ثقافة وفنون

هل تعود حفلات المنصات بعد عامين من توقفها مع استمرار وباء كورونا .. موسيقيون يجيبون

وذلك بعد تقديم المطربة بلقيس مؤخرا حفلا غنائيا على إحدى المنصات المعروفة بـ live now
أحمد حمدي 6:18 م, الأحد, 16 يناير 22 6:18 م, الأحد, 16 يناير 22

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غابت لمدة عامين تقريبا الحفلات الغنائية للمطربين التي كانوا يقدمونها على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وغيرها، والتي كانت تخلو من الجمهور تماما، وعاد أغلب نجوم الغناء لتقديم حفلاتهم الموسيقية بوجود جمهور كبير في مصر والوطن العربي طيلة العام الماضي 2021.

لكن قدمت المطربة بلقيس مؤخرا حفلا غنائيا على إحدى المنصات المعروفة بـ live now

نرصد في هذا التقرير آراء بعض الموسيقيين حول إمكانية عودة حفلات المنصات وأون لاين في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في البلاد حتى الآن.

زوم: هذه الحفلات تحقق مشاهدة كبيرة على تلك المنصات لكن ذلك يرجع لاسم النجم

قال الموزع الموسيقي زوم أن حفلات المنصات وأون لاين يمكن أن تعود بالفعل بدرجة كبيرة الأيام القادمة بسبب استمرار انتشار وباء كورونا في البلاد سواء في مصر أو الوطن العربي .

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وأكد أن هذه الحفلات تحقق مشاهدة كبيرة على تلك المنصات لكن ذلك يرجع لاسم النجم الذي يقدم الحفل للجمهور.

وتابع أن هناك حفلات أون لاين وعرضت على بعض المنصات التكنولوجية المتطورة منها يوتيوب حققت مشاهدة كبيرة خلال العامين الماضيين وقت انتشار حفلات أون لاين بدون جمهور ، حيث تم عمل دعاية كبرى لها بالاضافة للنجوم الذين أحيوا هذه الحفلات كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي ، فحققت تلك الحفلات عائدا ماديا كبيرا أيضا من مشاهداتها التي تخطت ملايين على يويتوب  .

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أحمد البرازيلي : ليس بالضرورة أن يؤدي استمرار انتشار وباء كورونا لعودتها

ويرى الملحن أحمد البرازيلي أن هذه الحفلات لاتحظى بمتابعة كبيرة من الكثيرين لكونها تفتقد لروح الحفل الغنائي الذي لايكتمل أبدا بدون وجود جمهور يتفاعل مع أغنيات المطرب في الحفل .

ولفت إلى أنه ليس بالضرورة أن يؤدي استمرار انتشار وباء كورونا في الوقت الحالي ، لعودة احياء المطربين لحفلات أون لاين خالية من التفاعل الجماهيري الحي والمباشر .

ويشير البرازيلي الى ان الحفل الذي يقدمه ميجا ستار لو لم يحدث تفاعلا كبيرا عليه ، فانه يكون بدون مشاهدة فعليه .

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حسام خليل : هذه الأزمة أثرت سلبا على جميع متعهدي الحفلات الغنائية بمصر

وقال منظم الحفلات حسام خليل ان سوق الحفلات الغنائية أصبح يعاني من ركود حاد بسبب أزمة كورونا الحالية والمستمرة منذ 3 سنوات تقريبا .

ويضيف هذه الأزمة أثرت سلبا على جميع متعهدي الحفلات الغنائية بمصر ، وبدا بعضهم في اللجوء لحفلات أون لاين لتحقيق عائد مادي من وراء مشاهدات حفل نجم معين .

وأوضح أن حفلات اون لاين يمكن أن تعود مرة أخرى الفترة القادمة وهي ليست مضرة أدبا للفنان أو المطرب بل على العكس تساهم في تواجده في السوق برغم الظروف الصعبة بسبب هذا الوباء .

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بقلم أحمد حمدي

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