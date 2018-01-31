هل ترتفع أسعار الدواجن المحلية بعد انتشار ظاهرة المستورد؟

الصاوي أحمدحذر منتجون وتجار في قطاع الدواجن من إرتفع أسعار الدواجن المحلية بعد الخسائر التي تعرضت له مزراع الدواجن، نتيجة انتشار ظاهرة الدجاج المستورد بأسعار رخيصة تناسب جميع الفئات الاستهلاكيةهذا التوجه، وفق المصادر ذاتها، سيؤثر على معدلات توفيرالمنتج المصري في الفترة المقبلة على عكس ما كانت تس

الصاوي أحمد

حذر منتجون وتجار في قطاع الدواجن من إرتفع أسعار الدواجن المحلية بعد الخسائر التي تعرضت له مزراع الدواجن، نتيجة انتشار ظاهرة الدجاج المستورد بأسعار رخيصة تناسب جميع الفئات الاستهلاكية

هذا التوجه، وفق المصادر ذاتها، سيؤثر على معدلات توفيرالمنتج المصري في الفترة المقبلة على عكس ما كانت تستهدفه الحكومة من سياسة تخفيض الأسعار .

وأشاروا إلى أن هذا التأثير سيكون واضحا والأسعار سترتفع في يوليو المقبل

وأوضحوا أنه في هذا التوقيت ستتقلص معدلات تسمين الكتاكيت وهو ما سيرفع سعر بيع الكيلو في المستقبل، لا سيما مع إرتفاع الأسعار المستلزمات الخاصة بالأنتاج خلال الفترة الماضية وعلي رئسها العلف الذي قفز بنحو 650 جنيها ليصل لـ7200 جنيها للطن .

** تحذيرات



وحذر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة من زيادة الأقبال على شراء الدواجن المجمدة الرخيصة في الأسواق بشكل يهدد المزراع المحلية في المستقبل لأنه سيعرض المزراع لمزيد من الخسائر وبالتالي تقليص معدلات تربية الكتاكيت وبالتالي ارتفاع الأسعار في المستقبل بسبب نقص المنتج المحلي .

وانتشرت ظاهرة الدواجن المجمدة منخفضة السعر في الأسواق داخل القاهرة الكبري والمحافظات، ويصل سعر الواحدة 17 جنيه لوزن 1000 جم،و 20 جنيه لوزن 1100 جم.

كما ارتفع الأقبال علي شراء الدواجن البرازيلية المجمدة بسبب تراجع سعرها غير المسبوق، بسبب قرب إنتهاء صلاحية الشحنات وبالتالي تخفيض سعر بيعها ، بنسبة 50 % ،ويقوم المستهلكين بشراء كميات كبيرة منها وتخزينها لأن سعر الدجاجة كاملة أرخص من سعر كيلو دواجن محلية بقيمة 6 جنيهات علي الأقل .

وطبقا لتقديرات رئيس شعبة الدواجن ، تم إستيراد شحنات من الخارج خلال الأونة الأخيرة ،بنحو 200ألف طن دجاج مجمد ومجزئات ،وتم بيع كيلو الدواجن أجزاء بسعر 13 جنيها للكيلو ،قبل أن ترتفع لـ18 جنيه للدجاجة المجمدة وزن واحد كيلو و20 جنيها للواحدة وزن 1100 جرام .

وأوضح “السيد “إن إقبال المستهلكين علي شراء هذة الأنواع من الدواجن لا ضرر صحي منه ،لأن الصلاحية تمتد لشهرين مقبلين مؤكدا أن سعر الدواجن البيضاء26 جنيها ،والساسو 30 جنيها اليوم في الأسواق .

وكان مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تلقى رسالة من أحد المواطنين، طالب خلالها بتوضيح سبب انتشار كميات من الدواجن البرازيلية المغلفة، بسعر 13 جنيهًا للكيلو، و15 جنيهًا لوزن 1100 جرام، لاسيما أن الأسعار تعتبر غير منطقية بالنسبة لبعض المواطنين مقارنة بأسعار السلع الحرة في الأسواق

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وقال وكيل التموين، إن الدواجن المطروحة بالأسواق سليمة تماما ومطابقة للمواصفات، موضحًا أن كميات كبيرة من الدواجن اقتربت تواريخ انتهاء صلاحيتها (ما بين شهر إلى 3 أشهر مقبلة)، وهو ما يفسر عرضها من قبل بعض التجار بأقل من ثمنها، للاستفادة بهامش ربح بسيط بدلاً من الإبقاء على أسعارها وعدم بيعها وانتهاء مدة صلاحيتها وخسارة قيمتها بالكامل

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وفسر الدكتور نبيل درويش رئيس إتحاد منتجي الدواجن أسباب تراجع أسعار الدواجن في البرازيل وتسببها في إغراق السوق بالدواجن المستوردة، نظرا لانخفاض اسعار الاعلاف هناك ، كدوله منتجة للذرة الصفراء وكسب الصويا ودعم الدوله للمربين

فى نفس الوقت والحديث لـ”درويش”، يعانى فيه المربيين المصريين من ارتفاع أسعار الخامات المستورده واستيراد بضاعه غير مطابقه للمواصفات للاستفاده من فروق الاسعار، وفرض اسعار ظالمه بمعرفة البورصه على الدواجن المحليه مماتسبب فى خسائر فادحه لهم.

ويضيف الدكتور نبيل درويش، أن الصناعة الوطنية تتعرض للتوقف إذا استمر الامر على ماهو عليه وعلى وزارة التموين سحب هذه الكميات التى أغرقت بها الأسواق لإعطاء فرصة للمربين ببيع الدواجن المحلية بأسعار عادله بدلا من هذه الأسعار الحالية التى تسببت فى خسارة تصل إلى ستة جنيهات للكيلو وهذه الدواجن المجمده يمكن ضخها مره أخرى فى التوقيت الذى يوجد فيه ارتفاع لأسعار الدواجن المحلية أو قلة المعروض منها.