هل تشهد أسعار الحديد قفزة جديدة؟

❏ البيليت والغاز والدولار والعرض والطلب.. وراء جنون التسعير

❏ «الصناعات المعدنية»: ننتظر تخفيض الغاز.. والرؤية المستقبلية غير واضحة

❏ 1.4 مليون طن طفرة فى إنتاج الحديد خلال 2017

❏ «الجيوشى»: ارتفاعات بالأسواق خلال الفترة المقبلة

❏ مستورد: قرار فرض رسوم إغراق ليس له تأثير

❏ مؤسسة عالمية: ضغط أمريكا على الصين لتخفيض الإنتاج أبرز الأسباب



أحمد اللاهونى

حالة من الترقب تسيطر على شركات إنتاج الحديد العاملة فى السوق المحلية، لمعرفة ماذا سيحدث لأسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

الارتفاعات المتتالية فى أسعار الحديد، تعيد فى الذاكرة ما حدث للمعدن فى 2008، الذى شهد نفس السيناريو، لكنه توقف عند 8500 جنيه للطن، فى ذلك الوقت، وبسؤال المنتجين للمقارنة بين الحدثين، أوضحوا أن الزيادة فى الحالتين تعود لما يسمى بدورة الصلب فى العالم، وتعنى أن كل 10 أعوام تشهد أسعار المعادن ارتفاعات كبيرة، نتيجة ارتفاع الطلب مع زيادة احتياجات السكان، التى تتناسب طرديًا مع عددهم.

استبعد المنتجون أى دور يذكر للاحتكار فى تحريك الأسعار بشكل مستمر، لا سيما مع دخول منافسين جدد فى السوق، إذ وصلت عدد المصانع العاملة فى مصر 28 مصنعًا، برأس مال يقدر 150 مليار جنيه، تصل طاقتهم الإنتاجية الإجمالية إلى 11.5 مليون طن سنويًا، وفقًا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

سجل الإنتاج الفعلى للمصانع خلال 2017 7.9 مليون طن، مقابل 6.5 مليون طن فى 2016، فيما سجل معدل الاستهلاك 8.2 مليون طن، ما يشير لوجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تقدر 300 مليون طن، تستوردها مصر من الخارج، وتوفر المصانع ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل مباشرة، و300 ألف غير مباشرة.

توقع طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الجيوشى للصلب”، حدوث تحركات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع ضعف الإنتاج نتيجة توقف المصانع بالخارج خلال احتفالات رأس السنة.

قال إن الفترة الحالية تشهد قلة فى معروض الحديد عالميا، مع زيادة فى الطلب، أدت فى النهاية إلى ارتفاع الأسعار، بجانب السبب الرئيسى، وارتفاع أسعار خام البيليت.

أرجع محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، زيادات الأسعار إلى عدة أسباب تتمثل فى، ارتفاع أسعار الخام العالمى “البيليت”، التى وصلت إلى 535 دولارًا للطن حاليًا، مقابل 430 دولارًا بداية 2017، إلى جانب صعود الدولار بعد التعويم.

أضاف حنفى أن تأجيل قرار ضخ الغاز لمصانع الحديد بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يعتبر من أسباب صعود السعر، مشيرًا إلى أنهم فى انتظار وعد الحكومة بتخفيض أسعار الغاز، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من حقل ظهر.

أشار إلى أنه من الصعب التوقع بما يحدث للأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الحديد يرتبط ببورصة عالمية، مضيفًا “نحن نتأثر ولا نؤثر”.

عن دور فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد، استبعد خميس عمر، مستورد، ورئيس مجلس إدارة الغنيمى لتجارة حديد التسليح، أن يكون للقرار تأثيرًا على الأسعار الحالية، لا سيما أن المنتج العالمى، أغلى من المحلى.

أصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ديسمبر الماضى، قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 أعوام، تحددت عند %17 للحديد الصينى، وبين 10 و%19 للحديد التركى، و15 إلى %27 للأوكرانى.

قال الوزير فى بيان له، إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية، بناء على شكوى الصناعة المحلية، التى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات، من صنف حديد التسليح، من دول الصين، وتركيا، وأوكرانيا.

أصدرت مؤسسة «ميتال بوليتان»-أكبر منظمة عالمية لأبحاث الصلب فى العالم، تقع فى العاصمة البريطانية- تقريرًا لرصد واقع صناعة الحديد العالمية وما تشهده من تغيرات لم يتوقعها أحد، أشارت فيه إلى أن خفض الصين لإنتاج الحديد أدى لارتفاع السعر عالميًا.

طبقًا للتقرير فإن الحكومة الصينية أغلقت بعض مصانع إنتاج الحديد غير الملتزمة بإجراءات حماية البيئة، ما ساعد على خفض بعض من الطاقات الفائضة عن الطلب، كما أصدرت أمراً للمنتجين فى 28 مدينة بخفض الإنتاج إلى النصف خلال فترة الشتاء فى محاولة لتقليل تلوث الهواء فى 4 مقاطعات شمالية، هى (هيبى، وشانكس، وشاندونج، وهنان) إلى (بكين، وتيانجين).

أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض حجم صادرات الصين من منتجات الصلب مؤخرًا، إلى 16.2 مليون طن، بنسبة %28 خلال 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016، هى كميات تعد كافية- فى ظل طلب عالمى متنامى- للتسبب فى ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.

أرجعت التقارير الدولية، الأسباب التى دفعت الصين لغلق بعض مصانعها، إلى أن الضغوط التى تمارسها الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى «بكين»، فى ظل رئاسة دونالد ترامب لأمريكا، إذ انتقدت هذه الدول الصين بشدة، لعدم اتخاذها قرارات جريئة بإغلاق طاقات إنتاج الصلب الفائضة عن الحاجة، التى تسببت الأعوام الماضية فى انهيار أسعار الصلب، وإغلاق مصانع كثيرة حول العالم، ما أدى بأمريكا ودول أوروبا إلى فرض أكثر من 100 إجراء تجارى ضد الصين، لحماية أسواقها المحلية، من ضرر الواردات المغرقة، التى يأتى أغلبها من الصين.

أوضحت «ميتال بوليتان» أن من العوامل القوية، للصعود ما تشهده أسعار خام الحديد، إذ قفزت أسعار خام الحديد إلى 74 دولارًا، خلال أغسطس الماضى، بزيادة 18 دولارًا للطن عن بداية يونيو، وبنسبة زيادة قدرها %32.

يقول بعض المحللين فى ميتال بوليتان: «إن تزامن خفض الإنتاج مع انخفاض مستويات المخزون والتعافى القوى، للطلب الذى رفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها هذا العام».

تشير إحصاءات المنظمة العالمية للصلب إلى أن الإنتاج العالمى للصلب الخام، ارتفعت كمياته فى النصف الأول من 2017 إلى 36.5 مليون طن، ليصل إلى 836.5 مليون طن، بنسبة زيادة سنوية قدرها %4.5، وهى أعلى نسبة زيادة فى الإنتاج منذ 2013، كما ساهمت الصين -التى تسهم بنصف الإنتاج العالمى- بزيادة قدرها 18.9 مليون طن، فى نفس الفترة ليصل إنتاجها إلى 419.7 مليون طن، وهذا الإنتاج الإضافى لا شك، أنه زاد من ضغوط الطلب على خام الحديد، بالتالى زيادة أسعاره بتلك المعدلات الكبيرة.

تمثل الخردة والبيليت العامل الثالث فى زيادة أسعار الحديد عالمياً، مع زيادة الطلب على منتجات الصلب بدأت أسعار الخردة فى الارتفاع بصورة ملحوظة منذ بداية شهر يونيو، وزادت من 276 دولارًا للطن (سيف) لتصل إلى 359 دولارًا (سيف)، بنسبة ارتفاع %30، ما أدى بالتبعية إلى رفع أسعار البيليت بزيادة وصلت إلى 110 دولارات للطن، ليصل السعر الآن إلى 535 دولارًا للطن (سيف)، أعلى سعر وصل إليه البيليت منذ سبتمبر 2014، بتكلفة وصول للسوق المصرية قدرها 10767 جنيهًا، على هذا الأساس فإن تكلفة إنتاج حديد التسليح بمصر الناتج عن درفلة البيليت المستورد، تصل إلى 11.767 جنيه، شامل %14 لضريبة القيمة المضافة.

يشار إلى أن أسعار الحديد بين 11900 إلى 12050 ألف جنيه للطن، تسليم أرض مصنع، وبين 12.1 إلى 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك خلال الفترة الحالية.