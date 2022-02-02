هل تستطيع «تويوتا روميون» تغيير المنافسة فى سوق الـ 7 راكب؟

يتوقع أن تحدث «تويوتا روميون» تغييرات فى خريطة المنافسة بسوق الطرازات ذات السبعة ركاب المتداولة فى مصر؛ وفق بعض التقديرات المستندة إلى ملاءمة سعر السيارة واسم العلامة التجارية التابعة لها وهو «تويوتا» بشكل يعزز فرص نموها على حساب المنافسين خاصة الطرازات الصينية وكذلك شقيقتها التابعة للعلامة التجارية سوزوكى «ارتيجا».

تأتى هذه التقديرات وسط إشارات إلى ما قد يكون سقفًا لفرص النجاح المتاحة أمام «تويوتا روميو» وهو المبيعات المحدودة لفئة الطرازات العائلية فى مصر؛ مقارنة مع الفئات الأخرى التى تشهد رواجًا فى الطلب خاصة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات أو الكروس الأوفر.

ويتسلح وكيل «تويوتا» فى هذا الصدد باسم العلامة التجارية «تويوتا» الأكثر مبيعًا على مستوى العالم، إلى جانب فرص إعادة البيع بأسعار مناسبة مقارنة بمختلف المنافسين، فضلًا عن خدمات ما بعد البيع والصيانة.

رأفت مسروجة: توسع على حساب المنافسين خاصة «الصينى»

ويقول رأفت مسروجة خبير سوق السيارات إن مبيعات «تويوتا روميون» فى السوق المحلية ستكون على حساب المنافسين خاصة فئة السيارات الصينية التى يقدمها العديد من الوكلاء؛ لكن بأسعار مرتفعة حيث يبررون ارتفاع الأسعار بالكماليات والخيارات الكثيرة التى تكون متاحة فى سياراتهم.

وتابع إن اسم «تويوتا» يعطى ثقلًا كبيرًا لـ«روميون»؛ إذ هى العلامة التجارية الأكثر مبيعًا فى العالم وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، فضلًا عن ثقة العميل فى قدرات الوكيل المتعلقة بتقديم خدمات ما بعد البيع خاصة إذا قورن الوضع بالعديد من العلامات التجارية الصينية التى تنافس عبر مجموعة من السيارات ضمن فئة الطرازات العائلية، موضحًا أن سعر إعادة بيع «روميون» سيكون مناسبًا.

ولفت إلى أن العديد من العلامات التجارية قادرة على الوصول إلى معادلة سعرية متوازنة لمختلف الطرازات التى تقدمها فى السوق المحلية عبر الاعتماد على توريد مجموعة من السيارات من دول ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية كما هو الوضع بالنسبة لتويوتا وكيا وهيونداي؛ وهو ما يساعدها على تقديم منتجات بأسعار مناسبة؛ اعتمادا على الخصومات الجمركية التى تحصل عليها؛ لكن ذلك غير متاح حتى الآن بالنسبة لكثير من العلامات التجارية الصينية وهو ما يضطرها لرفع الأسعار.

ويرى «مسروجة» أن سوق السيارات المصرية تتسع للكثير من الطرازات الجديدة ويمكن استيعابها لأنها لم تصل بعد لحد التشبع؛ وهو ما أظهرته البيانات الخاصة بمبيعات السيارات فى مصر خلال 2021؛ موضحًا أن طبيعة المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مصر خاصة المدن الجديدة ترفع الطلب على السيارات بشكل عام نظرًا لحاجة الناس للتنقل لمسافات بعيدة؛ ما يدفعهم لشراء السيارات بما فيها السيارات العائلية.

وأوضح أن السيارات العائلية تعتبر الحل السحرى بالنسبة لكثير من الأسر المصرية لضمان تنقلات سهلة مع تكاليف منخفضة؛ وتعتبر «تويوتا روميون» إحدى الخيارات المتاحة ضمن هذه الفئة بما يعزز فرص نجاحها المستقبلى.

شعبان الحاوى: اسم العلامة التجارية «كلمة السر».. ومحدودية الفئة أبرز التحديات

وأوضح شعبان الحاوى موزع العديد من العلامات التجارية أن أسعار «تويوتا روميو» تعتبر تنافسية ضمن فئة الطرازات العائلية المتواجدة فى السوق المحلية؛ لكنها تواجه تحدى بطء الطلب على هذه الفئة من السيارات مقارنة مع الفئات الأخرى وهو ما قد يضع حدا لسقف النجاحات التى قد تصل إليها «تويوتا روميون».

وأضاف أن انتماء «روميون» للصانع اليابانى «تويوتا» يعطيها أفضلية مقارنة مع طرازات أخرى تنافس ضمن نفس الشريحة مثل «سوزوكى ارتيجا» التى تعتبر نسخة قريبة فى المواصفات من «روميون»، حيث يتم إنتاج الأخيرة ضمن شراكة قائمة بين العلامتين التجاريتين اليابانيتين.

وتتوافر «تويوتا روميون» فى مصر بفئتين؛ سعر الأولى 280 ألف جنيه والثانية 310 آلاف، وتتيح شركة تويوتا إيجيبت وكيل تويوتا إمكانية الحجز الإلكترونى للسيارة عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت.

وتأتى الفئة الأولى «روميان أكتيف» مزودة بوسائد هوائية وتكييف خلفى، فيما زودت الفئة الثانية «روميان سمارت» بالعديد من التجهزيات مثل: لوحة عدادات بشاشة رقمية، وتكييف أوتوماتيك، وزر إيقاف/تشغيل المحرك، ومصابيح ضباب أمامية، وآندرويد أوتو، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وفتح الباب ببصمة.

ويتوافر فى مصر العديد من الطرازات العائلية التابعة للعديد من العلامات التجارية أبرزها «إكسباندر» المملوكة للصانع اليابانى ميتسوبيشي؛ والتى تعتبر أكثر الطرازات العائلية مبيعًا؛ وفق تصنيف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وهو تصنيف لا يشتمل بيانات جميع العلامات التجارية المتواجدة فى السوق المحلية، فيما تأتى شقيقة روميون (سوزوكى ارتيجا).