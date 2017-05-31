هل تصبح القاهرة للدواجن هدفا للاستحواذ؟

مصطفى طلعت: هل من الممكن أن تكون القاهرة للدواجن هدفاً للإستحواذ؟.. بهذه الكلمات تسائل تقرير بحثي حديث صادر عن شركة شركة مباشر انترناشيونال عن مستقبل شركة القاهرة للدواجن. وذكر التقرير، الذي حصلت "المال" على نسخة منه، أنه يوجد عدد من المخاطر تحيط بالمساهم الرئيسي في القاهرة للدواجن، وهي الشركة الك

مصطفى طلعت:

هل من الممكن أن تكون القاهرة للدواجن هدفاً للإستحواذ؟.. بهذه الكلمات تسائل تقرير بحثي حديث صادر عن شركة شركة مباشر انترناشيونال عن مستقبل شركة القاهرة للدواجن.

وذكر التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أنه يوجد عدد من المخاطر تحيط بالمساهم الرئيسي في القاهرة للدواجن، وهي الشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا” (المساهم بحصة تصل إلى 33.7%)، فيما يتعلق بالخروج من بورصة الكويت (وهو من الممكن أن يكون تخارج للمساهمين)، على حد رؤية التقرير.

وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، قد وقع اتفاقا، منذ شهور، يقضي باستحواذ شركة “أدبتيو” التي يقودها على أسهم “مجموعة الخرافي” في الشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا”، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار، وهي الصفقة التي تنافس عليها كثيرون على مدى سنوات.

وقالت “مباشر” أنه في ضوء ذلك، نعتقد أن القاهرة للدواجن من الممكن أن تكون هدف استحواذ خاصة في ظل صخب الدمج والاستحواذات الذي حاز عليه القطاع الإستهلاكي في مصر مؤخراً، كما أن القاهرة للدواجن تتداول عند مضاعفات منخفضة نسبة لأقرانها.

وحددت المذكرة البحثية سعر مستهدف للسهم عند 8.13 جنيه، وعائد متوقع 47%، عن السعر الحالي، مع توصية بالشراء، موضحة أن الشركة تعمل في سوق جذاب وتستفيد من التركيبة السكانية الملائمة في مصر، والتي تتميز بارتفاع نسبة استهلاك الفرد للدواجن مقارنة بنظيراتها في المنطقة والعالم، كذلك زيادة الطلب إلى الأغذية.

وتمتلك الشركة نموذج عمل ثلاثي يدعم نموها وهي أنشطة العلف والدواجن وقطاع التصنيع، كذلك لديها شبكة توزيع قوية مكونة من 14 منفذاً للبيع بالتجزئة تحت العلامة التجارية “كوكي”، و12 متجر بيع بالتجزئة للعلف والكتاكيت عمر يوم واحد، و160 شاحنة مبردة، وفريق للمبيعات مكون من 515 موظفاً، والقاهرة للدواجن كذلك هي المورد الرئيسي للشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا” (FOOD.KSE) في مصر.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن الشركة تتعرض لمخاطر رئيسية أبرزها التعرض للتغير في سعر الصرف (التكاليف المقومة بالعملات الأجنبية، وتمثل حوالي 35% من إجمالي تكلفة البضاعة المباعة)، ومخاطر التعرض للتقلبات في أسعار السلع (السلع المستوردة تشمل فول الصويا، والعلف المصنع من فولل الصويا، والذرة)، كذلك الضغوط التنافسية في قطاع التصنيع ومن قبل الداوجن المستوردة، بالإضافة إلى انتشار الأمراض.