفكير فى إطلاق منصة «Marketplace» بشكل رسمى بعدما زادت الجروبات والصفحات التى تقوم بعمليات البيع والشراء عبر الموقع، ما دفع إدارة الموقع للتفكير فى كيفية تعظيم إيراداته عن طريق تسهيل التجارة عبر منصة مخصصة، بما لا يتعارض مع مصدر ربحه الأساسى، وهو الإعلانات المدفوعة.

عن مدى قدرة «فيس بوك» على منافسة مواقع التجارة الإلكترونية، قال إنه رغم امتلاكه قدرة هائلة على معرفة اتجاهات المستهلكين والوصول لهم إلا أن التحدى الأكبر ما إذا كانت أرباحه من الإعلانات يمكن أن تتأثر بالسلب، إذا قلص البائعين ميزانياتهم التسويقية التى كانوا ينفقوها فى السابق للوصول للمستخدمين، بسبب المزايا التى توفرها لهم المنصة الجديدة من تسهيل عملية الوصول للمشترى.

استشهد ناجى بتجربة سابقة لموقع «فيس بوك» عندما طرح «Search Box» عبر منصته، ما كان يمثل تهديدا لمحركات البحث الأخرى مثل جوجل وياهو، لكن تأثيره فى النهاية على محركات البحث لم يكون بقدر التوقعات، لافتا إلى أن تجربة «Marketplace» لا يمكن تحديد نجاحها من عدمه قبل التجربة العملية بعد إطلاقها رسميا.

علق هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى قائلا: «لم تعد خدمات التجارة الالكترونى حكرا على أحد، إلا أن شركات الشراء الجماعى تتميز على فيس بوك بمجموعة من خدمات القيمة المضافة منها خدمة توصيل طلبات العملاء إلى المنازل، وإتاحة قنوات متعددة لسداد قيمة المشتريات، علاوة على تحملها المخاطر الإدارية والقانونية وتكاليف الدعاية والتسويق نيابة عن العارضين».

أكد بهاء يوسف، مدير المنتج بشركة سوق دوت كوم التابعة لأمازون الأمريكية، أن موقع فيس بوك لا يمتلك منتج أو خدمة يمكن تقديمها للجمهور، إلا أنه يتميز بالانتشار الواسع بين مستخدمى الإنترنت وبالتالى فإن خدمة market place مجرد قناة تسويقية جديدة، تعتمد على إنشاء مجموعة صفحات منفصلة.

أضاف يوسف أن شركات التسوق الإلكترونى لديها أكثر من ميزة تنافسية منها إتاحة خدمات الدفع الإلكترونى أون لاين، وشحن البضائع إلى العملاء، بعكس مواقع التواصل الاجتماعى مثل « فيس بوك «.

اتفق معه فى الرأى عبد الرحمن جلال، رئيس شركة أوفر ماركت لطلب شراء منتجات البقالة أون لاين، ورأى أن الخدمة المزمع إطلاقها أداة تستهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتها أون لاين، من خلال التواصل مع العملاء عبر خدمة الماسنجر، دون التأثير بالسلب على شركات التسوق الإلكترونى .

ذكر أن خدمة ماركت بليس فى أمريكا تعتمد على تسويق من 10 إلى 15 منتجًا من خلال صفحات متخصصة على فيس بوك، معدة لذلك مسبقا.

أكد هشام عبد الغفار، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الخدمة ما زالت جديدة، ويمكن لشركات التجارة والتسوق الإلكترونى الاستفادة منها منفذ مكمل لتسويق منتجاتها أون لاين، معتبرا أن التأثير الأكبر لها على مواقع الإعلانات المبوبة على غرار OLX ومواقع السيارات مثل كونتاكت، وصفحات فيس بوك المتخصصة فى أعمال البيع والشراء بين أعضائها.

أحمد ناجى: عدم تعارضها مع أرباح الإعلانات يمثل التحدى الأكبر

هشام صفوت: شركات الشراء الجماعى تتحمل المخاطر الإدارية والقانونية عن العارضين

بهاء يوسف: قناة تسويقية جديدة.. وفيس بوك يتميز بالانتشار الواسع

عبد الرحمن جلال: تتيح التواصل مع العملاء عبر خدمة «الماسنجر»

هشام عبد الغفار: تنعكس بالسلب على أداء مواقع الإعلانات المبوبة