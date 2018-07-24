هل تدفع زيادة الواردات لإقرار قيود جديدة على الاستيراد؟

دعاء حسني عبدالعاطى: ارتفاع أسعار السيارات وزيادات الوقود ورسوم التراخيص تحد من الزيادات المحتملة عز: الحديث عن مساهمة استيراد الأرز «كلام فارغ».. وتحليل الميزان التجارى مهم لبيان أثر الواردات فى الإنتاج عبدالكريم: أستبعد لجوء الحكومة لفرض قيود هذا العام..وستلجأ لتقييم الوضع بنهاي

دعاء حسني

عبدالعاطى: ارتفاع أسعار السيارات وزيادات الوقود ورسوم التراخيص تحد من الزيادات المحتملة

عز: الحديث عن مساهمة استيراد الأرز «كلام فارغ».. وتحليل الميزان التجارى مهم لبيان أثر الواردات فى الإنتاج

عبدالكريم: أستبعد لجوء الحكومة لفرض قيود هذا العام..وستلجأ لتقييم الوضع بنهايته

النجار: بطء حركة تصريف السلع وركود السوق المحلية يقللان الفاتورة



أثار الارتفاع المرتقب لفاتورة الواردات المصرية، نهاية العام الجارى، تساؤلات بشأن ما إذا كان تلك الزيادة ستدفع الحكومة لفرض قيود جديدة للحد منها، وتأتى الزيادة المتوقعة للواردات، مدعومة بأكثر من عامل أبرزها اتجاه الدولة لاستيراد الأرز بعد أن قلصت من المساحة المخصصة لزراعته، فى ظل مشكلة أزمة نقص المياه، فضلاً عن الإحصاءات والأرقام التى تشير إلى زيادة فى قيم الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى.

شهدت الواردات ارتفاعاً يقارب 22 % خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجارى، ووصلت 20.7 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار، حققتها فى نفس الفترة من العام الماضى، كان بين الواردات خلال فترة التقرير 39 % مستلزمات إنتاج وآلات تستخدم فى الصناعات المختلفة، أى أنها ليست زيادة فى الواردات السلعية، وفقا لما صرح به مسئول حكومى مؤخراً.

لكن عددًا من المستوردين، استبعدوا حدوث ارتفاعات كبيرة، تصنف كطفرات بقيم الواردات المصرية بنهاية 2018، مؤكدين أن الزيادات التى ستجرى فى بعض البنود كالأرز على سبيل المثال، يقابلها خفضاً فى واردات أصناف أخرى تعادل تلك الزيادة، كما أن الركود الذى اصاب الأسواق يدفع بالتجار لتقليل حجم وارداتهم لحين تصريف المعروض بالسوق المحلية.

توقع حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالأتحاد العام للغرف التجارية، عدم حدوث أرتفاعات بفاتورة الواردات بنهاية العام الجارى، مضيفاً أنه فى حال حدوث زيادات فإنها ستكون طفيفة للغاية.

أضاف النجار، أن سماح الدولة باستيراد الأرز يأتى لتغطية الاستهلاك المحلى، والقمح والأرز يعدان سلعاً إستراتيجية فلا غنى عنهما للأمن الغذائى، وهناك ضرورة حالياً فى استيرادهما.

تابع، أنه لا مخاوف من زيادة فاتورة الواردات خاصة فى ظل ازديداد الصادرات فى المقابل، والاحتياطى النقدى الأجنبى يغطى 6 أشهر.

ارتفع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مايو 2018، إلى 44.139 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل 2018، وسجل 44.033 مليار دولار، بارتفاع قدره 106 ملايين دولار، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى يونيو الماضى.

قال النجار، إنه من الأسباب التى ترجح عدم أرتفاع فاتورة الواردات نهاية العام الجارى، ثبات الدولار عند معدلات تقارب 17.9 جنيه، وثبات الدولار الجمركى، فضلاً عن هدوء السوق المحلية وركود القوة الشرائية، لا سيما عقب الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، قائلاً: «حركة تصريف السلع لا تسير بوتيرة سريعة، ومادام السلع حركتها بطئية على رفوف التجار تقل الواردات».

عن ذكر بعض الإحصاءات، والارتفاعات فى أسعار السلع المعمرة، من بينها السيارات، يعلق رئيس الشعبة العامة للمستوردين، موضحاً أن الجمارك على السيارات الأوروبية تلغى من العام المقبل، فى ظل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ومع ارتفاع سعر الوقود، فإن الأغلب يلجأ لتأجيل قرار الشراء أملا فى تراجع أسعار السيارات فى 2019.

قدر حجم الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب «الملاكى» وفقًا للاتفاقيات الدولية -هى «الشراكة اﻷوروبية وأغادير وتركياس – مليارًا و917 مليونا و512 ألفا و610 جنيهات خلال 4 أشهر اﻷولى الماضية.

توقع النجار أن تشهد الواردات انتعاشة خلال الأشهر الأخيرة من العام الجارى، تحديدا فى نوفمبر وديسمبر، أما الفترة الحالية فهى فترة إجازات والاستيراد فيها خفيف.

يقول عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة: «كمستورد لم أستورد سيارة منذ 2015، مع ارتفاع الأسعار وضعف الطلب عليها».

توقع عبد العاطى، ارتفاع طفيف فى فاتورة استيراد السيارات نهاية 2018، موضحاً أن هناك تراجع فى مبيعاتها فى السوق المحلية، فى ظل ارتفاع سعرها، والزيادات التى شهدتها أسعار الوقود مؤخراً، فضلا عن الزيادات فى رسوم التراخيص والمصاريف الإدارية المتعلقة بها.

ولكن الإحصاءات تشير إلى أن ارتفاع مبيعات السيارات خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى، وبلغت قيمة واردات السيارات وقطع الغيار المفرج عنها عبر منفذ جمرك الإسكندرية 10.45 مليار دولار، وقفزت واردات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى»، بنسبة %71.3 لتصل إلى 27.3 ألف وحدة مقارنة 15.9 ألف مركبة خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضى، وارتفعت الحصيلة الجمركية لتلك الفئة من المركبات مسجله 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار، وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك.

تابع أنه لا سببل لرفع مبيعات السيارات سوى بمساهمة البنوك، عبر تقديم تسهيلات للمستهلكين للبيع بالتقسيط، وبفترات سماح تمكن الزبائن من الإقبال على الشراء، مضيفاً أن المستهلك الذى كان يخطط لشراء سيارة بين 70 و85 ألف جنيه حالياً قفزت ميزانيتها إلى 200 ألف جنيه.

انتقد عبد العاطى تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية دفعة واحدة بشكل أثر على حركة الأسواق سلبا فى السلع والخدمات، رغم ما تبذله مؤسسة الرئاسة من جهود.

أما علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، فيؤكد أنه ينبغى لتحليل الزيادة فى فاتورة الواردات النظر للميزان التجارى ككل، لزيادة الواردات تعقبها زيادة مقابلة فى الصادرات.

يشار إلى أنه فى الوقت الذى شهدت فيه الواردات المصرية زيادة تقارب %22 خلال 4 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 20.71 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018، بنسبة بلغت %16 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وسجلت 8.64 مليار دولار مقابل 7.43 مليار دولار، وفقاً لإحصاءاات مستودع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة.

أوضح عز أن هناك واردات لايمكن الاستغناء عنها بينها القمح والمواد البترولية، كما أن زيادة الواردات يتخللها زيادة فى مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء منه إحلال للواردات تامة الصنع، واستيراد مكونات يعاد تصنيعها بالسوق المصرية، وجزء آخر ينعكس على زيادة فى الصادرات، كما أن جذب استثمارات جديدة ينعكس على زيادة فى استيراد المعدات والآلات.

رجح عز، تراجع فاتورة الواردات مقابل العام الماضى، بدافع ما شهده العام الماضى من مشروعات كهرباء عديدة، واستيراد العديد من الآلات والمعدات لها.

توقع أمين عام اتحاد الغرف المصرية، أن لا تشكل الزيادة فى ورادات الأرز زيادة كبيرة فى فاتورة الواردات، قائلاً: «الزيادة فى الأرز فى الواردات كلام فارغ».

استبعد عز لجوء الحكومة لفرض قيود تحد من الواردات خلال 2018، لافتاً إلى أنها لا تملك ذلك لالتزامها بقرارات منظمة التجارة العالمية.

عن صدور قرارات أخرى أشبه بقرار 43 الذى ألزم المصدرين لعدد من المجموعات السلعية تجاوز عددها 24 مجموعة، لتسجيل مصانعهم فى سجل تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، وهو القرار الذى مثل إزعاجا كبيراً للمستوردين.

حاولت «المال» التواصل مع سعيد عبد الله، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة لاستطلاع رأيه حول تقييم واردات السوق المصرية، ووجهة الحكومة بشأنها، لكنها لم تتلق رداً.

أما علاء عبد الكريم، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يستبعد الارتفاع الكبير فى فاتورة الواردات نهاية العام الجارى.

أضاف، أنه حال شهدت بعض أصناف الورادات زيادة قد يقابلها تراجعًا فى أصناف أخرى تعادلها، وإن حدث وارتفعت فاتورة الواردات فلن تلجأ الحكومة لفرض قيود تحد منها خلال العام الجارى، وتجرى تقييماً للوضع وتحليلا لبنود الاستيراد، ثم تتخذ قرارها العام المقبل بشأنها.