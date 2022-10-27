هل ترتفع أسعار السلع الغذائية بعد قفزة الدولار.. الغرفة التجارية توضح

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنه لا تأثير على أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر الدولار وإن وجد سيكون محدودا.

سلع غذائية

وأوضح المنوفي، في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية، خاصة السلع الاستراتيجية.

وتوقع المنوفي، أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة الموانئ المصرية ستكون هناك وفرة في السوق، خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.

وسجل سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم أكثر من 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيه للبيع و 22.70 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيه للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.