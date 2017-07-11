هل تضطر شركات السيارات لتخفيضات مع تهاوى الطلب؟

رأفت مسروجة: التسعير مبالغ فيه لتعظيم الأرباحأحمد شوقىحالة من التخبط والارتباك يمر بها قطاع السيارات؛ فى ظل السياسات التسعيرية المتضاربة؛ بعد أن اتجه بعض الوكلاء إلى رفع الأسعار؛ فيما لجأ آخرون إلى الإعلان عن تخفيضات وخصومات جديدة. وقام بعض الوكلاء بتغيير الأسعار أكثر من مرة خلال أسبوع واحد.وي

رأفت مسروجة: التسعير مبالغ فيه لتعظيم الأرباح

أحمد شوقى

حالة من التخبط والارتباك يمر بها قطاع السيارات؛ فى ظل السياسات التسعيرية المتضاربة؛ بعد أن اتجه بعض الوكلاء إلى رفع الأسعار؛ فيما لجأ آخرون إلى الإعلان عن تخفيضات وخصومات جديدة. وقام بعض الوكلاء بتغيير الأسعار أكثر من مرة خلال أسبوع واحد.

ويعتبر خبراء السيارات أن هذه القرارات ناتجة عن حالة التخبط وعدم الوضوح التى يمر بها القطاع؛ نتيجة المبالغة فى التسعير من جانب بعض الوكلاء.

وتتراوح التوقعات بشأن اتجاهات أسعار السيارات؛ بين الصعود والانخفاض؛ بسبب اتجاه بعض الوكلاء لإقرار زيادات فى الأسعار وتحميل المستهلك أعباء تقلبات أسعار الصرف رغبة فى عدم تكبد خسائر نهائيًا؛ من خلال تعظيم هامش ربح السيارة؛ لتلافى آثار حالة الركود. فى المقابل؛ قد يتجه بعض الوكلاء لطرح خصومات جديدة على السيارات المتراكمة فى المخازن؛ رغبة فى التخلص من المخزون الخاص بموديل 2017 تمهيدًا لطرح الموديلات الجديدة.

يقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إن بعض الوكلاء يسعون للكسب المستمر؛ دون تقبل لمنطق الخسارة ومن ثم سيقومون برفع الأسعار؛ رغم تراجع المبيعات؛ بواقع 45,6% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مسجلة 46,4 ألف وحدة مقابل 85,3 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأضاف أن هؤلاء الوكلاء يخالفون قواعد التسعير والتسويق المتعارف عليها بين الشركات العالمية؛ إذ لا ينبغى أن تكون سياسات التسعير رهن تقلبات أسعار الصرف؛ بحيث تتحرك معه بشكل مستمر؛ خاصة فى الاتجاه الصاعد؛ مع تجاهل الانخفاضات التى يشهدها الدولار بين الحين والآخر؛ موضحًا أن من أهم أخطاء التسعير فى السوق المصرية هو تغيير الأسعار مع استيراد شحنات جديدة؛ وإعادة النظر فى الأسعار بشكل مستمر.

وأضاف أن تخبط الشركات تجلى خلال العام الماضي؛ فى الإعلان عن قوائم سعرية شهرية وأحيانًا أسبوعية؛ فى حين أن الشركات العالمية تعتمد قوائمها السعرية لفترات تمتد إلى 6 شهور أو سنة كاملة؛ مع تحمل جانب من أعباء تقلبات أسعار الصرف؛ مضيفًا أن المخاطرة بالتعرض للخسارة فى فترة؛ يقابلها تحقيق الربح فى فترة أخرى.

وأوضح أن أغلب الشركات تفتقد للفكر الاستراتيجى فى التسعير؛ ومن ثم تتجاهل الخطط والحسابات الخاصة بقواعد التسعير؛ مما يعرضها لأخطاء كبيرة؛ متوقعا قيام بعض الوكلاء بطرح تخفيضات على عدد من الطرازات لتصريف المخزون الراكد لديهم.

ولفت إلى أن هذه الأخطاء تسببت فى حالة من الارتباك بالنسبة للشركات أدت إلى قيام بعضها برفع الأسعار وقيام شركات أخرى بخفضها فى ظل تثبت أسعار مجموعة ثالثة من الشركات؛ موضحا أنه داخل الشركة الواحدة تتم مراجعة الأسعار لنفس العلامة التجارية أكثر من مرة خلال أيام قليلة؛ مما أدى إلى فقدان الثقة بين المستهلك والوكيل.

وأوضح أنه للخروج من هذا المأزق؛ لا بد أن تلتزم الشركات بالتسعير على أساس قيمة متوسطة لسعر العملة.

واستبعد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؛ مبررًا ذلك بأن بعض الوكلاء يتحملون خسائر فى السيارات التى يبيعونها إذا ما قورن السعر بتكاليف الاستيراد الحالية.

وأضاف أن هؤلاء الوكلاء يقومون بالبيع بأسعار أقل من تكاليف الاستيراد رغبة منهم فى تصريف المخزون؛ مضيفًا أن ذلك يؤدى إلى تآكل رأس المال المتاح لديهم؛ لأن قيمة السيارة المبيعة حاليًا لا تمكنهم من استيراد سيارة جديدة بنفس المبلغ.

واستبعد محمد الشوربجى مدير شركة سينا موتورز – موزع سيارات- إقبال شركات السيارات خلال الفترة المقبلة على تخفيض الأسعار؛ باستثناء الطرازات المتراكمة؛ من موديل العام الماضي؛ فقد يقوم الوكلاء بطرح عروض جديدة لتصريف المخزون منها على نحو ما فعل بعض وكلاء السيارات الكورية بالنسبة للطرازات المستوردة تمهيدًا لطرح الموديلات الجديدة.

وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى تراجع أسعار السيارات مع ارتفاع أسعار الوقود؛ لكن بعض الوكلاء أصبحوا يبيعون بأسعار التكلفة مما يجعل التخفيضات لديهم فى الوقت الحالى غير ممكنة؛ رغم حالة الركود التى تجتاح السوق وعدم تحرك المبيعات.

ولفت إلى ارتفاع أسعار السيارات على خلفية قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة؛ بشكل غير مباشر؛ إذ سترتفع نسبة الفائدة لعملاء التقسيط خلال سنوات السداد الخمس لنحو 100% من قيمة القرض؛ فإذا كان سعر السيارة 200 ألف جنيه على سبيل المثال؛ وقام العميل بسداد 100 ألف جنيه كمقدم؛ وسداد 100 ألف جنيه بالتقسيط خلال 5 سنوات؛ فإنه سيكون مطالب بسداد نحو 200 ألف جنيه؛ ليصل سعر السيارة بالنسبة إليه إلى 300 ألف جنيه.

وأوضح أن المتضررين من هذه الخطوة بشكل رئيسى هم عملاء التقسيط الذين يمثلون نحو 90% من السوق؛ متوقعا أن تهوى المبيعات بشكل كبير بسبب هذه الإجراءات.

وفى سياق متصل قال مصدر بشعبة صناعة وسائل النقل إن الإجراءات التنظيمية والقواعد التى يصدرها البنك المركزى تؤدى إلى زيادة تكاليف اقتناء السيارة مثل زيادة أسعار الفائدة البنكية؛ ما يؤدى إلى خروج شريحة جديدة من المستهلكين من قائمة العملاء المحتملين لشركات السيارات.

وأكد أهمية أن تحفز شركات السيارات السوق من خلال تسهيل إجراءات التقسيط والحصول على قرض السيارة وإلغاء الحد الأقصى للقسط بالنسبة للدخل المثبت ورقيًا؛ مع ضرورة التأكد من وجود الضمانات الكافية للموافقة على قرض السيارة.