هل تحقق حملات الترويج بالسوق العربية جدواها في رمضان؟

رئيس هيئة التنشيط: الحملات دعائية ولا علاقة لها بنظام الـ«Packages»دعاء محمود:أعلنت وزارة السياحة عن اعتزامها إطلاق حملات ترويجية فى السوق العربية، خلال شهر رمضان المقبل وهى «رمضان عندنا» و «العيد عندنا» و صيف معانا «، بهدف تقديم عوامل جاذبة لاستقطاب ال

رئيس هيئة التنشيط: الحملات دعائية ولا علاقة لها بنظام الـ«Packages»





دعاء محمود:

أعلنت وزارة السياحة عن اعتزامها إطلاق حملات ترويجية فى السوق العربية، خلال شهر رمضان المقبل وهى «رمضان عندنا» و «العيد عندنا» و صيف معانا «، بهدف تقديم عوامل جاذبة لاستقطاب السائح العربى لمصر، يأتى ذلك بالتزامن مع السماح بدخول مواطنى دول المغرب العربى والمقيمين بدول الخليج، فور وصولهم البلاد بتأشيرة دخول فورية بدلا من التأشيرة المسبقة.

وقال هشام الدميرى، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى، إن الـ3 حملات لا علاقة لهم بنظام الخصومات أو الباقات «Packages» بمعنى أن يتم تقديم خصومات وعروض على أسعار الإقامة فى الفنادق، منوها بأنها «دعائية» فقط من خلال إطلاق حملات تليفزيونية وعبر صفحات التواصل الاجتماعى.

وأضاف لـ«المال»، أن الحملة الترويجية لمصر فى السوق العربية، سوف تنطلق مطلع رمضان المقبل، وحتى عيد الفطر، موضحا أن الهدف منها، هو تشجيع العرب والأجانب المقيمين فى الدول الخليجية على زيارة مصر.

وكان يحيى راشد، وزير السياحة، أعلن أن الحملات تستهدف عدة دول عربية، هى السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، و لبنان، والأردن، مؤكدا – فى تصريحات صحفية – أنه تم الاتفاق مع شركة طيران الجزيرة على زيادة عدد رحلاتها للطيران المباشر بين الكويت و شرم الشيخ خلال رمضان والعيد، و من بعدها الغردقة، كما تم الاتفاق على عرض الفيلم الترويجى لمصر خلال رحلات الشركة إلى مصر.

يذكر أن السوق العربية، من الأسواق الرئيسية لمصر، فقد استحوذت على 36 % من إجمالى حجم الحركة السياحية الوافدة خلال العام الماضى، بعد أن سجل زيادة 13 % مقارنة بعام 2015.

وتصدرت السعودية قائمة الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر، واحتلت المركز الثانى عالميا، بتوافد 507 آلاف سائح فى عام 2016، بارتفاع 17 %، مقارنة بعام 2015 الذى سجل 433 ألف سائح، وقضوا 4.3 مليون ليلة سياحية، بزيادة طفيفة 3%.

وتأتى الكويت فى المركز الثانى خليجيا، والتاسع عالميا، فقد صدرت لمصر 150 ألف سائح، بزيادة 8 % مقارنة بعام 2015، قضوا 1.3 مليون ليلة سياحية بانخفاض 22 %، كما سجل الإماراتيون توافد 52 ألف سائح بارتفاع 13 %، قضوا 378 ألف ليلة سياحية، وحققوا أعلى معدل زيادة فى الليالى بنسبة 27%.

وشهدت السياحة الأردنية فى مصر استقرارا نسبيا فى 2016، بعد أن احتلت المركز الثانى عربيا والسابع عالميا، بتوافد 180 ألف سائح أردنى، بنسبة زيادة طفيفة 2 % مقارنة بعام 2015، قضوا 1.1 مليون ليلة سياحية، بانخفاض 24 %، أما البحرين فتوافد منها نحو 24.195 ألف سائح بحرينى، بزيادة طفيفة بنحو 1 % مقارنة بعام 2015.

أما لبنان فشهدت توافد 86 ألف سائح فى 2016 بارتفاع 7 %، قضوا 426 ألف ليلة سياحية، ولكنها تسجل انخفاضا بنسبة 23 % عن الليالى فى 2015.

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن فنادق البحر الأحمر والغردقة غير مستفدين بتلك الحملات الترويجية المخصصة للسوق العربية، مؤكدا أنه نظرا لطبيعية السائح العربى، فهو يفضل الإقامة بفنادق القاهرة والاستمتاع بالخيم الرمضانية، وهو الأمر غير المتوفر فى فنادق المدينة.

وأضاف «فلا» أن فنادق البحر الأحمر وجميع المدن الشاطئية تعتمد بشكل كبير على السائح الأجنبى، لافتا إلى أن نسب إشغالات الفنادق التابعة لة حاليا تصل إلى 40%.

من جانبه، أكد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، أنه لابد من دراسة احتياجات السائح العربى قبل إطلاق الحملات، خاصة وأن بعض الحملات السابقة لم تحقق المرجو منها، لافتا إلى أن إشغالات الفنادق بمنطقتى نويبع طابا صفر % منتقدا عدم الاهتمام من وزارات السياحة والتخطيط والاستثمار.

وكانت «السياحة» أطلقت عدة حملات ترويجية بهدف تشجيع السائح العربى على زيارة مصر، منها حملة «وحشتونا» التى أطلقها مهرجان السياحة العربية ووزارة السياحة فى يناير 2014 وتهدف إلى جذب مليون سائح إلى مصر.

كما أطلقت الوزارة حملة «ولادك سندك يا مصر» الوافدة من إمارة أبو ظبى إلى مدينة شرم الشيخ، والتى تم إطلاقها عام 2015 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والجالية المصرية فى أبو ظبى، وشركة مصر للطيران والسياحة، وذلك بهدف تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

وخلال العام نفسه، أطلقت الوزارة حملة وأوبريت «مصر قريبة» دعما للسياحة العربية القادمة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى الأردن ولبنان، وتتضمن الحملة برامج سياحية بأسعار تنافسية لتشجيع سياحة العائلات.