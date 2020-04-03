الحكومة ترد على شائعة حرق جثامين ضحايا «كورونا» في مصر

ونفت شائعة أخرى وأكدت أنه لا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية عملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة.

رصدت الحكومة 8 شائعات ترددت حول فيروس “كورونا” المستجد في مصر خلال الأسبوع الماضي وعرضتهم في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات الذي يصدر صباح كل جمعة وذلك بخلاف ما ترصده خلال الأسبوع ويتطلب نفيه بشكل عاجل على مدار أيام الأسبوع .

وفي تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات اليوم نفت الحكومة ال 8 شائعات جميعا وأكدت أنه لم يتم تسجيل أية حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس “كورونا” المستجد بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى.

ونفت شائعة أخرى وأكدت أنه لا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية عملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة.

ونوهت الحكومة إلى أن منظمة الصحة العالمية مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس “كورونا” المستجد وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

الصحة : لا صحة لاستخدام لقاحي “الدرن والحصبة” للوقاية من “كورونا”

وأكدت الحكومة أيضا أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة للقاحي “الدرن والحصبة” للوقاية من فيروس “كورونا” ، وأنه لا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد حتى الآن.

وأكدت الحكومة أيضا خلال نفيها شائعة رابعة أنه لا صحة لعزل أي محافظة من محافظات الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ونفت أيضا شائعة خامسة ، وأكدت أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية بمستشفيات الحميات والصدر.

وأكدت أن تلك المستلزمات تتوافر بشكل طبيعي في جميع المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

وردت الحكومة على شائعة سادسة ، وأكدت أنه لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال مرضى الفيروس.

وشددت على أن المستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كل الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

وأكدت أيضا الحكومة على أنه لا صحة لعدم متابعة وزارة الصحة للعائدين من الخارج.

وشددت على أنه يتم متابعة جميع العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي ودقيق، وذلك لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.

ورصدت شائعة ثامنة ، وأكدت الحكومة أنه لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس “كورونا” .

وأكدت على أن جميع المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.