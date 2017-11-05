هل تتحمل الأسواق زيادة جديدة فى الأسعار؟

تجار: مرشحة للارتفاع فى 2018.. وحدودها مرهونة بتحريك الحكومة لتعريفة الطاقةدعاء حسنيرجح المجتمع التجارى، أن تشهد أسعار السلع زيادات جديدة خلال 2018، استكمالا للارتفاعات التى شهدتها على مدار العام الجارى، التى وصلت إلى %100 للسلع الأساسية، بين 150 و%250 للسلع المستوردة، التى جاءت متأثرة بقرار ال

تجار: مرشحة للارتفاع فى 2018.. وحدودها مرهونة بتحريك الحكومة لتعريفة الطاقة





دعاء حسني

رجح المجتمع التجارى، أن تشهد أسعار السلع زيادات جديدة خلال 2018، استكمالا للارتفاعات التى شهدتها على مدار العام الجارى، التى وصلت إلى %100 للسلع الأساسية، بين 150 و%250 للسلع المستوردة، التى جاءت متأثرة بقرار التعويم الذى انقضى عاما منذ تطبيقه فى نوفمبر من العام الماضى، وما تبعه من سلسلة قرارات اقتصادية إصلاحية، أبرزها كان رفع أسعار الطاقة.

قال مهند عدًلى، الرئيس التنفيذى لسلسلة سبينيس- مصر، إنه منذ صدور قرار التعويم فى نوفمبر الماضى وحتى الآن، فإن مؤشر التضخم فى أسعار السلع ارتفع نسبته بما يقرب من %35 وفقا للإحصاءات الرسمية، وكانت الزيادة التى شهدتها أسعار السلع أكبر من الزيادة فى معدل دخول المصريين، ما تسبب فى ركود الأسواق.

يشار إلى أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، سجلت أعلى مستوياتها خلال يوليو من العام الجارى، بعد أن سجل المؤشر %35.2، مقابل 31.95 % يوليو من العام الماضى، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى.

وأضاف عدلى، أن التعويم لم يكن العامل الوحيد الذى تسبب فى رفع مؤشر التضخم، وتبعه قرارات إصلاحية ساهمت فى رفع الأسعار، كالزيادات التى شهدتها أسعار الوقود والكهرباء، وأن رفع أسعار الكهرباء رفع تكلفة المصنعين، وزيادة المشتقات البترولية أثر على أسعار نقل السلع.

يشار إلى أن البنك المركزى، أعلن فى 3 نوفمبر من العام الماضى تحرير سعر الصرف، ما خفض الجنيه أمام الدولار من 8.88 إلى ما يتجاوز 18 جنيهًا حالياُ، تبعه قرار حكومى بزيادة أسعار الوقود.

وتوقع عًدلى، أن تتراجع حدة الزيادة فى أسعار السلع خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن أسعار السلع لن تقفز كالعام الماضى.

تابع موضحاً: “هذا لا يعنى أن أسعار السلع ستتراجع خلال 2018 فى السوق المصرية، لكن الارتفاعات تكون مقبولة نسبياً، إلا إذا قررت الحكومة استكمال برنامج الإصلاحات عبر إجراءات جديدة، منها رفع الدعم؛ حينها فإن نسب الزيادة ترتفع بشكل يرتبط بمدى سرعة تنفيذها”.

أضاف على سبيل المثال، إذا استكملت الحكومة برنامج رفع الدعم عن الطاقة خلال العام المالى المقبل، ينعكس ذلك على زيادة تكلفة الإنتاج على المصنعين، حال ارتفعت أسعار الكهرباء، كما ترتفع أسعار السلع حال زادت تكلفة نقل السلع متأثرة بتحرك أسعار المشتقات البترولية، ما ينعكس على المزيد من الارتفاعات فى أسعار السلع عن المعتادة سنويًا.

يؤكد عدًلي: “المستهلك لم يعد يحتمل قفزات كبيرة فى أسعار السلع خلال 2018، ونأمل حدوث زيادة فى الأجور، وتراجع فى معدلات البطالة، فإن الزيادة حينها فى الأسعار تكون أهون على المستهلك، وعلى قواه الشرائية وحركة الأسواق”.

أوضح عدًلى أن الرفع فى مستويات الأجور لا يمكن تعميمه على الشركات، فهو مرهون بالوضع الاقتصادى ككل، وميزانيات كل شركة والمساهمين بها، فهناك شركات تمكنت من الحد من آثار التعويم، والقرارات الإصلاحية المالية الأخيرة على وضعها بالأسواق، منها سلسة سبيينس مصر، عبر ضخ استثمارات جديدة، واستكمال توسعات ساهمت فى عدم تأثر حجم وأرقام مبيعاتها بقوة، فيما كانت هناك شركات أخرى تسبب التعويم فى توقفها المؤقت عن ضخ استثمارات جديدة بالأسواق، لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، ويتسبب ذلك فى تراجع فى الكميات المباعة لديها، حتى وإن لم تتراجع القيمة النهائية للمبيعات فى ظل ارتفاع الأسعار عقب التعويم.

فيما توقع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، ثبات أسعار السلع المستوردة خلال 2018، عند المستويات المرتفعة التى حققتها العام الجارى، التى تراوحت نسبتها بين %150 و%250.

أوضح شيحة، أنه رغم الزيادة فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بنسبة تقترب من %100 منذ التعويم فى نوفمبر الماضى إلى الآن، وارتفع سعره من 8.88 إلى 17.70 جنيه، إلا أن أسعار السلع المستوردة قفزت بنسب أعلى من زيادة سعر الصرف، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، والتقييم الجمركى للواردات، فضلا عن القرارات المحجمة للاستيراد كإلغاء تسهيلات الموردين، وإلزام المستورد بوضع كامل مستحقات شحنته بالعملة الصعبة، لدى البنوك قبل الاستيراد.

ويرى شيحة، أنه من الضرورى إعادة تقييم القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة تحت ضغط من صندوق النقد الدولى، لا سيما أن تلك القرارات منها التعويم، كانت سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته، فلم يستقر سعر الصرف إلى الآن ولا يزال أكبر من قيمته الحقيقة، التى يجب ألا تتجاوز 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار السلع على المواطن، وتتضاعفت فاتورة استيراد الدولة ومديونياتها الخارجية، بعد زيادة سعر صرف الدولار.

وأكد أنه ضرورى عدًول الحكومة عن قراراتها التى تسببت فى تلك الأوضاع الاقتصادية، وإصدار قرارات جديدة من شأنها إعادة تسعير الدولار أمام الجنيه، عند قيمته الحقيقة 10 جنيهات، مع إلزام البنوك بتدبيره فقط للمشتريات الحكومية من الخارج، دون إلزامها بتدبيرها للمصنعيين، أو المستوردين، فإن تلك الخطوة وحدها كفيلة بخفض أسعار السلع فى الأسواق، فضلا عن ضرورة إلغاء القرارات المقيدة للاستيراد، أبرزها السماح بعودة تسهيلات الموردين فى الخارج، التى تسمح للشركات بسداد مستحقات قيمة الشحنات على دفعات وبتيسيرات سنوية فى السداد، عوضا عن إلزام المستورد بسداد كامل قيمة شحنته من الخارج.

ولفت إلى أن الارتفاعات طالت أسعار السلع، منها الغذائية الأساسية، وقفز سعر كيلو السكر من 4.5 و5 جنيهات إلى 9 جنيهات حالياً، كما ارتفع سعر عبوة زجاجة الزيت من 10 إلى 20 و21 جنيها للتر، كما امتدت الارتفاعات للسلع المستوردة المعمرة، وارتفعت أسعار التكييفات من 3 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه للجهاز 1.5حصان، وارتفع سعر التلفزيونات lcdمن 1990 و2200 جنيه إلى قرابة 5 آلاف جنيه للجهاز.

وأكد أنه حال لم يعاد تقييم القرارات المقيدة للاستيراد، فإنه لن يسيطر على ارتفاعات أسعار السلع المستوردة فى 2018، التى لن تحجم ارتفاعتها إلا بمنع الاحتكارات وزيادة المنافسة.

قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الارتفاعات التى شهدتها الأسعار تراوحت بين 200 و%300 فى الأدوات المنزلية منذ نوفمير 2016، مقارنة بنوفمبر الجارى، تأثرا بقرار التعويم وما تبعه من ارتفاع فى أسعار الدولار الجمركى.

وتوقع الطحاوى، أن تشهد أسعار الأدوات المنزلية خلال 2018 ثباتاً عند المستويات التى سجلتها على مدار 2017، حال شهد سعر صرف الدولار البنكى والجمركى ثباتا عند مستوياتهم الحالية، البالغة 17.7 جنيه و16 جنيها على التوالى، فضلا عن توقف كبار المسئوليين عن الإدلاء بتصريحات إعلامية بشأن اتجاه سعر صرف الدولار الذى تسبب فى تغيرات كبيرة فى سعر تداوله بالسوق.

ورهن الطحاوى الزيادات الجديدة فى أسعار الأدوات المنزلية العام المقبل، بصدور قرارات حكومية جديدة، من شأنها رفع أسعار الطاقة، التى لها انعكاسات على أسعار السلع فى الأسواق.