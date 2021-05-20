هل تستطيع «جريت وول» تغيير خريطة المنافسة فى سوق «البيك أب» بمصر؟

استطلعت «المال» آراء عدد من مسئولى شركات السيارات والموزعين حول مدى تغير الفرص التنافسية داخل سوق السيارات «البيك أب»، خاصة بعد طرح الطرازات الجديدة من «جريت وول» خلال الأسابيع الماضية. وأكدوا أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية تحدد شكل المنافسة داخل السوق المحلية؛ منها «العامل السعرى، ومدى توافر بيع قطع الغيار والصيانة» فى مختلف المناطق الجغرافية.

وأوضحوا أن اسم الوكيل يعتبر عاملًا إستراتيجيًّا فى مدى نجاح أي منتج يتم تقديمه داخل السوق المحلية؛ وذلك لضمان تنفيذ البرامج والحملات التسويقية للمنتجات، بالإضافة إلى القدرة على تغطية كل الضمانات والإصلاحات للعملاء.

كانت مجموعة «جى بى غبور أوتو» قد عقدت شراكة مع مجموعة جريت وول موتورز «GWM الصينية» المتخصصة فى إنتاج سيارات «البيك أب»، لتقديم 4 طرازات فى السوق المصرية هى «POER DC- كابينة مزدوجة»- «POER SC- كابينة مفردة»- «وينجل 7- كابينة مزدوجة» و«وينجل 5- كابينة مفردة».

وأطلقت مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل الحصرى لسيارات «جريت وول GWM»، أول إصدارات سيارات العلامة الصينية «وينجل 5» موديل 2021 المنتمية لفئة مركبات النقل الخفيف فى السوق المحلية خلال الشهر الماضى.

فى البداية، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، وموزع العديد من الماركات التجارية، إن أغلب الشركات والوكلاء المحليين يسعون لاقتحام شريحة السيارات «البيك آب»، حيث تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب وزيادة المبيعات بنسب مرتفعة مقارنة بالفئات والشرائح الأخرى.

وأضاف زيتون أن إطلاق أى منتج جديد يتطلب مجموعة من العوامل الرئيسية لنجاحه فى عمليات التسويق والبيع داخل السوق المحلية؛ ومنها «توافر قطع الغيار والصيانة»، بخلاف الحملات التسويقية التى تعتمد على خدمات متنقلة للعملاء فى ضوء تغطية كل المناطق الجغرافية.

وأشار إلى أن تقديم أى منتج جديد يتطلب فترة زمنية للانتشار والعمل على تحقيق مبيعات كبيرة خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها سوق السيارات وعلى رأسها «البيك أب» التى تسيطر عليها «شيفروليه الدبابة» بنسب تصل إلى 80% من إجمالى المبيعات، قائلًا: المنافسة بين «جريت وول» و«الدبابة» ستكون صعبة، بخلاف الماركات الأخرى التى قد تنجح فى اقتناص حصة من مبيعاتها».

وذكر أن الفرص التسويقية لسيارات «جريت وول- البيك أب» ستكون معتمدة بشكل كبير على تسويق طرازاتها للشركات العاملة فى مختلف القطاعات والمشروعات التى ستستخدمها فى عمليات النقل، بالإضافة إلى تقديم فئات «الدُّبل كابينة» ستكون لها فرص تسويقية كبيرة داخل السوق المحلية وذلك لمحدودية الطرازات فى تلك الفئة.

من جانبه قال مصدر بإحدى شركات السيارات، إن اسم الوكيل للعلامة الصينية «جريت وول» سيلعب دورًا رئيسيًّا فى نجاحها فى السوق المصرية، خاصة بما تمتلكه مجموعة «جى بى غبور أوتو» من العديد من صالات العرض ومراكز الصيانة المعتمدة والتى تغطي كل أنحاء الجمهورية، بخلاف شبكة الموزعين الداعمين لتنفيذ سياسات وخطط المجموعة فى مختلف القطاعات ومنها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات».

وأوضح أن من أهم المعايير التى اعتمدتها «جريت وول موتورز» فى وكيلها المحلى «جى بى غبور أوتو» الملاءة المالية الجيدة التى يمكن من خلالها تنفيذ خطط وحملات تسويقية تسهم فى الترويج لمنتجاتها والقدرة على الانتشار بصورة سريعة.

وأشاد بأسعار سيارات «جريت وول وينجل 5» التى تم تقديمها داخل السوق المحلية حيث تعتبر أرخص المركبات المطروحة فى تلك الشريحة، بخلاف التجهيزات المزودة بها، متوقعًا نجاح العلامة الصينية من خلال الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 2 إلى %3 من إجمالى مبيعات «البيك أب» خلال العام الحالى.

فى السياق نفسه أوضح سامح بديوى، مدير القطاع التجارى بشركة «الشال للسيارات» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية «شيفروليه، وإم جى» بمنطقة الدلتا، أن تقديم أى سيارة جديدة منتمية لشريحة «البيك أب» يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات لضمان نجاحها داخل السوق المصرية،

مشيرًا إلى أنه من الضرورى طرح السيارات الجديدة بأسعار تنافسية قد تقارب تكلفتها الاستيرادية بجانب تقديم عروض ترويجية لها؛ وذلك بهدف القدرة على المنافسة مع الماركات التجارية الأخرى، خاصة مع اتسام تلك الفئة من المركبات بالمنافسة الشرسة والتى تهيمن عليها «مركبة أو مركبتان فقط».

وأكد أن عميل سيارات «البيك أب» يُقبل على شراء المركبات التى تشهد انتشارًا واسعًا داخل السوق المحلية ومدى توافر قطع الغيار، بالإضافة إلى استقرار العامل السعرى الذى يعد أحد العوامل الرئيسية فى استقطاب شريحة من المستهلكين وسط تذبذب أسعار المنافسين الآخرين.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات شاحنات البيك أب «PickuP» نموًّا بنسبة 24.6% لتصل إلى 8 آلاف و116 مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 6 آلاف و512 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقًا لـ«أميك»، استحوذت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بعدما اقتنصت حصة سوقية 75% مسجلة بيع 6 آلاف و140 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 8 آلاف و116 وحدة، خلال الربع الأول من العام الحالى.

وحلّت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع شاحنات «البيك أب» بعدما استطاعت زيادة حصتها السوقية إلى 17% بإجمالى بيع 1347 مركبة خلال تلك الفترة.

وحصدت العلامة اليابانية «تويوتا» المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8% بنحو 627 شاحنة، تلتها «دونج فينج DFSK» فى المركز الرابع بحصة بلغت 0.02% بإجمالى بيع سيارتين فقط.