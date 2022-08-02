هل تحتاج دول الخليج بالفعل إلى رفع أسعار الفائدة؟

فى أعقاب إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) رفع أسعار الفائدة فى الأسبوع الماضى، اتخذت 6 بنوك مركزية خليجية بشكل معتاد قرارات مماثلة.

وتربط 5 من 6 أعضاء فى مجلس التعاون الخليجى هى السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين عملاتها بالدولار، بينما تربط الكويت دينارها بسلة عملات، لكن يُعتقد أن هذه السلة تميل بشدة إلى الدولار.

وجاءت القرارات التى أعلنتها البنوك المركزية الستة جاءت فى إطار حرصها على ربط عملاتها بالدولار، الأمر الذى تحتاج معه إلى التماهى مع السياسات النقدية مع الفيدرالى الأمريكى حتى تتجنب ما يعرف باسم تجارة الفائدة أو صفقات الشراء بالاقتراض carry trade.

وتحدث تجارة الفائدة عندما يستفيد المتداولون من أسعار الفائدة المنخفضة فى بلد ما لاقتراض العملة، ومن ثم شراء سندات ذات فائدة أعلى أو شهادات إيداع فى بلد آخر.

إلا أن رفع أسعار الفائدة، قد لا يكون متوافقا مع التطلعات الحقيقية لبعض الحكومات الخليجية التى لا يشغلها التضخم بقدر ما تحتاج إلى إتاحة القروض لزيادة النمو والنشاط الاقتصادى فى ظل ما تمتلكه من وفرة مالية.

وقد اتضح هذا بشكل جزئى، فى بيان البنك المركزى العمانى الذى أعلن فيه رفع زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية (الريبو)، لكنه أيضا حث البنوك على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين «نظرًا لوفرة السيولة فى النظام المصرفي».

وسعر إعادة الشراء هو سعر الفائدة الذى يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزى باعتباره الملاذ الأخير للإقراض.

لماذا تربط عملاتها بالدولار؟

باستثناء الكويت، التى تحولت إلى سلة عملات فى مايو من عام 2007، تحافظ جميع دول مجلس التعاون الخليجى على ربط عملاتها بالدولار.

وحسب معهد الشرق الأوسط، فإن السبب وراء ربط العملة بالدولار واضح ومباشر، وهو أن الولايات المتحدة هى واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجى.

كما أن تداول النفط الخام عالميا يتم بالدولار، وكذلك تحصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجى على إيراداتها بالدولار وهى تنفق أيضا بالدولار.

وكذلك، فإن معظم أصول الخليج هى أيضا بالدولار.

أما الميزة الأكثر شيوعًا للربط بالدولار، فهى أنه يسمح للاقتصاد الناشئ ببناء الثقة بسرعة فى عملته من خلال تبنى السياسة النقدية للولايات المتحدة والتى تعادى التضخم.

المصداقية

كان ربط العملات الخليجية المحلية بالدولار ممارسة طويلة الأمد، فالسعودية والإمارات على سبيل المثال قامتا بربط عملتيهما بالدولار الأمريكى منذ يونيو 1986 ويناير 1978 لكل منهما على التوالى.

وقد عمل ربط العملات بالدولار بشكل جيد للسيطرة على التضخم، وبالمثل قبل يوليو 2005، كان لدى الصين ربط فعلى بالدولار لمدة 11 عامًا (منذ يناير 1994) للسبب نفسه بالضبط.

وقد حقق قرار ربط عملاتها بالدولار مصداقية من خلال ربط السياسة النقدية للمنطقة بسياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، كما مثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب.

مشاكل «الربط»

تظهر عيوب الربط مع الدولار أو أى عملة مركزية أخرى، بمجرد أن يكون هناك انفصال بين السياسات المطلوبة فى مركز النظام وتلك المطلوبة فى الدول المرتبطة به.

إذ فى وقت ما، قد يحتاج النظام المركزى (الولايات المتحدة مثلا) إلى رفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم حتى ولو كان الركود يهددها، بينما يحتاج الخليج إلى سياسة نقدية متساهلة لتحفيز النمو.

وقد حدث هذا مثلا فى بريطانيا التى اتخذت سابقا قرارا بربط الجنيه الإسترلينى بالمارك الألمانى، ومن ثم اتخذت قرارت برفع أسعار الفائدة إلى مستويات مدمرة، مما أدى إلى الركود الاقتصادى العميق، ثم الانفصال عن هذا النظام عام 1992.

كذلك، أدت تطورات سوق النفط فى بعض الأحيان إلى الضغط على ربط العملة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط فى عام 1993، إلى جانب المخاوف بشأن عجز الميزانية والحسابات الجارية، إلى ظهور تكهنات فى سوق المال بأن الريال سينخفض.

وقد حدثت تكهنات مماثلة فى أواخر عام 1998 وأوائل عام 1999 بسبب مزيج من هبوط أسعار النفط والأزمة الاقتصادية فى آسيا التى تسببت فى تخفيضات كبيرة فى أسعار الصرف فى تلك المنطقة.

لكن فى ذلك الوقت، تدخل المركزى السعودى بنجاح فى أسواق الصرف الأجنبى بفضل ما يمتلكه من أصول أجنبية هائلة للحفاظ على استقرار الريال.

كيف يعمل نظام الربط بالدولار؟

الخطوات الإجرائية لمثل هذا القرار واضحة إلى حد ما، إذ كل ما يحتاج البلد فعله هو أن يكون لديه ما يكفى من العملات الأجنبية ليتمكن من شراء وبيع عملته بسعر الصرف الثابت.

فى السعودية مثلا، يحتفظ البنك المركزى بما يكفى من «العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى الذهب» (بشكل أساسى أدوات الدولار الأمريكى قصيرة الأجل) لتغطية قيمة جميع الريالات المطبوعة المتداولة.

كما يحتفظ المركزى السعودى بأصول مقومة بالعملات الأجنبية تتجاوز بكثير تلك المطلوبة لتوفير تغطية %100 للعملة.

السعودية.. الدولة الأكثر تمسكا به

وفقا لـ«فاينانشيال تايمز»، هناك أكثر من 60 دولة تربط عملتها بالدولار، إلا أن السعودية عمومًا هى الدولة الأكثر تمسكا بالربط مع الدولار.

ويعود هذا إلى أن السعودية هى الأكثر استثمارا بعمق فى شراكتها الأمنية مع واشنطن.

ويعود الالتزام السعودى بإعادة تدوير الثروة النفطية على أساس الدولار إلى الاتفاقيات الثنائية رفيعة المستوى فى السبعينيات، والتى بشرت بفترة غير مسبوقة من التعاون التقنى والاقتصادى.

وكدولة كثيفة السكان نسبيًا ولديها التزامات مالية كبيرة، فإن للمملكة مصلحة محددة فى الحفاظ على قيمة احتياطياتها الخارجية على أعلى مستوى ممكن.

وبالتالى فإن فك الربط، الذى قد يؤدى إلى ارتفاع قيمة الريال من شأنه أن يقلل من قيمة أصولها.

وقد يؤدى ابتعاد السعودية عن الدولار إلى حالة من الذعر، مما قد يقوض بشكل أكبر قيمة الأصول الخارجية والنظام الاقتصادى العالمى.

إضافة إلى ذلك، يؤكد العديد من الاقتصاديين فى السعودية على التكاليف المرتفعة المرتبطة إما بالتخلى عن الربط تمامًا أو السماح بإعادة تقييم العملة فى تعويم مُدار.

كذلك، فإن الإيرادات النفطية تكتسب بالدولار وتحول إلى الريال للإنفاق فى الميزانية، ومن شأن إعادة التقييم أن يضعف بشكل دائم قيمة عائدات النفط بالريال، ويقلل من حجم فائض الميزانية الجارية.

كما أن تعويم الريال والدخول فى مرحلة عدم يقين بشأن سعر الصرف، من شأنه أن يثبط الاستثمار الأجنبى.

كذلك، فإن إعادة تقييم الريال من شأنه أن يقوض الجهود السعودية فى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث إن الشركات السعودية التى تصدر حاليًا أو تأمل فى التصدير فى المستقبل القريب ستشهد زيادة تكلفة منتجاتها فى الخارج، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة.

فقدان استقلالية السياسة النقدية

فى حين أن هناك القليل من الشك فى أن نظام سعر الصرف المربوط قد خدم السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى الأخرى جيدًا فى الماضى، يسارع النقاد إلى الإشارة إلى أن ربط العملات الأجنبية يأتى بتكلفة عالية، والتكلفة هى على وجه التحديد، فقدان السياسة النقدية المستقلة.

إذ يتعين على الدول المرتبطة بالدولار الأمريكى أن تتبع السياسات النقدية فى الولايات المتحدة، وقد يكون هذا جيدا إذا كانت لديهم دورات عمل متزامنة مع دورات الولايات المتحدة.

ومع ذلك، إذا ابتعدت هذه الدول عن دورة الأعمال فى الاقتصاد الأمريكى، فلن تكون السياسة النقدية المفيدة للولايات المتحدة مناسبة لهذه البلدان.

كذلك، يقول منتقدو الربط، إنه فى أوقات ضعف الدولار، تضطر دول الخليج إلى «استيراد التضخم»، بمما يعنى أن المستهلكين الخليجيين يستوردون التضخم مع كل سيارة يابانية أو ماكينات ألمانية.

مصلحة مباشرة أم ضغوط أمريكية؟

هناك اعتقاد بأن ربط العملة بين دول الخيج والدولار يتم الحفاظ عليه بضغوط أمريكية.

لكن وفقا لـ«فاينانشيال تايمز» بينما تفضل وزارة الخزانة الأمريكية التنسيق معها، فإنها عمومًا تميل بقوة نحو أسعار الصرف المرنة، خاصة بالنسبة لدول مثل دول مجلس التعاون الخليجى التى لديها فوائض كبيرة فى الحساب الجارى، إذ تسمح أنظمة العملات المرنة لعملات البلدان ذات الفائض بالارتفاع بمرور الوقت، مما يجعل السلع الأمريكية أكثر جاذبية فى تلك الأسواق.

كما أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تروج لربط العملات الأجنبية بحيث يتم استثمار احتياطيات الخليج فى سندات الخزانة الأمريكية لا يعكس الواقع، إذ إن تلك الدول سواء كانت مرتبطة بالدولار أم لا، ليس لديها خيار عملى سوى نشر أموالها فى أسواق رأس المال الأمريكية، التى تعد الأكبر والأكثر سيولة فى العالم.

وحتى فيما يتعلق باستقلالية السياسة النقدية، فإنه رغم افتقار تلك الدول للسيطرة على أسعار الفائدة، إلا أن محافظى البنوك المركزية فى دول مجلس التعاون الخليجى أثبتوا قدرتهم على التأثير فى السياسة النقدية من خلال تغيير متطلبات احتياطى البنوك ومن خلال إيداع الودائع الحكومية فى البنوك المحلية.

وتقول «فاينانشيال تايمز»، إن التزام صانعى السياسة الإقليميين بالوضع الراهن يستند إلى تقييم مدروس للمصالح الاقتصادية الوطنية ولا يعكس احترامًا لا داعى له لرغبات الولايات المتحدة.