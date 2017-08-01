هل تسهم خطط شركات السيارات بالساحل فى الحد من الركود؟

شريف عيسى:



وأشار عمر اسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن فترة الصيف قد شهدت تراجعاً فى اﻹقبال عن اﻷجازات، مستدلاً بذلك على ضعف اشغالات الفنادق، مما اثر على فرض امكانية حجز السيارة للشراء أو اجراء اختبار قيادة لها.

وأوضح ان الهدف تدشين أجنحه بالساحل الشمالى هو تنفيذ الخطط التسويقية المتفق عليها مع الشركة اﻷم، والتى فى الغالب تتحمل تكلفتها العلامة التجارية العالمية.