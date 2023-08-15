هل تعتمد «بيجو» العالمية على مصانع المكونات الأوكرانية أو الروسية؟.. خالد يوسف يجيب (فيديو)

علق خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة «مانسكو»، الوكيل الحصري لـ« » في مصر، على سؤال «المال» بشأن تأثر العلامة الفرنسية بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد من مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع، قائلًا: “كل الشركات والمصنعين فى أوروبا لديهم مورّدون للأجزاء والمكونات من أوكرانيا وروسيا، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة خلال تلك الفترة، وبالتالى أثرت على حجم الإنتاج لكل الشركات وليست «بيجو» فقط”.

وأضاف «يوسف»، في حواره مع برنامج «المال أوتو»، أن صناعة السيارات تأثرت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تباطؤ سلاسل الإمداد من مكونات الإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخامات والمواد الخام، مما انعكس سلبًا على وزيادة التكلفة والإنتاج لدى جميع الشركات العالمية.

نص الحوار كاملًا على منصات «المال»: