هل تستفيد السياحة من اعتماد الفاتيكان رحلة العائلة المقدسة؟

❏ برلمانى ينتقد تقليصها لـ8 مسارات.. ويطالب بدعوة المستثمرين الأقباط دعاء محمود تأتى مباركة بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة، تتويجا للجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية، لدعم السياحة، وما تقدمه الوزارة من جهد لإعادة إدراج مسار العائلة المقدسة على خريطة…

❏ برلمانى ينتقد تقليصها لـ8 مسارات.. ويطالب بدعوة المستثمرين الأقباط

دعاء محمود

تأتى مباركة بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة، تتويجا للجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية، لدعم السياحة، وما تقدمه الوزارة من جهد لإعادة إدراج مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة الدينية العالمية، بحسب ما أكده وزير السياحة، يحيى راشد.

وتبنت وزارة السياحة المشروع، وتوجه راشد، الثلاثاء الماضى، إلى دولة «الفاتيكان»، لعقد لقاء مع مسئولى السياحة لاعتماد مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر كأحد برامج الحج المسيحى، ويتضمن البرنامج 8 نقاط للمسار فى مصر من إجمالى 25 مساراً.

وقال نادر جرجس، عضو لجنة إحياء مسار العائلة المقدسة، إن اعتماد الفاتيكان لمسار رحلة العائلة المقدسة، يمثل نقلة نوعية، وخطوة جيدة لمصر للانتقال من حقبة إلى أخرى، موضحاً أنه من المقرر أن يأتى الحجاج المسحيين لمصر بعد إقامة القداس، والاعتراف بالمسار كأحد برامج الحج الدينى المسيحى.

وأضاف فى اتصال هاتفى من روما لـ«المال»، أن هناك 2 مليار مسيحى حول العالم، وحال استهدفنا نسبة بسيطة من هذا العدد من الممكن استقطاب 2 مليون مسيحى لمصر، من جميع أنحاء العالم، متابعاً أنها خطوة إيجابية لتنشيط السياحة لمصر.

من جانبه، انتقد النائب عمرو صدقى، عضو مجلس النواب، مسئولى وزارة السياحة لعدم استغلالهم فرصة اعتماد وموافقة الفاتيكان على مسار رحلة العائلة المقدسة، لاعتماد جميع المسارات، البالغة 25 مساراً بدلاً من 8 مسارات فقط.

وأكد صدقى أن تجزئة الرحلة أمر غير ملائم، لا سيما أنه من المحتمل أن يرغب الحاج المسيحى فى زيارة مصر مرة واحدة فقط، بغرض الحج، منوهاً عن تواجد مسارات رحلة العائلة المقدسة كلها فى مصر، وبالتالى كان لا بد من استغلال الفرصة لزيادة مدة الإقامة للحاج فى مصر إلى 18 يومًا بدلاً من أسبوع.

ولفت إلى أنه التقى ببعض نواب البرلمان المسئولين عن المحافظات التى تحتوى على هذه المسارات، مضيفاً أنهم أبدوا استعدادهم للمشاركة فى تطويره بالتعاون مع المحافظين، لوضعها على الخارطة السياحية العالمية.

وانتقد صدقى عدم قيام مسئولى وزارة السياحة بتوجيه دعوة للمستثمرين بالتعاون مع النواب والمحافظين، للمساهمة فى تطوير وإحياء جميع المسارات من البنية الأساسية، مشدداً على أن رجال أعمال أقباط على استعداد للمساعدة.

وأضاف أن المشروع قومى، واستغلاله بالشكل الأمثل يسهم فى تنمية المجتمعات، وتشجيع الحرف الصغيرة، وتشجيع الحركة السياحية لمصر. كانت وزارة السياحة أطلقت فعاليات رحلة العائلة المقدسة فى 2014، وتشمل 25 مسارا يبدأ بـ7 نقاط كمرحلة أولى، تشمل كنيسة أبو سرجة بمجمع الأديان، وكنيسة العذراء بالمعادى، وكنيسة وادى النطرون، وكنيسة جبل الطير بالمنيا ، ودير المحروق بأسيوط ، ودير درنكة بأسيوط، كنيسة الزيتون بالمطرية، لتكون البداية لتنظيم رحلات لزيارة الأماكن التى تحدد لمسار العائلة المقدسة.

يذكر أن العائلة المقدسة قطعت رحلة شاقة استمرت قرابة الـ 3 أعوام من فلسطين إلى مصر، للهرب من الطغاة الذين حاولوا قتل المسيح، وتركت العائلة فى رحلتها مزارات دينية وسياحية، من المتوقع أن يجذب إليها شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بنمط السياحة الدينية والروحية.

ويتكون برنامج رحلة العائلة المقدسة من 25 مسارا تبدأ من الفرما ثم إلى تل بسطة حتى مسطرد، ويستكمل المسار ليصل إلى سخا، ثم وادى النطرون، ويحتوى على 4 أديرة مهمة، دير الأنبا بيشوى، ودير السيدة العذراء «السريان»، ودير البراموس، ودير القديس أبو مقار، ويضم دير الأنبا بيشوى ضريح البابا شنودة، ومائدة الرهبان وحصن الخباز.

ويستكمل المسار طريقه ليصل إلى المطرية بالقاهرة، ويوجد هناك شجرة مريم، وكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وكنيسة أبو سرجة وهى أقدم كنيسة فى القاهرة ومكثت العائلة المقدسة فى موقعها، فى رحلتى الذهاب والعودة، ويوجد موقع التعميد بالكنيسة، والبئر التى شربت منها العائلة المقدسة.

وتتجه الرحلة إلى مجمع الأديان بالقاهرة، الذى يشمل كنيسة المعلقة، ومسجد عمرو بن العاص، وهو أقدم مسجد بإفريقيا، والمعبد اليهودى «بن عزرا»، لتتجه بعد ذلك إلى كنيسة المعادى، التى يوجد بها المذبح، ثم إلى البهنسا وصولاً إلى كنيسة جبل الطير الأثرية والتى يوجد بها المغارة المقدسة.

ويتجه المسار بعد ذلك إلى من جبل الطير إلى دير المحروق بأسيوط، وبه أول كنيسة شيدت فى مصر تحقيقاً للنبوء الواردة فى سفر أشعيا، وأقامت بهذا الموقع العائلة المقدسة فترة وصلت إلى 6 أشهر و10 أيام، وهى أطول مدة ظلت فيها العائلة المقدسة بموقع واحد أثناء تنقلها، لتتجه بعد ذلك إلى دير جبل درنكة، وأقامت به العائلة المقدسة فى طريق العودة بعد أن تلقت رسالة بوفاة الملك هيرودس، وإمكانية العودة، وبها مغارة بالجبل تضم مجموعة من الأيقونات.

ويهدف برنامج العائلة المقدسة الذى أطلقته وزارة السياحة إلى توثيق لرحلة أشهر سائح فى العالم، وأقدم رحلة سياحية معروفة وموثقة تاريخياً ودينياً، وهو منتج فريد وينافس بقوة على المستوى العالمى، ويشمل البرنامج الجمع بين المناطق التاريخية ومناطق الاسترخاء، وسهولة الوصول براً عن طريق القطار، أو الأتوبيس، أو عن طريق النهر بالمراكب النيلية، وقابل للتسويق المشترك مع مقاصد مجاورة بدول الأردن ولبنان والأراضى المقدسة.