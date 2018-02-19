هل تستطيع المنصور استعادة ريادة بيجو في مصر؟

أحمد شوقي تستعد شركة المنصور للسيارات اعتبارا من أبريل المقبل لطرح طرازات بيجو لأول مرة في السوق المحلية، بعد استحواذها بالشراكة مع سكوب الإماراتية على وكالة العلامة الفرنسية بعد إنهاء الشركة الأم تعاقدها مع الوكيل السابق- شركة القاهرة للتنمية وصناعة…

أحمد شوقي

تستعد شركة المنصور للسيارات اعتبارا من أبريل المقبل لطرح طرازات بيجو لأول مرة في السوق المحلية، بعد استحواذها بالشراكة مع سكوب الإماراتية على وكالة العلامة الفرنسية بعد إنهاء الشركة الأم تعاقدها مع الوكيل السابق- شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM.

تأتي هذه الخطوة بعد تعرض العلامة الفرنسية لتدهور كبير خلال الفترة الماضية من حيث مكانتها السوقية ومستوى الطلب عليها وترتيب طرازاتها على قوائم السيارات الأكثر مبيعًا؛ فقد انخفضت مبيعات بيجو خلال 2017 إلى 721 سيارة مقابل 3117 سيارة خلال 2016؛ بتراجع يصل إلى 2396 وحدة بانخفاض قدره 77%؛ لتخرج بذلك من قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر والتي تتضمن 13 علامة تجارية؛ فضلًا عن أنها كانت تحتل المرتبة قبل الأخيرة بالقائمة الخاصة بعام 2016 بحصة سوقية متدنية لم تتجاوز 2.2%.

وهنا يطرح السؤال إذا تسلمت “المنصور” بيجو في وضع متدن للغاية؛ فهل تتمكن من استعادة ريادتها في السوق المحلية؟

** الخبرة





يقول اللواء رأفت مسروجة خبير سوق السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات إن بيجو قد تمكنت خلال العقود الماضية من تسجيل بصمة في سوق السيارات المحلية بعدد من طرازاتها الشهيرة مثل 405 و504 والتي لا زالت متداولة بين العملاء حتى الآن؛ سواء على مستوى الاستخدام أو البيع والشراء خاصة أنها تحتفظ بقيمتها عند إعادة بيعها.

وأضاف أن سيارات بيجو تعد من أفضل السيارات من حيث جودة الشاسيهات بالنظر إلى أن الشركة الأم كانت متخصصة من قبل في صناعة الحديد والصلب حيث نقلت خبراتها لمجال صناعة السيارات محققة طفرة مقارنة بالعديد من الشركات الأخرى.

ويوضح أن المنصور للسيارات لديها الخبرة والإمكانات التي تساعدها على استعادة مكانة العلامة الفرنسية في مصر كما أن بيجو قادرة على جذب العملاء إليها مرة أخرى بعد الكبوة التي تعرضت لها خلال السنوات القليلة الماضية؛ شريطة أن يتم طرحها ضمن خطط تسويقية فاعلة .

ولفت إلى أن بيجو كانت متقدمة فى مبيعاتها عموماً على رينو في السوق المحلية لكن خطط التسويق وتنوع المنتجات وعمليات تحديث أسطول سيارات رينو دفعها لتصدر خريطة السيارات الأوروبية ؛ رغم الضعف الذي عانته مع بداياتها الأولى.

يذكر أن أسعار بيجو قد شهدت خلال السنوات الماضية زيادات غير مسبوقة أسهمت في تواضع مبيعاتها؛ بشكل أدى لتدنيها بنسبة 77% خلال العام الماضي.

فيما يلي عرض لتطور مبيعات طرازات بيجو في مصر خلال عامي 2016 و2017: