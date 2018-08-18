هل تتفوق الإبل على الكباش فى عيد الأضحى

خالد بدر الدين:







يفضل المسلمون ذبح الكباش والخراف غالبا في عيد الأضحى الذي سيحل هذا العام يوم الثلاثاء القادم ولكن بعض المصريين يفكرون في ذبح الجمال لأنها أكبر حجما ولحومها حمراء تخلو من الدهون تكفى مدة أطول بعد العيد.







وذكرت وكالة رويترز أن الأثرياء من المصريين يتدفقون على سوق برقاش شمال غربي القاهرة لشراء الإبل التي جاء بها تجار من شرق أفريقيا لأن لحومها أفضل حيث تتغذى على الكلأ والحشائش والمراعى الطبيعية .







أكد فرج الجمال (50 عاما) وهو تاجر إبل ”السوق دا هو أكبر سوق على مستوى العالم وأن أي رجل أعمال بييجي من برة (الخارج) عاوز يجيب جمال (إبل) في مصر هنا… عارف نفسه في الأمن والأمان“.







ويباع كثير من الإبل بما يتراوح بين 15 ألف جنيه (840 دولارا) و40 ألفا للجمل الواحد بينما يباع بعضها بأسعار أعلى تصل إلى 65 ألف جنيه بينما لا يزيد ثمن الكبش عن 3 آلاف جنيه و إن كانت البقرة يصل ثمنها مثل ثمن الجمل.







ويرى عزمي منصور إن الجمال (الإبل) تتميز عن الماشية بأنها لا تتعرض للعبث في جيناتها في حين يتم استخدام حقن التسمين مع الحيوانات الأخرى كما أن أعلاف السمين مصنوعة من مواد غير صحية .

