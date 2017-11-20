هل تصدق أن سعر الدجاجة الرومي نصف دولار بأمريكا؟

الدجاجة بنصف دولار خالد بدر الدين قفز الإنتاج الأمريكى من الدجاج الرومى بأسرع من الطلب خلال العامين الماضيين ليهبط سعر الجملة للدجاجة الحية التى وزنها من 4 إلى 7 كيلو جرام بحوالى 1.6% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى لينزل سعر الواحدة منها إلى 50 سنتا أو نصف دولار ليسجل أدنى مستوى منذ 6 سنو

الدجاجة بنصف دولار

خالد بدر الدين



قفز الإنتاج الأمريكى من الدجاج الرومى بأسرع من الطلب خلال العامين الماضيين ليهبط سعر الجملة للدجاجة الحية التى وزنها من 4 إلى 7 كيلو جرام بحوالى 1.6% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى لينزل سعر الواحدة منها إلى 50 سنتا أو نصف دولار ليسجل أدنى مستوى منذ 6 سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج أن 88% من الأمريكيين مغرمون بتناول لحم الرومى أثناء عيد الشكر الذى يحتفلون به هذا الأسبوع لدرجة أنهم التهموا خلال عيد العام الماضى حوالى 335 مليون كيلوجرام ( 335 ألف طن) وهذا يعنى أن 10% من الإنتاج السنوى من الدجاج الرومى يلتهمه الأمريكان خلال هذا العيد.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن تكاليف تربية وإنتاج الدجاج الرومى تراجعت خلال العام الحالى إلى أقل من متوسط التكاليف خلال العشر سنوات الماضية وهذا يعنى استمرار انخفاض الأسعار حتى خلال موسم إجازات الكريسماس مع نهاية العام الحالى.

وبلغ سعر الدجاجة الرومية الحية فى بداية عام 2015 حوالى دولار فقط ولكنه ارتفع إلى أكثر من 1.4 دولار مع الاحتفال بعيد الشكر خلال ذلك العام بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور الذى راح ضحيته ملايين من طيور الرومى التى تم قتلها لمنع انتشار هذا الوباء الذى اختفى خلال العام الماضى وحتى الآن ليتراجع السعر إلى حوالى دولار واحد مع بداية العام الحالي ثم إلى نصف دولار حاليا.

ويقول توم إيلان رئيس اتحاد المزارع الأمريكية الذى يتخذ من ولاية إنديانا مقرا له إن توقف الصين ثانى أكبر مستورد للدجاج الرومى عن استيراد الطيور الأمريكية منذ عام 2015 بسبب وباء انفلونزا الطيور أدى إلى تراكم الإنتاج الأمريكى وانخفاض أسعارها لاسيما الدجاج الرومى الذى ازداد المخزون منه فى ثلاجات سلاسل السوبر ماركيت إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات.

أما الدجاج الرومى كبير الحجم الذى يتجاوز وزن الواحدة المجمدة بعد تنظيفها 9.5 كيلوجرام فيتراوح سعرها من 4 إلى 10 دولارات تبعا للسوبر ماركيت وإن كان سوبر ماركيت وينكو يمنح المستهلك – الذى يشترى سلعا بحوالى 100 دولار – دجاجة رومى مجمدة مجانا بمناسبة عيد الشكر الحالى.