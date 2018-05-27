هل تعكس زيادات الحصيلة الضريبية نموا حقيقيا في أنشطة القطاعات الاقتصادية؟

مها أبوودنرغم تباطؤ صدور التقارير الحكومية الرسمية التي تقيس مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، إلا أنه مع صدور تقرير قياس الأداء المالي الخاص بأول 7 أشهر من العام المالي الجاري، يتبين وجود ارتفاع كبير في حصيلة الضراىب، مقابل معدلات نمو يمكن وصفها بالمتوسطة في معظم الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوق

مها أبوودن

رغم تباطؤ صدور التقارير الحكومية الرسمية التي تقيس مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، إلا أنه مع صدور تقرير قياس الأداء المالي الخاص بأول 7 أشهر من العام المالي الجاري، يتبين وجود ارتفاع كبير في حصيلة الضراىب، مقابل معدلات نمو يمكن وصفها بالمتوسطة في معظم الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت تراجع في نشاط الصادرات على مدار عام 2016/2017.

تحسنت حصيلة الضرائب علي الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري، بنحو 18.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتحقق 81.8 مليار جنيه.

كما ارتفعت الحصيلة من ضرائب السلع والخدمات بنحو 58.7 مليار جنيه بنسبة نمو 60% ، لتحقق 157.5 مليار جنيه.

في المقابل ذكر تقرير أصدرته وزارة المالية، أن الأنشطة الاقتصادية القطاعية حققت أيضا معدلات نمو، لكن معدلات النمو المتحققة فيها تتراوح بين 0.4% و 12.5% فقط.

ووفقا للتفصيلات الواردة بهذا الشأن في التقرير نفسه، حققت 8 قطاعات نموا خلال العام المالي 2016/2017 ساهم في نمو الناتج المحلي بنحو 4.2%، بعضها تراجعت نسب مساهمته في النمو وبعضها ثبتت مساهمته فيه مقارنة بالعام المالي 2015/2016.

حقق قطاع الجملة والتجزىة نموا بواقع 5.2% مساهما بنحو 0.7% في نمو الناتج المحلي وهي نفس نسبة مساهمته خلال عام 2015/2016.

وجاءت معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 3.7% ، مساهما في النمو بنحو 0.4% مقابل 0% خلال عام 2015/2016.

وحقق قطاع البناء والتشييد نموا بواقع 9.5% مساهما في النمو بنحو 0.5% وهي أيضا نفس نسبة مساهمته خلال العام 2015/2016 .

وحقق قطاع الزراعة نموا قدره 3.2% مساهما في النمو بنحو 0.4% مقابل 0.3% خلال العام المالي 2015/2016.

كما حقق قطاع الحكومة العامة نموا قدره 0.3% مساهما في النمو بنسبة 0.3% مقابل 0.5% خلال عام 2015/2016 .

وحقق قطاع الأنشطة العقارية نموا بنحو 5.2% ساهمت بنسبة 0.5% مقابل 0.4% خلال العام المالي 2015/2016.

فيما حقق قطاع الاتصالات نموا بنحو 12.5% مساهما في النمو بنحو 0.4% مقابل 0.3% ، وحقق قطاع الغاز الطبيعي نموا بنحو 2.1% مساهما بنسبة 0.1% في نمو الناتج المحلي وهي أول نسبة مساهمة ايجابية في معدلات النمو منذ عام 2013 ، ومقابل -0.7% خلال العام 2015/2016.

من جانبه قال أشرف العربي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ان زيادة الحصيلة الضريبية لا تعكس نشاطا اقتصاديا ولكنها جاءت بسبب الموجات التضخمية التي زاد علي أثرها حصيلة الضراىب غير المباشرة.