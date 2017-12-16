هل تختفى الطبقة الوسطى المصرية مع ارتفاع تكاليف الغذاء ؟

خالد بدر الدين: استبدال السيارات الحديثة بأخرى أرخص، الحد من التسوق في متاجر البقالة مرتفعة الأسعار، والتخلي عن قضاء العطلات في الخارج، تلك بعض الاستراتيجيات التي يكتشفها المصريون من الطبقة الوسطى للنجاة من الغرق بعد أن ارتفعت تكاليف معيشتهم ارتفاعا فلكيا بسبب تحرير سعر صرف العملة قبل عام ، حسبما

خالد بدر الدين:





استبدال السيارات الحديثة بأخرى أرخص، الحد من التسوق في متاجر البقالة مرتفعة الأسعار، والتخلي عن قضاء العطلات في الخارج، تلك بعض الاستراتيجيات التي يكتشفها المصريون من الطبقة الوسطى للنجاة من الغرق بعد أن ارتفعت تكاليف معيشتهم ارتفاعا فلكيا بسبب تحرير سعر صرف العملة قبل عام ، حسبما ذكرت وكالة رويترز فى تقرير لها

نقلت الوكالة عن شخص يدىعى “كريم” أن فواتير الغذاء الشهرية ارتفعت من 1200 جنيه (67 دولارا) إلى 3200 جنيه (179 دولارا) ويعني ذلك أنه للمرة الأولى سيبدأ السعي لشراء الغذاء بأرخص الأسعار وأن يتخلى عن السلع الكمالية ويقلص استخدام السيارة كي يخفض الإنفاق على الوقود.

يعني ذلك أيضا أن يقوم بزيادة رواتب موظفيه للاحتفاظ بهم بل وبذل تضحيات كي يبقي أطفاله في المدارس.

وذكرت الوكالة أن التضخم فى الأسعار رغم الطبقة الوسطى على الخيار بين بديلين إما أن تنزلق إلى الطبقة الأدنى وهو أمر من الصعب عليها القيام به وإما أن تأخذ بزمام المبادرة والتكيف من خلال شراء منتجات أرخص و الابعاد عن وسائل الرفاهية ويحاول الجميع أن يظهروا أنهم مازالوا في الطبقة الوسطى و يريدون أن يقنعوا أنفسهم بذلك.

ويتجه العديد من المواطنين إلى استبدال السيارات الحديثة بأخرى أرخص و الحد من التسوق في متاجر البقالة مرتفعة الأسعار والتخلي عن قضاء العطلات في الخارج وغير ذلك من بعض الاستراتيجيات التي يكتشفها المصريون من الطبقة الوسطى للنجاة من الغرق بعد أن ارتفعت تكاليف معيشتهم ارتفاعا فلكيا بسبب تحرير سعر صرف العملة منذ نوفمبر من العام الماضى .

ويؤكد كريم الذي يملك نشاطا تجاريا صغيرا في القاهرة كان التغير صارخا بعد التعويم و ارتفاع الأسعار و إلغاء دعم الوقود ورفع الضرائب وهذا يعني أيضا أنه يجب عليه أن يقوم بزيادة رواتب موظفيه للاحتفاظ بهم بل وبذل تضحيات كي يبقي أطفاله في المدارس.

ويرى آخرون إن الحفاظ على نمط حياة الطبقة الوسطى يعني السحب من المدخرات والتخلي عن المطاعم أو حتى اللجوء إلى الأقارب للحصول على المساعدة لقضاء العطلات العائلية كما يؤكد إسلام عسكر مالك شركة مقاولات والذى يعتقد إن الطبقة الوسطى تأخذ فى الانقراض وأنه لا توجد أسرة في مصر لم تتأثر سلبا بانخفاض الجنيه وزيادة الأسعار.

ويقول الاقتصاديون إن تآكل الطبقة الوسطى يبرز في أرقام مبيعات السيارات وانخفاض أسهم بعض شركات السلع الاستهلاكية وتدفقات السياحة إلى خارج البلاد ويتأخر ترتيب السياسة عن الاعتبارات المالية بالنسبة للبعض مثل محمود العبادلي الذي يبحث عن أرخص سعر بين السيارات المعطوبة نتيجة حوادث في متجر لبيع السيارات المستعملة ويقول إن السيارة التي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه (17 ألف دولار) يمكن إصلاحها والحصول عليها بنصف ذلك السعر.

ومع ذلك يتوقع محللون تحسن التضخم بالفعل بعد عام من تحرير سعر الصرف لينخفض التضخم إلى 26 % في نوفمبر الماضى كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي إن التضخم سينخفض إلى نحو 14 % بحلول أغسطس من العام القادم.

وتقول حكومة السيسي المدعومة من صندوق النقد والبنك الدولي إن الإصلاح سيقود إلى نمو طويل الأجل وعودة الاستثمار الأجنبي واعتمد المسؤولون برامج لتزويد الفقراء والفئات الضعيفة بالمال ووسائل حماية أخرى.

لكن تكاليف الوقود ارتفعت لمثليها في ظل زيادتين للأسعار المدعمة وارتفعت أسعار الكهرباء وساعد فرض ضريبة جديدة على رفع التضخم إلى أكثر من 30 % في يوليو وتراجع التضخم حاليا إلى 25% ومن المتوقع أن ينخفض أكثر قريبا لكنه كان كفاحا مريرا للبعض.

يقول هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر إن المنتمين لشريحتي الدخل الوسطى والعليا هم الأكثر تأثرا بالإصلاحات الاقتصادية و لكن تجاوز أثر تلك الإصلاحات سيستغرق بعض الوقت بالنسبة لتلك الأسر.

وقال عز العرب لتلفزيون سي.ان.بي.سي : رأينا ذلك بوضوح في نمط إنفاقهم لقد بدأ في التغير بالنسبة للطبقة الوسطي والعليا هي مسألة وقت قبل أن يبدأ دخلهم في الوصول إلى مستوى ما قبل الإصلاحات.

وقال أيمن الذى يملك أحد محال بيع الكتب إن ارتفاع الأسعار غير الكثير وكان يأمل في أمور جيدة من الرئيس السيسي هو رجل طيب وأنا انتخبته و لكننا لا نشعر بتقدم كل ما يهمني هو أن يحصل ابني على حياة طيبة وبيت جيد. ولكن على أبو السعود الذى يعمل مندوب مبيعات يؤكد دعمه للرئيس السيسي مرة أخرى للرئاسة حتى مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وحالة الاقتصاد الضعيفة .