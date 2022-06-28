هل تستجيب «أوراسكوم المالية» لعرض الاستحواذ على «بلتون»؟

قال خبراء ومحللون إن عروض الشراء المتنافسة للاستحواذ على شركة بلتون المالية غير مغرية ولا تمثل فرصة للربح، نتيجة تدنى أسعار الأسهم بالسوق فى الفترة الراهنة، والفارق الكبير بينها وبين السعر الذى استحوذت به أوراسكوم المالية (المساهم الرئيسى بنسبة %58.2) على بلتون بـ2.70 جنيه.

وبناء على ذلك، رجح الخبراء عدم استجابة أوراسكوم المالية القابضة لعروض الاستحواذ، خاصة أن تنافس كيانين للاستحواذ على الشركة قد يمهد إلى ظهور متنافسين جدد بعروض أعلى، ويمنح “أوراسكوم” فرصة أكبر للتروى فى اتخاذ قرارها.

ويؤكد المحللون أنه رغم رغبة «أوراسكوم» فى التخارج كليا من «بلتون» وهو ما أظهرته تحركاتها العام الماضى بتقليص حصتها من %74 إلى %58 حاليا عبر عدة عمليات بيع، لكن عليها انتظار عرض مجزٍ.

وكانت “بلتون” قد أعلنت خلال الشهر الجارى تلقيها عرضى شراء من أطراف محلية وإقليمية للاستحواذ على نسبة تتراوح بين 51 إلى %90 من أسهمها.

وتقدمت بالعرض الأول شركة دبليو إم للاستشارات من خلال تحالف مستثمرين استراتيجيين بعرض شراء مبدئى للاستحواذ على ما يتراوح بين 50 إلى %90 بسعر 1.35 جنيه للسهم، مع احتمالية تغير السعر المعروض فى ضوء الفحص النافى للجهالة.

وتلا ذلك تقدم شركة شيميرا الإماراتية بعرض آخر للاستحواذ على حصة تصل إلى %90 من «بلتون» بسعر 1.48 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 595.5 مليون جنيه للسهم.

وأدى العرض الثانى إلى تقدم “بلتون” بطلب إلى هيئة الرقابة المالية بإيقاف دراسة العرض الأول، مُرجعة ذلك إلى أنه بسعر أعلى ودون فحص نافٍ للجهالة.

وعقب تلقى عرض الاستحواذ الأول من «دبليو إم للاستشارات» قفز سهم «بلتون» بنسبة %12 فى نفس الجلسة.

ويقول يوسف غازى، محلل مالى فى برايم لتداول الأوراق المالية، إنه رغم ارتفاع قيمة العرض الثانى مقارنة بالأول فإن الفرق ليس كبيرا.

وأضاف غازى أيضا أن سعر العرضين أدنى من تكلفة اقتناء أوراسكوم لحصتها فى بلتون بواقع 2.70 جنيه للسهم، وهو ما سيحقق خسارة رأسمالية فى حالة البيع، وأن العرضين قد يمهدان لاحتمالية تلقى بلتون عروض استحواذ جديدة بسعر أعلى.

ويرى غازى أن أوراسكوم المالية قد تستجيب للعرض باتباع أحد سبيلين؛ الأول اعتبار سعر العرض رخيصا وعدم قبوله، خاصةً أنه أقل من تكلفة استحواذها على سهم بلتون فى السابق، لتتجه للتركيز على التوسع فى بلتون، والثانى قبول العرض فى سبيل التخارج من كامل حصتها فى “بلتون” واستغلال حصيلة البيع فى استثمارات أخرى.

وقال هشام حمدى، محلل مالى فى بنك استثمار النعيم، أن كلا العرضين المقدمين بسعر منخفض، إلا أنه أرجع ذلك إلى انخفاض التقييمات وتراجع الأسعار فى السوق بشكل عام.

ويؤكد حمدى أن أمام أوراسكوم للاستثمار -المساهم الرئيسى فى بلتون- أحد خيارين إما رفض كلا العرضين لتدنى سعرهما، وانتظار عرض مجزٍ، خاصة أن هذه العروض تمهد للمزيد، أو البيع واستغلال حصيلة التخارج فى الاستثمارات وخاصة شركة المدفوعات الإلكترونية التى أطلقتها أوراسكوم العام الماضي.

وكانت أوراسكوم المالية قد أعلنت العام الماضى إطلاق شركة مدفوعات إلكترونية بالشراكة مع إكسيل Excel برأسمال مبدئى 100 مليون جنيه، يتوقع أن يصل إلى نصف مليار جنيه بعد إطلاق خدماتها.

“وستتخصص الشركة فى توفير جميع خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية لجميع شرائح المجتمع وستساعد فى تخفيض معدل التعاملات النقدية والاتجاه نحو التعاملات اللانقدية تنفيذاً لاستراتيجية الدولة 2030”، وفقا لأوراسكوم.

ويشير حمدى إلى أن أوراسكوم المالية لديها خطة للتخارج كليا من بلتون منذ انقسام أوراسكوم للاستثمار وأوراسكوم المالية.

وقال محلل مالى فضل عدم ذكر اسمه أن كلا العرضين سعره متدنٍ مقارنة بسعر استحواذ أوراسكوم على بلتون بقيمة 2.71 جنيه للسهم.

ويؤكد أنه لتنفيذ عرض استحواذ يجب أن تكون قيمته أعلى من 2 جنيه على أدنى تقدير، لافتا إلى وجود احتمالية لتفاوض أوراسكوم مع بلتون على سعر أعلى، أو انتظار عرض من مستثمر جديد.

ويرى المحلل المالى أنه مع رغبة أوراسكوم المالية فى التخارج من بلتون فإنه من الأفضل انتظار عرض جيد يؤمّن لها ربحية.

ويقول محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث فى شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إنه فى حالة موافقة أوراسكوم للاستثمار على العروض المقدمة فإنها لن تحقق ربحا من هذه الصفقة.

ويرى عبدالحكيم أن بيع بلتون بهذه الأسعار يمثل صفقة خاسرة بسبب تراجع تقييمات البورصة وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام، وبالتالى فإن الوقت الحالى غير مناسب لإتمام صفقة البيع.

ولفت عبدالحكيم إلى أن القيمة العادلة لسهم بلتون 1.23 جنيه، وذلك نتيجة تدنى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بشكل عام.

وترى عصمت ياسين، مدير تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية إن سعر عرضى الشراء المقدمين يأتى فى توقيت يواجه فيه سهم بلتون ضعفا نتيجة أوضاع وتقيمات السوق، ولا يعبران عن الشركة.

وأشارت عصمت إلى أنه يجب على “أوراسكوم” انتظار عرض بسعر جديد، خاصة مع الارتفاع الذى حققه سهم بلتون عقب الدفع بعروض الاستحواذ.

يشار إلى أن سهم بلتون صعد خلال الشهر الأخير للتداولات بنحو %36 من مستوى 1.09 جنيه إلى 1.48 جنيه بنهاية جلسة 21 يونيو.

وبلتون المالية القابضة المُدرجة بالبورصة المصرية هى بنك استثمار إقليمى، بحجم أصول مدارة نحو 26 مليار جنيه، وقام تنفيذ أكثر من 110 من عمليات الدمج والاستحواذ و الطروحات الأولية فى البورصة.

و أطلقت شركة بلتون ثلاث شركات تابعة جديدة العام الماضى لتأسيس منصتها للخدمات المالية غير المصرفية وهى بلتون للتمويل الاستهلاكى (بيل كاش)، بلتون للتأجير التمويلى وبلتون لرأس مال المخاطر.

وحققت بلتون أرباحاً بلغت 3.835 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل أرباح بلغت 3.803 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع إجمالى إيرادات الشركة إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة نحو 18.93 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل 22.39 مليون جنيه خسائر فى الفترة المقارنة من العام الماضي.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021 فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة نتج عنها انقسام أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين، أحدهما متخصصة فى الخدمات المالية وتضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

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