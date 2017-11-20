هل تدهور المبيعات سبب فسخ بيجو تعاقدها مع الوكيل المحلى؟

أحمد شوقي: نفى أحد أكبر موزعي بيجو أن يكون الاتجاه نحو فسخ عقد الوكالة الحصرية من جانب الشركة العالمية، مع وكيلها المحلي "القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM" له علاقة بانحدار مبيعات العلامة الفرنسية في مصر، خلال الأشهر الأخيرة. وأوضح أن…



أحمد شوقي:



نفى أحد أكبر موزعي بيجو أن يكون الاتجاه نحو فسخ عقد الوكالة الحصرية من جانب الشركة العالمية، مع وكيلها المحلي “القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM” له علاقة بانحدار مبيعات العلامة الفرنسية في مصر، خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح أن أزمة الركود تجتاح جميع العلامات التجارية، فضلًا عن أن ارتفاع الأسعار حفز الطلب على السيارات الأقل سعرًا من بيجو.

وأضاف أن انتقال الوكالة الفرنسية إلى شركة المنصور للسيارات لم يحسم بشكل نهائي، لأن المناقشات بين بيجو سيتروين العالمية، وCDCM لا زالت مستمرة، وربما تؤدي لإعادة النظر في قرار الشركة العالمية.

ولفت إلى أنه لا توجد مشكلات بالنسبة لشبكة الموزعين في حالة انتقلت الوكالة، طالما التزم الوكيل الجديد بالاتفاقات المبرمة مع الموزعين.



كانت شركة بيجو سيتروين العالمية، قد أخطرت وكيلها المحلي “القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM”، نيتها عدم تجديد عقد الوكالة الحصرية بعد انقضاء مدته نهاية 2017، وسط أنباء حول اقتراب شركة المنصور للسيارات من الاستحواذ على الوكالة.

وتأتي الخطوة في ظل تراجع حاد في مبيعات بيجو في مصر خلال الفترة الماضية، وسجلت مبيعاتها هبوطها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 78.7%، بعدد 607 سيارة، مقابل 2859 وحدة، خلال نفس الفترة من العام السابق.

ومنذ 2015 دخلت العلامة الفرنسية في نزيف مستمر لحصتها السوقية، وسط تدهور المبيعات، فقد بلغت مبيعات بيجو 3117 وحدة خلال 2016 مقابل 4454 سيارة خلال 2015 بانخفاض 30%، وتراجعت مبيعات 2015 بنسبة 32% مقارنة مع 2014 التي بلغت 6572 سيارة.