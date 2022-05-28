هل تسترد «تويوتا إيجيبت» حصص الموزعين لحل أزمة حاجزي السيارات؟ (فيديو)

انتابت حالة من الغضب لدى حاجزي سيارات «تويوتا» تزامنًا مع البيان الصادر عن شركة «تويوتا إيجيبت» الذى ينص على رد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% للعملاء الذين لم يقوموا بتسديد قيمة الحجز بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

أعلن العديد من حاجزي سيارات «تويوتا» على مواقع وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم التام للبيان الصادر عن شركة «تويوتا إيجيبت» – اليوم-، كما طالبوا بالزام الوكيل المحلي بتسليم المركبات للعملاء بأسعار التعاقد.

ومن خلال التواصل مع عدد من حاجزي سيارات «تويوتا»، أكدوا أنهم على استعداد للدخول في مفاوضات مع الوكيل المحلي للعمل على إيجاد حلول مرضية لكلا الطرفين.

واقترحوا عدد من حاجزي سيارات «تويوتا» بضرورة قيام الوكيل المحلي باسترداد الحصص والكميات المتوافرة لدى الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية؛ في ضوء توافر كميات من الطرازات التى يمكن من خلالها تسليم عدد كبير من الحاجزين خلال الفترة الحالية.

كما طالبوا أيضًا بضرورة عقد اجتماعًا يضم عدد من ممثلي شركة «تويوتا إيجيبت» وبعض الحاجزين في إطار العمل حل تلك الأزمة؛ قائلًا:”على الوكيل المحلي لـ”تويوتا” ضرورة احتواء غضب الحاجزين حتى لا تفقد “تويوتا إيجيبت” الثقة أو مصداقيتها مع عملائها خلال الفترة المقبلة”.

توافر كميات لدى موزعي تويوتا والبيع بـ«أوفر برايس» يثير غضب الحاجزين

استنكر حاجزي سيارات «تويوتا» ردود أفعال بعض الموزعين المعتمدين لـ«تويوتا» الذين قاموا بفرض مبالغ إضافية “أوفر برايس” على الطرازات المتوافرة لديهم؛ من بينها «كورولا، وبيلتا، وروميون، وراش” بقيمة تصل إلى 125 ألف جنيه في المركبة الواحدة؛ الأمر الذى قد تسبب في حالة من الغضب تجاه سياسات الوكيل المحلي لـ”تويوتا” التى ترتكز على تسليم الحصص للموزعين المعتمدين على أن يقوموا ببيعها بنظام «أوفر برايس» بالرغم من امتداد قوائم انتظار الحاجزين لفترة زمنية تصل إلى 6 أشهر.

يذكر أن العديد من حاجزي سيارات «تويوتا» قدتوافدوا على مقر وفروع شركة «تويوتا إيجيبت» للاحتجاج على القرارات الخاصة برد المالبغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقدات للعملاء بفائدة 18%، فضلا عن مطالبتهم بتسليم المركبات بأسعار التعاقد دون دفع أي مبالغ إضافية.

قال أحد حاجزي شركة «تويوتا كورولا»- في تصريحات سابقة – أن العديد من حاجزي سيارات “تويوتا” قاموا بإبلاغ الوكيل المحلي عن اعتزامهم بسداد قيمة الحجوزات بالكامل؛ إلا وأن شركة “تويوتا إيجيبت” قد رفضت ذلك خلال الأشهر الماضية.

وتوضح الصور ومقاطع الفيديو التالية؛ توافد عدد من حاجزي سيارات «تويوتا» على مقر وفروع شركة «تويوتا إيجيبت» – اليوم- للاحتجاج على بيان الوكيل الخاص برد حجوزات التعاقد بفائدة 18% للعملاء: