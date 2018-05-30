هل تصدق أن القاهرة أرخص مدينة فى العالم؟

خالد بدر الدينأعلن هذا الأسبوع بنك UPS السويسرى فى تقريره السنوى عن أغلى وأرخص مدن العالم والذى يضم 77 مركزا حضريا أن زوريخ المركز المالي السويسري تظل أغلى مدينة كبرى في العام والعاصمة المصرية القاهرة هي الأرخص.وتشير الدراسة التي تعتبر مدينة نيويورك قاعدة القياس إلى أن لوس أنجليس تمث

خالد بدر الدين

أعلن هذا الأسبوع بنك UPS السويسرى فى تقريره السنوى عن أغلى وأرخص مدن العالم والذى يضم 77 مركزا حضريا أن زوريخ المركز المالي السويسري تظل أغلى مدينة كبرى في العام والعاصمة المصرية القاهرة هي الأرخص.

وتشير الدراسة التي تعتبر مدينة نيويورك قاعدة القياس إلى أن لوس أنجليس تمثل أفضل قوة شرائية في العالم للعامل متوسط الأجر فسكانها يستطيعون شراء أكثر مما يستطيع سكان نيويورك شراءه بمقدار 25%.

لكن مع أخذ ارتفاع الأجور فى زوريخ في الحسبان يأتي سكانها في المرتبة الثانية بعد لوس انجليس من حيث القوة الشرائية وتأتي نيويورك في المرتبة العاشرة ولندن رقم 23.

وذكرت وكالة رويترز أن تقرير بنك UPS احتوى أيضا على مجموعة بيانات فرعية عن المكان الأفضل الذي يمكن فيه لمن بلغوا مرحلة الشباب في سنوات الألفية الثالثة الأولى شراء مجموعة من السلع والخدمات تشمل موبايل أبل وجهاز كمبيوتر محمول واشتراك في خدمة نتفليكس.

وأظهرت الدراسة ايضا أن أى زوجين يسعيان لوجبة عشاء مع زجاجة نبيذ وعرض سينما سيدفعان أكثر في طوكيو ونيويورك وستوكهولم وسيدفعان أقل فى براغ ومكسيكو سيتى وريو دى جانيرو.