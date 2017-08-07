هل تستخدم شركات السيارات السوشيال ميديا للتشهير بالمنافسين؟

أحمد شوقي "لو ببلاش متركبهاش" إحدى أشهر العبارات التي دشنها رواد فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى للتشهير ببعض السيارات وتحذير المواطنين من اقتنائها؛ فمن يلجأ إلى تدشين هذه الحملات هل العملاء أم أنها تدخل في إطار الحرب بين الوكلاء وبعضهم؟ لم يستبعد خبراء وعاملون بسوق السيارات أن تكون بعض ا



أحمد شوقي

“لو ببلاش متركبهاش” إحدى أشهر العبارات التي دشنها رواد فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى للتشهير ببعض السيارات وتحذير المواطنين من اقتنائها؛ فمن يلجأ إلى تدشين هذه الحملات هل العملاء أم أنها تدخل في إطار الحرب بين الوكلاء وبعضهم؟

لم يستبعد خبراء وعاملون بسوق السيارات أن تكون بعض الشركات متورطة في بعض حملات التشهير بطرازات معينة، كما أكدوا أن عملاء دشنوا أيضًا حملات عن وجه حق بسبب المشكلات التي واجهوها مع التوكيل أو السيارة أو مركز الخدمة أو رغبة من بعضهم في ابتزاز الشركات للحصول على خدمات دون وجه حق.

يقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا ذا حدين؛ فقد احتلت مركزا متقدمًا بالنسبة لاهتمامات المستهلكين والمواطنين بوجه عام لذا لجأ إليها الوكلاء لتدشين حملاتهم الترويجية والدعائية للطرازات الجديدة والعروض.

وأضاف أنه رغم ذلك؛ لازالت الإصدارات الورقية تحتل المقدمة والاهتمام الاول بالنسبة للدعاية والاعلان وسبل التعرف على مواصفات السيارات؛ لأن الوكلاء يلجأون إلى المطبوعات الورقية اولًا للإعلان مع عدم تجاهل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ ومن ثم تتضمن المطبوعات الورقية أحدث الاسعار والعروض.

لكنه أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم بطريقة سلبية لكي يستعرض بعض المستهلكين تجربتهم مع سيارات معينة إما عن صدق بهدف تحذير الآخرين من عيوب معينة في هذه السيارة أو طريقة التعامل غير الإيجابية مع مراكز خدمة ما بعد البيع أو أن تستخدم بطريقة متعمدة للتشهير ببعض الطرازات أو الموديلات؛ مضيفًا أنه من الوارد أن تكون الشركات المنافسة هي التي أطلقت حملات التشهير رغبة في التأثير على توجهات المستهلكين وموقفهم من السيارات المنافسة؛ لكنه لم يثبت ذلك بعد بوثائق ومستندات رسمية.

وأضاف انه في الحالتين؛ يتعرض قطاع السيارات لتاثيرات سلبية لأن العملاء الراغبين في الشراء مهتمون بمطالعة آراء المستخدمين لتجاربهم الشخصية مع الطرازات المختلفة فيحجمون عن شراء الطراز الذي يثير مشكلات مع التوكيل أو مراكز خدمة بعد البيع.

وأضاف أن أغلب ما ينشر في هذا الصدد متعمد للتشهير سواء من جانب الوكلاء المنافسين أو من بعض المستهلكين الذين يبحثون عن حقوق ليست لهم أو يتوقعون معاملتهم معاملة خاصة أو الحصول على مزايا أو خدمات دون مقابل.

واضاف أن أغلب تلك المنشورات السلبية غير منطقي وغير حقيقي؛ لكنه أضاف أنه لا يمكن إنكار احتمالية أن تكون بعض الشكاوى لها خلفية حقيقية وقد يراها المتابعون من أقسام التسويق بتلك الشركات ليتم حلها أو تلافيها في دورة التعامل مع المستهلكين في قطاع خدمات ما بعد البيع.

وأشار محمد الشوربجي مدير عام سينا موتورز إلى أن السوق يشهد من حين لآخر حملات تشويه لبعض الطرازات أو العلامات التجارية أو مراكز الخدمة؛ موضحا أن بعض المنافسين يلجأون أحيانًا للتشهير ببعضهم عبر استغلال الحملات التي قد يدشنها العملاء بعد مواجهة مشكلات مع التوكيل.

وأضاف أن مشكلة شبكات التواصل الاجتماعي هي عدم وجود ضابط أو قواعد معين لتنظيم الاستخدام والتعرف على الجهات التي تقف خلف حملات التشويه؛ فيمكن لنفس الشخص امتلاك أكثر من حساب والدخول في المجموعات والصفحات التي ينشئها العملاء لاستغلال الحدث وزيادة وتيرة الهجوم على المنافسين.



وأوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن وسائل التواصل الاجتماعي تستغل بطريقة سيئة للتشهير بالسيارات؛ سواء من جانب المنافسين أو الوكلاء؛ فإذا واجه عميل مشكلة في السيارة وتبين من خلال الفحص والدراسة أن المشكلة ناجمة عن سوء الاستخدام ومن ثم يكون مطالبًا بتحمل تكاليف الإصلاح ربما يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالشركة وبالسيارة والادعاء أن السيارة بها عيوب فنية موضحًا أن هذه الوسيلة يزداد تأثرها من خلال قائمة الأصدقاء بالحسابات الاجتماعي ةالمختلفة حيث يشاركون في حملات التشهير مجاملة لصاحل السيارة مما يؤثر كثيرا على مبيعاتها.

ولفت إلى تجربة سيارة صينية في وقت سابق حيث واجهت حملات تشهير كبيرة لكنه أوضح أنها كانت بالفعل تعاني من مشكلات فنية حقيقية لكن تم تلافيها في الشكل الجديد من السيارة.

وأضاف أن بعض الوكلاء يقومون بالتشهير بالمنافسين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن وكيل ميتسوبيشي قام في وقت سابق بالتشهير بالنسخة الخليجية من طراز لانسر بسبب وجود مشكلة تتعلق بأخد البرامج الإلكترونية الخاصة بالسيارة حيث سعى للقضاء على مبيعات الخليجي لعدم الإضرار بمبيعاته.

وأوضح أن إحدى الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع للسيارات الخليجية تمكنت من حل المشكلة من خلال استيراد البرنامج.