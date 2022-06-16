هل تحظر روسيا الدولار واليورو؟.. البنك المركزي يرد

في ظل العقوبات الأوروبية والأمريكية عقب اجتياح روسيا لأوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي، اتخذ المركزي الروسي مجموعة من القرارات الهامة لدعم الروبل والاقتصاد الروسي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي ظل تجميد ما يقرب من نصف أصول المركزي الروسي في الخارج ومحاولة واشنطن وأوروبا دفع روسيا إلى إفلاس مصطنع، تواردت أنباء بشأن حظر تعاملات الدولار واليورو في روسيا.

وعد نابيولينا

نفت رئيسة بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا حظر الدولار واليورو وأكدت رئيس المركزي الروسي بالنفي ردًا على مسألة ما إذا كان تداول الدولار واليورو في الاتحاد الروسي يمكن حظره.

وقالت رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي إلى أنه لن يتم مصادرة ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية.

وأعلنت نابيولينا عن إمكانية رسملة إضافية لبعض البنوك من قبل الملاك، وقالت إذا كان من الضروري رسملة عدد محدود من البنوك ، فسيتعين على المالكين القيام بذلك.

جاء ذلك ردًا على سؤال نائب مجلس الدوما أندريه ماكاروف، حول إمكانية حظر الدولار أو اليورو في روسيا.. قالت نابيولينا إلى أنه لن يتم حظر العملات الأجنبية الأخرى أيضًا.

في وقت سابق، صرح رئيس البنك المركزي أن الجهة المنظمة كانت تتبع سياسة إزالة الدولرة لسنوات عديدة في كل من النظام المالي الروسي والاقتصاد ككل.

وقالت رئيسة بنك روسيا لكن في الوقت نفسه فإن بنك روسيا لا ينوي التخلي تمامًا عن احتياطيات الدولارات.

وبعد فرض عقوبات على روسيا من قبل عدد من الدول الغربية ، بما في ذلك فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النقد باليورو إلى الاتحاد الروسي، حد البنك المركزي من تداول العملات النقدية في البلاد.

وحظرت الهيئة التنظيمية شراء العملات النقدية من قبل الأفراد وقيدت إصدارها من الودائع الحالية بمبلغ 10000 دولار أمريكي لمدة ستة أشهر – من 9 مارس إلى 9 سبتمبر 2022.

منذ 18 أبريل الماضي ، تمكنت البنوك من بيع الدولارات النقدية واليورو للمواطنين وأشارت نابيولينا إلى استمرار الطلب على الدولار واليورو في الاقتصاد الروسي.

نظام جديد

وقالت رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي:”استقرار النظام المالي قيمة مطلقة، هذا شيء لا ينبغي أن يتغير، استقرار النظام المالي مهم للغاية وسوف نحقق ذلك دون قيد أو شرط”.

وأضافت نابيولينا أن النظام المالي في البلاد يواجه الآن مهمة ملحة تتمثل في إنشاء نظام جديد للتسويات الدولية على أساس الشراكة.

وقالت نابيولينا حول ما يجب تغييره والمهام التي يواجهها النظام المالي، الأمر الأكثر إلحاحًا هو إنشاء نظام التسويات الدولية بأكمله.. النظام الجديد للتسويات الدولية يجب أن يقوم على أساس الشراكات.