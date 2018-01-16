هل تحقق وزيرة الثقافة الآمال المرجوة أم تكرر تجربة سابقيها؟

عبير علي: أي بديل للنمنم سيكون جيدًا







د. صلاح السروي: أتمنى ألا تستسلم للبيروقراطية







أحمد سراج: فكرة المتاجرة بأنها امرأة أو فنانة أمر غير مقبول ثقافيًا







علي راشد





لقي قرار تعيين الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الجديدة حالة واسعة من الترحيب من جانب الكثير من المثقفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باعتبارها أول وزيرة سيدة للثقافة، وأنها فنانة، وهو الترحيب الذي يشبه ما حدث حينما طرح اسم حلمي النمنم للوزارة، باعتباره تنويريًا.. فهل تحقق الآمال المرجوة منها أم ستتكرر تجربة النمنم المخيبة للآمال؟.. وهل الأمر يكمن في الأشخاص أم في السياسات الخاصة بالوزارة نفسها أو حتى الدولة؟

من جهته لفت الناقد الدكتور صلاح السروي إلى أن ما أوصل النمنم إلى حالة الرفض تلك من قبل المثقفين هو خشيته من مصير سلفه الدكتور جابر عصفور، عندما هاجم الازهر والسلفيين، واعتبر عصفور أن معركة التنوير تتم بمواجهة التيارات السلفية وعلى أثرها أقيل من الوزارة، فبرغم ما قدمه من أفكار تنويرية قبل الوزارة لكن النمنم بعد توليه لها أراد أن يمسك العصا من المنتصف، إلا أنه سلم العصا بأكملها للسلفيين والأزهر، وجعلته رغبته في الاستمرار بالوزارة يستمر في تلك المواءمات المخلة، وذلك بالرغم من أن الثقافة يجب ألا تكون تابعة، فهي وزارة أفكار وفنون، والفكر والفن يسبقه الفعل السياسي على الارض، وكان سعد الله ونوس يقول إن الفرق بين المفكر في الغرب والعالم العربي أنه هناك يسير أمام السياسي، بينما هنا يسير وراءه، فالوزارة مهمتها تفعيل الفن والثقافة والأدب، وجعلهم طلقاء أمام السياسيين وليس خلفهم، والنمنم جعل الوزارة تابعة للمواءمات اللحظية، بالرغم من أننا نواجه كارثة ثقافية كبرى وتهديدا وجوديا يتمثل في الأفكار الوهابية.

وأكد السروي أنه على من يتولى وزارة الثقافة أن يعي أنها لا تقل في الأهمية والحسم والفعالية عن الفعل العسكري والأمني، بل إن أهميتها تفوق هذين العنصرين، لأن وظيفتها التعامل مع المحرك الرئيسي للارهاب وأشكال الردة الفكرية، ومن هنا كانت خيبة الامل لدى جموع المثقفين والمصرين المتابعين لحلمي النمنم، واحدى مشكلاته الكبرى كانت باستسلامه للبيروقراطية، واقتصر على لمهرجانات والفعاليات الاعلامية ليتراجع دور وزارة الثقافة على كل المجالات في الوقت الذي كان ينبغي فيه ان تتصدر للأمام، وتعتبر إيناس عبد الدايم واحدة من القيادات الرئيسية للوزارة سواء في الكونسرفاتوار او الاوبرا، وكانت واحدة من المستهدفين الرئيسيين اثناء حكم الاخوان، ونعرف ما دار في مجلس الشعب وقتها من الغاء لميزانية الباليه، وبالتالي تعد من المنافحين، ونشهد لها أنها كانت من المترددين على الاعتصام، وتوزيرها يحمل عدة ملامح الاول أنها اول امرأه في تاريخ مصر تتولى وزارة الثقافة، ومن العجيب أنها الأولى، بالرغم من ان المنصب لا يحتاج ذكورية، وبالتالي هذا في ذاته نقطة تقدمية، الثاني هي واحدة من الذين ساهموا بدور ما في اقصاء الاخوان وموقعها التنويري يكون اكبر.

وقال السروي: اذا كانت لم تختبر بعد الا في حيز ضيق وهو الاوبرا، فانني أتمنى لها عدم الاستسلام للبيروقراطية، لأنه لن يقدم بل يؤخر، فلا بد من خيال واسع وكبير قادر على نقل الوزارة من المكتبية الى أرض الشارع، ليصل إلى الاستنارة والرقي الذوقي والروحاني والعاطفي، وعليها أن تهتم بأهم واخطر جهاز في مصر قاطبة وهو الهيئة العامة لقصور الثقافة ذلك الجهاز الذي يضم إمكانيات ومقارا في معظم مصر وفي قصور وبيوت الثقافة في كل بقاع مصر، فالشعب المصري متعطش للرسالة الثقافية، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن الفقر والجهل يتركز في المحافظات البعيدة والفقيرة، وهنا العبء الأكبر سيكون على قصور الثقافة التي إن فعلت دورها لما تقتضية امكانيتها، اذا حدث ذلك ستكون اسهمت في تطوير الواقع الفكري والثقافي والعقلي والاجتماعي، ليجفف منابع الارهاب بشكل حقيقي.

من جانبها، أكدت المخرجة عبير علي أن أحدا لم يأت لمنصب وزير الثقافة إلا وهو يتفق مع سياسات الدولة، وهذا في أي نظام، لذلك فمن العجيب أن يفرح الجميع باسم وهم يدركون جيدا أنه لن يأتي إلا لتحقيق سياسات الدولة، فإذا كانت الدولة تريد تطبيق السياسة الثقافية فأي شخص بمقدوره فعل ذلك، وإن كانت لا تريد فأي شخص لن يستطيع ذلك، ولكن قد تكون هناك فروق فردية بين بعض الأشخاص، فهناك النشط والكسول أو من يقوم بعمله ومن لا يقوم، ومن هنا تختلف الأمور إداريا.

وأضافت أن تغيير النمنم بالنسبة لها أمر لطيف، لأنه كانت هناك مشكلات في إدارته، وبالتالي فأي بديل سيكون جيدا، وكانت تتمنى أن يكون الدكتور احمد نوار هو الوزير، لأن لديه مشروعا ثقافيا وفكريا، وكذلك من الممكن أن يكون الدكتور أحمد مجاهد مهما كانت هناك اختلافات حوله ولكنه مهنيًا يستطيع إدارة الثقافة، ورغم اختلافها مع فاروق حسني ومشروعه الثقافي إلا أنها أكدت أنه كان لديه مشروع.

وجود سيدة في نظر المخرجة عبير علي أمر ايجابي، لكنها ضد أن يكون هذا هو المعيار الأول، لافتة إلى أهمية وجود معايير مهنية وتكون هي الأساس الأول لأي قيادة، ولا بد أن ينتظر الجميع ما سيتم أولا بلا مبالغة في الترحيب.

وأشار الشاعر والكاتب أحمد سراج، إلى أن حالة الترحيب بالوزيرة الجديدة قد يكون لها أسباب مختلفة، فهناك من يريد أي إصلاحات فيهلل للوزير الجديد عله يفعل شيئا، وهناك مجموعة من الطامعين يعتقدون أن ترحيبهم سيمنحهم بعض المزايا في الوزارة الجديدة، وكان حلمي النمنم مخيبًا للآمال وأبدى البعض رغبتهم في وزير آخر مثل الدكتور أحمد نوار ولم تكن تلك الرغبة حبًا أو ثقة في نوار بقدر ما هم يريدون التخلص من النمنم –الذي استقبل هو الآخر بحالة من الترحيب باعتباره تنويريًا- فلو قيل لهم إن أسوأ شخص على وجه الأرض جاء بعده سيرحبون به كرهًا في أداء النمنم شديد السوء.

وأضاف سراج انه كان من المفترض أن يتعلم المثقفون من تجربة النمنم السيئة الذي سبق الترحيب به، وما كان السبب في فشل تجربته يكمن في أنه لم يكن أكاديميا ما جعل بعض الأكاديميين لا يرونه مناسبا، وكذلك فهو نفسه كان يتعامل مع الناس باستعلاء وبأسلوب سيئ، فكان اختياره لتلك الوزارة من البداية خطأ ولم يكن قبلها معروفا حتى على المستوى الصحفي، ومن المهم أن تتم مساءلته على أخطائه في التعامل مع بعض الملفات مثل ملف القاهرة عاصمة الثقافة العربية، والتي حصلت عليها الشارقة بسبب سوء إدارته للملف.

أما عن إيناس عبدالدايم فقال سراج: الجميع يعي جيدا أن هذه الوزارة ستتغير في مارس، حيث تتم الانتخابات الرئاسية، وبعدها تتغير الحكومة لهذا فلا بد أن يعرف المهللون أنهم يهللون لشهرين فقط، ولن تستطيع عبدالدايم خلال تلك الفترة أن تفعل شيئًا، خاصة أنها جاءت كما يقولون من الدار للنار، وليست لديها خطة، لهذا فعليها أن تعمل على وضع خطة محكمة للثقافة لتتمها إذا أكملت بعد ذلك، أو تكون بمثابة رؤية لمن سيأتي بعدها، لذلك فمن المهم أن نمنحها فرصة للعمل، وبعد ذلك نرى ما ستقدمه لنقيمه، أما فكرة المتاجرة بأنها امرأة أو فنانة فهذا غير مقبول ثقافيا فليس مهما جنسها بقدر ما هو مهم ما ستقدمه في عملها.