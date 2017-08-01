هل تسهم خطط شركات السيارات بالساحل فى الحد من الركود؟

شريف عيسى:
قلل عدد من خبراء سوق السيارات من جدوى تدشين الشركات اجنحة لعرض طرازاتها الجديدة بالساحل الشمالى ﻹجراء اختبارات قيادة لها، ضمن خططها التسويقية التوسعية التى تستهدف زيادة حجم مبيعاتها، وتقليل خسائرها الناتجة عن حالة اﻹنكماش التى يشهدها بعد وصول اﻷسعار إلى مستويات قياسية.
وقال كريم نجار، ممثل فولكس فاجن جروب فى مصر، إن علامات فولكس فاجن وسيات وأودى قد قرروا المشاركة بطرازاتهم الجديدة بعرضها بالساحل الشمالى فى محاولة لدفع حركة المبيعات إلا ان نتائجها لم تكن جيدة فى ظل ضعف اﻹقبال على اختبار السيارة.
وتجدر اﻹشارة إلى أن فولكس فاجن تطرح حالياً باسات وتيجوان، فيما تعرض أودى Q2 الجديدة كلياً، وأتيكا بالنسبة للعلامة اﻷسبانية سيات.
وأشار إلى ان قرارات تعويم العملة وارتفاع فاتورة اﻹستيراد تسببت فى ركود شديد فى المبيعات ينسبة تتعدى 50%، مما جعل المستهلك غير قادر على الشراء بعد ان تجاوزت اﻷسعار حدود قراته المالية.
وأوضح ان اﻹقبال الحقيقى على مراكز الخدمات السريعة، والتى تتولى اجراء عمليات الصيانة الدورية والطارئة، لمالكى العلامات التجارية المتواجدين بالساحل الشمالى دون اﻹضطرار إلى العودة إلى القاهرة أو اﻷسكندرية.
وتوقع ان يشهد سوق السيارات مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة، فى ظل استمرار ثبات أسعار صرف الدولار عند مستوي يلامس الـ 18 جنيهاً، على اﻷ تتجاوز المبيعات اﻹجمالية حاجز 80 ألف سيارة.
وقال حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات، ان ارتفاع اﻷسعار تسببت فى احجام المستهلك عن الشراء، وعن اﻹهتمام بالدعاية التى تقوم بها الشركات لطرازاتها الجديدة.
وأكد على كافة الحيل التى اجراها وكلاء وموزعى السيارات بأت بالفشل، سوا من اﻹعلان عن خصومات كبيرة فى اﻷسعار، أو عروض صيانه مجانية، مستدلاً بذلك على استمرار تكدس المخزون، واستمرار حالة التراجع فى اداء مبيعات كافة العلامات التجارية.
وأشار عمر اسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن فترة الصيف قد شهدت تراجعاً فى اﻹقبال عن اﻷجازات، مستدلاً بذلك على ضعف اشغالات الفنادق، مما اثر على فرض امكانية حجز السيارة للشراء أو اجراء اختبار قيادة لها.وأوضح ان الهدف تدشين أجنحه بالساحل الشمالى هو تنفيذ الخطط التسويقية المتفق عليها مع الشركة اﻷم، والتى فى الغالب تتحمل تكلفتها العلامة التجارية العالمية.
ووصف اسكندرانى الظروف التى يمر بها سوق السيارات حالياً، بالغير طبيعة مع تراجع اقبال ذبون الكاس على الشراء، وتعثر الراغبين فى الشراء عبر القروض مع ارتفاع تكلفة الدين مع اﻹرتفاعات المتتالية ﻷسعار الفائدة.