هل ترتفع أسعار السجائر بعد تحصيل 40 قرشا على العلبة للتأمين الصحي؟.. شعبة الدخان تجيب

أكدت شعبة الدخان في اتحاد الصناعات أنه لا زيادة في أسعار السجائر بعد قرار وزارة المالية بتحصيل ضريبة قدرها 40 قرشا على كل علبة سجائر .

وقال ابراهيم إمبابي رئيس الشعبة، في تصريحات لـ “المال”: لا تأثير للقرار على أسعار السجائر والقرار تنظيمي بين الجهات الحكومية يتم خصمها فيما بينهما لصالح التأمين الصحي الشامل الذي تشرف عليه وزارة المالية، ولا زيادة في الوقت الحالي.

وأضاف، هناك استقرار في أسعار السجائر والعرض والطلب خلال الفترة الحالية والسوق تشهد ثباتا ملحوظا ، وأن تلك القرارات تنظيمية ولا علاقة لشركات السجائر والدخان بها.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 قرار وزير المالية رقم 369 لسنة 2022، والذي ينص على تحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتي حددتها الوزارة بنحو 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحسب نص القرار فسوف يتم إيداع المبلغ المحصل بالحساب رقم 1/1027/300/9 المفتوح بالبنك المركزي باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.

ونص القرار على أنه يخصم من إجمالي قيمة حصيلة المبلغ المشار إليه بالمادة الأولى من القرار مبلغ يحدد بنسبة تساوي نسبة عدد سكان محافظتي بورسعيد والأقصر من نسبة عدد سكان الجمهورية، وفقا لآخر إحصائية حصر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين السابق ذكرهما.