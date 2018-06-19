هل تسير روسيا على خطى إسبانيا في مونديال 2010؟

_ عادل الدب الروسي رقم إيطاليا في كأس العالم 1934 علي المصري حقق المنتخب الروسي رقما مميزا، بعد فوزه على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية للمجموعة اﻷولي من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم "روسيا 2018". وسجل المنتخب الروسي 8 أهداف في مباراتين بكأس العالم، وهو نفس ال

_ عادل الدب الروسي رقم إيطاليا في كأس العالم 1934

علي المصري

حقق المنتخب الروسي رقما مميزا، بعد فوزه على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية للمجموعة اﻷولي من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم “روسيا 2018”.

وسجل المنتخب الروسي 8 أهداف في مباراتين بكأس العالم، وهو نفس العدد الذي سجله المنتخب الإسباني، في كل مبارياته ببطولة كأس العالم 2010، التي فاز بلقبها بعدما خاص 7 مباريات.

وأحرز الدب الروسي 8 أهداف في أول مباراتين في كأس العالم، ليعادل رقم المنتخب الإيطالي 1934، كأكبر عدد أهداف للمنتخب صاحب الأرض في أول لقائين.

وكان المنتخب الروسي قد سحق نظيره السعودي في الجولة الافتتاحية يوم الخميس الماضي، بخماسية نظيفة، قبل أن يعود ويفوز علي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.