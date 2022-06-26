هل تستطيع قمة الـ7 بث الروح في الاقتصاد العالمي؟

أفردت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية تقريرا مطولا تحدثت فيه عن الدور الذي يمكن أن تلعبه قمة مجموعة الـ7 في النهوض بالاقتصاد العالمي الذي يشهد العديد من التحديات الصعبة في الوقت الحالي، وفي مقدمتها الوباء.

وقالت الصحيفة إنه ولسنوات، كان الغرب يبحث عن طرق للاستجابة للتأثير المتزايد لمبادرة الحزام والطريق (BRI) ، ومن المتوقع أن يُطرح الموضوع مرة أخرى في قمة مجموعة السبع المقبلة، التي تنعقد الآن، وتحديدا خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان ، قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلق مبادرة بنية تحتية عالمية لتوفير بديل لما يقدمه الصينيون، والذي من المقرر الإعلان عنه في قمة مجموعة السبع، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.

وأضافت الصحيفة: “إذا كانت دول مجموعة السبع مهتمة حقًا ببناء البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، فنحن نرحب بالطبع باقتراح مبادرة جديدة لتسهيل أجندة البنية التحتية الإقليمية.”

لكن تبقى الأسئلة الرئيسية التي تطرح نفسها:هل لدى مجموعة السبع الإرادة فعلاً للقيام بذلك؟ ما مدى قدرتهم على الوفاء بالوعود؟حتى الآن، لم تحرز أي من الأفكار والبرامج التي اقترحتها دول مجموعة السبع، بشكل مشترك أو على التوالي، كبديل لمبادرة الحزام والطريق تقدما كبيرا.

في قمة مجموعة السبع في العام الماضي، توصل قادة مجموعة السبع إلى مبادرة بناء عالم أفضل (B3W) ، وهي شراكة أخرى بقيادة الولايات المتحدة بين دول مجموعة السبع التي سعت إلى تعزيز الاستثمار في احتياجات البنية التحتية للبلدان النامية.

من الواضح أن B3W قد فشلت، أو لن تكون هناك حاجة للإعلان عن إطار عمل مماثل في قمةمجموعة الـ7لهذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى إن السبب الرئيسي وراء تعاون الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا مع الدول الغربية الأخرى لإطلاق مبادرات بنية تحتية رفيعة المستوى للتنافس مع مبادرة الحزام والطريق هو توسيع نفوذها وبالتالي فتح الأسواق أمام الشركات الأمريكية.

وأردفت بأن أمريكا لا تهتم حقًا بما إذا كانت هذه الخطط قد تم تنفيذها أم لا. وإذا كانت مجموعة الدول السبع الكبرى تهتم بالاحتياجات الحقيقية للبلدان النامية ، لكان من المفترض أن يكون لديها بالفعل برنامج مماثل لمساعدة الاقتصادات النامية منذ وقت طويل.

وتابع التقرير: الآن فقط لأنهم يخشون أن تكتسب مبادرة الحزام والطريق نفوذًا كبيرًا، اندفعوا لتقديم خطط للتنافس مع تلك المبادرة. لكن المفارقة هي أن خطط البنية التحتية الغربية هذه انتهى بها الأمر بشكل عام إلى التشدق بالكلام فقط، وكشفت عن نفاقها تجاه العالم النامي.”.

مع انخفاض حصة مجموعة السبع في الاقتصاد العالمي من أكثر من 60 % في الثمانينيات إلى حوالي 40 % في الوقت الحاضر، تتضاءل قدرة المجموعة على السيطرة والتأثير على النظام الاقتصادي والتجاري العالمي.

في الواقع، حتى لو كانت لدى دول مجموعة السبع الإرادة لدعم تطوير البنية التحتية في البلدان النامية، فإن اقتصاداتها لن تسمح بذلك.

في المملكة المتحدة، أعلن الاقتصاد عن الانكماش الشهري الثاني على التوالي لشهر أبريل، مع ارتفاع التضخم عند 9٪. وقد توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ أداء بين الاقتصادات الرئيسية العام المقبل، مسجلاً نموًا صفريًا.

وفي الولايات المتحدة، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ربع قرن للحد من التضخم، يرى الخبراء الاقتصاديون تزايد فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة العام المقبل، مع استمرار ارتفاع التضخم.

ولفت التقرير إلى أنه في سياق الوباء، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، من بين مصادر أخرى للتقلب ، يواجه الاقتصاد العالمي صعوبات. في ظل هذه الظروف، يجب تجنب أي ألعاب جيوسياسية لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية على الاقتصاد العالمي.

واختتم التقرير بقوله إنه من المحتمل أن تكون تلك أكبر مساهمة يمكن أن تقدمها مجموعة السبع للاقتصاد العالمي الحالي إذا ركزت على تصحيح اقتصاداتها بدلاً من الانخراط في المواجهة الجيوسياسية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية العالمية.