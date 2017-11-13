هل تستمع اللجنة العليا لمعرض الكتاب لجمهور صفحتهم على فيسبوك ؟

علي راشد حالة من النشاط تعيشها الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على فيسبوك منذ فترة، حيث تحاول الصفحة أن تكثف الدعاية والإعلان عن الدورة المقبلة للمعرض، والمقرر عقدها في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2018 بأرض المعارض بمدينة نصر، رافعًا شعار "القوى الناعمة كيف"، وشخصية العام

علي راشد

حالة من النشاط تعيشها الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على فيسبوك منذ فترة، حيث تحاول الصفحة أن تكثف الدعاية والإعلان عن الدورة المقبلة للمعرض، والمقرر عقدها في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2018 بأرض المعارض بمدينة نصر، رافعًا شعار “القوى الناعمة كيف”، وشخصية العام هو المفكر عبد الرحمن الشرقاوي.

كانت صفحة المعرض في الأعوام السابقة دائمًا خالية من المنشورات والتعليقات، وتعمل فقط في الفترة التي يقام بها المعرض، وذلك على استحياء شديد، بينما بدأت تنشط الصفحة مبكرًا ولا تقتصر على رصد أخبار الدورة 49 للمعرض، بل إنها أيضًا تنشر أخبار هيئة الكتاب والمعارض التي تقام في الأقاليم والمحافظات بين حين وآخر.

واتخذت الصفحة شكلًا آخر حيث بدأت تنشر أسئلة وحوارات مفتوحة مع رواد الصفحة حول ما يريدونه من المعرض، وهذه النقاشات التي تروج للصفحة قد تكون حلقة وصل بين جمهور القراء واللجنة العليا لمعرض الكتاب، وقد تستفيد اللجنة من تعليقات القراء وتعمل بها، وبالطبع هذا لا يعرفه أحد حتى الآن، وسيظهر ذلك خلال فعاليات المعرض.

لكن الغريب أن القائمين على الصفحة لا يردّون على من يعلق عليها وكأنهم يريدون فقط طرح أفكارهم وأسئلتهم دون الإجابة عن أسئلة متابعي الصفحة، ولعل هذا ما برز خلال تعليقات بعض المتابعين الذين سألوا عن بعض الأشياء الخاصة بالمعرض أو غيره ولم يتم الرد عليهم.

ومن الأنشطة التي كانت بارزة على الصفحة مؤخرًا حينما نشرت الصفحة هاشتاج “عبد الرحمن الشرقاوي” شخصية الدورة المقبلة للمعرض، حيث طلبت من القراء أن يكون هناك يوم للتدوين عن الشرقاوي في شهر نوفمبر حيث تاريخ ميلاده ووفاته، وكتبت الصفحة في أحد منشوراتها: “نظرًا لاختيار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة (يناير 2018) لعبد الرحمن الشرقاوي كشخصية المعرض، ولأن تواريخ حياته ووفاته كانت خلال شهر نوفمبر ، حيث ولد عبد الرحمن الشرقاوي في 10 نوفمبر 1920م، وتوفي في 24 نوفمبر عام 1987م، فقد قررت الصفحة الرسمية للمعرض الاحتفاء به من خلال عمل أيام للتدوين من ذكرى ميلاده حتي ذكرى وفاته بتشجيع كل القراء والمثقفين والمهتمين بنشر كل ما يتوفر لديهم عنه تحت هاشتاج.. عبد الرحمن الشرقاوي 2018″، وهذا ما ردّ عليه رواد الصفحة بطلب إعادة نشر أعماله، بينما تساءل آخرون عن أعماله، وبعدها نشرت الصفحة صورة لأبرز أعماله.

تتساءل الصفحة من حين لآخر حول ما يبغيه جمهور المعرض من الدورة المقبلة، ومن بين ما طلب من الجمهور: “اقترح موضوعًا أو محورًا للمناقشة في المعرض المقبل”، وتساءلت أيضًا: “ما الكتاب الذي ترغب في إعادة طباعته مرة أخرى”، وطلبت أيضًا ترشيح كتاب أجنبي لترجمته إلى اللغة العربية.

ولا يقتصر الأمر على الحديث حول المعرض، بل في إطار التشجيع على القراءة جاء طلب بتصوير صفحة من الكتاب ونشرها، وتساؤلات حول أي العصور التي كان يحب فيها متابعو الصفحة أن يعيشوا وأي المثقفين كانوا يريدون معاصرتهم.

ومؤخرًا قدمت الصفحة استطلاع رأي حول مشروع مكتبة الأسرة قالت فيه: “بالنسبة لمشروع مكتبة الأسرة.. أيهما أفضل لك؟.. طباعة أعمال لم يسبق نشرها.. إعادة طبع الأعمال السابقة؟”، وحصل طباعة أعمال لم يسبق نشرها على النسبة الأعلى 62%، بينما حصلت إعادة الطبع على 38% فقط، وتنوعت التعليقات حول مشروع مكتبة الأسرة، حيث رأى البعض أن يكون هناك مزج بين إعادة الطبع وطباعة أعمال جديدة، بينما لفت آخرون إلى أن الهيئة تريد أن تقلص الإصدارات لتقليل التكلفة، لذلك طرحت هذا الاستطلاع.