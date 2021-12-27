هل تعزز «إكسترا السعودية» فرص المنافسة فى تجزئة الإلكترونيات بمصر؟

أكد عدد من العاملين فى قطاع التكنولوجيا أن دخول شركة إكسترا السعودية سوق تجارة تجزئة الإلكترونيات فى مصر سيعزز من فرص تقديم منتج جيد وبسعر تنافسى للمستهلك المحلى، إلا أن نجاح الوافد الجديد مرهون بطبيعة خدمات القيمة المضافة المقدمة لرواد هذه السوق.

وقالوا إن مصر سوق واعدة ومشجعة على الاستثمار، منوهين بأن دخول استثمار عربى بحجم أكسترا باستثمارات تصل لمليار جنيه سيكون له تداعيات إيجابية تتمثل فى توطيد افاق التعاون بين مصر والسعودية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة بالسوق.

وكانت الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا » السعودية قد أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة تابعة لها فى مصر باستثمارات أولية تقدر بـمليار جنيه، كأول محطة توسع لها خارج أسواق منطقة الخليج العربى، على أن يتم تمويل هذه الخطة عن طريق التمويل الذاتى والاقتراض معًا.

وتأسست «إكسترا» عام 2000 وتعمل فى نشاط تجارة تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والحلول والخدمات المرتبطة بهما.

قال ياسر عبد البارى، رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن سوق الأجهزة الاستهلاكية فى مصر متنوعة وواعدة، موضحًا أن دخول شركة سعودية تختص بتقديم الأجهزة الإلكترونية سيصب فى مصلحة المستهلك المصرى والذى يعد –على حسب وصفه– الحلقة الأهم فى سلسلة التصنيع وتقديم المنتج.

ورأى «عبد البارى» أن دخول شركة إكسترا السوق المصرية سيخلق حالة من المنافسة بين المصنعين عبر طرح محفظة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية سيكون لها انعكاس كبير على شكل السوق خلال المدى الزمنى الطويل.

«الصياد»: 5 إلى %8 نموًا فى مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية سنويًا

وأشار شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن إكسترا تمتلك معدلات تمو كبيرة فى السوق السعودية تمكنها من تكرار نفس تجربة النجاح فى نظيرتها المصرية، مؤكدصا أن السعودية تتسم بالتنوع الشديد فى نشاط صناعة الإلكترونيات.

وشدد «الصياد» على ضرورة تشجيع الدولة لهذه النوعية من الاستثمارات الأجنبية، نظرا لما تحمله من خبرة كبيرة واحترافية فى إدارة الأعمال، إضافة إلى دفع عجلة الأعمال والاستثمارات فى مصر إلى الأمام.

واعتبر أن دخول إكسترا للسوق المصرية سيكون له جانب إيجابى على العميل المصرى من خلال طرح منتجات ذات جودة مرتفعة وتقديم خدمات ما بعد البيع، علاوة على تنوع العلامات التجارية المطروحة بالأسواق.

ولفت الى أن السوق السعودية تتسم بالتنوع فى مجال الإلكترونيات، وهو ما سيكون اللاعب الاكبر فى الصفقة، منوهًا بأن ذلك سيساعد على خلق فرص عمل كبيرة فى السوق المصرية.

وقال إنه يجب توجيه أنظار الوافدين الجدد لمصر فى نشاط صناعة الإلكترونيات لافتتاح معارض ومتاجر تجزئة خارج القاهرة والتوسع فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة أن العاصمة أصبحت مشبعة بالمتاجر المتخصصة فى هذا المجال، رغم أنها لا تمثل سوى 20 % من مبيعات السوق المصرية – على حد تقديره، ولا تزال بقية المحافظات الأخرى تحمل فرصا واعدة للنمو.

وألمح إلى أن سوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية فى مصر كبيرة، كونها أصبحت سلعا أساسية وليست كمالية، كما باتت المنافسة بين الشركات صعبة فى توفير منتج بجودة مرتفعة وسعر منافس.

وقال إن مبيعات سوق الأجهزة الإلكترونية والكهربائية فى مصر تنمو من 5 إلى 8% سنويًا مع زيادة التعداد السكانى، مشيرًا إلى أن أبرز عملاء هذه السوق فى الوقت الحالى هم المقبلون على الزواج والمستهلكون الراغبون فى تغيير منتجات قديمة بأخرى جديدة، وهؤلاء الذين يقومون بتجهيز وحدات سكنية فى المصايف.

وأوضح أن حجم صادرات الصناعات الإلكترونية بنهاية شهر أكتوبر الماضى بلغ 1.3 مليار دولار، منوهًا بأن قطاع الأجهزة المنزلية من أكبر اللاعبين فى صادرات السلع الهندسية والإلكترونية.

ورأى أن موجة التضخم التى تشهدها الأسواق العالمية والمحلية ساهمت فى تقليل حجم القوى الشرائية للمستهلكين، كما أصابت كلا من المصنعين والمستوردين بشكل عشوائى، بسبب الارتفاعات غير المبررة ومسبوقة فى مستويات الأسعار، متوقعًا أن تنخفض الأسعار تدريجيًا بالسوق المصرية، تزامنًا مع تراجعها بالأسواق العالمية، ما يسهم فى استقرار معدلات الطلب.

وأضاف خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أن دخول لاعب جديد فى نشاط تجزئة الإلكترونيات فى مصر سيسهم بشكل كبير فى خلق تنافس كبير بين الموزعين، وهو أمر مرهون بطبيعة خدمات القيمة المضافة التى ستحرص إكسترا على طرحها للمستهلكين.

«إبراهيم»: استثمار عربى يستهدف خلق فرص عمل.. وتعزيز التعاون بين البلدين

وأكد «إبراهيم» أن الدولة تقدم حاليًا حزم تسهيلات للمستثمرين الجدد، من شأنها تسهيل فرص الاستثمار فى مصر، معتبرًا أن إعلان الشركة السعودية ضخ مليار جنيه استثمارات بالسوق المحلية سينعكس بدوره على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز روابط التعاون بين مصر والسعودية.

وأشار خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الاتحاد العام للصناعات، إلى أن دخول منافس جديد فى مجال الإلكترونيات سوف ينعكس بالإيجاب على المستهلك المصرى، من خلال تقديم منتجات متنوعة، وخلق حالة من التنافس القوى بين الشركات.

«الصبان»: خطوة تمثل شهادة ثقة فى قوة الاقتصاد المحلى

فى سياق متصل، قالت الدكتورة عايدة الصبان، الرئيس السابق لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومحاضر زائر فى الجامعة البريطانية بالقاهرة، إن دخول شركة أكسترا السعودية للسوق المصرية يمثل شهادة ثقة بقوة الاقتصاد المصرى، ويعكس أيضًا مدى امتلاك البلاد مقومات واعدة تؤهلها لأن تكون بوابة الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورجحت عايدة الصبان أن تعتمد الشركة الجديدة على إطلاق عروض فورية بمجرد بدء نشاطها فى مصر لاستقطاب أكبر عدد من العملاء، وتحقيق نجاح كبير خلال أول عام من إطلاق عملياتها رسميًا.