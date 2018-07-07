هل تتأثر حركة البورصة بحرارة أشهر الصيف؟

منى عبدالبارييتوقع محللون سيطرة الأداء العرضي المائل للهبوط على البورصة المصرية خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل وسط تراجعات نسبية لقيم التداولات، مرجعين ذلك إلى فترة الإجازات في هذه الفترة التي تمثل ذروة فصل الصيف.وخلال الشهر الأخير خسر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 نحو 2% من قيمته

منى عبدالباري

يتوقع محللون سيطرة الأداء العرضي المائل للهبوط على البورصة المصرية خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل وسط تراجعات نسبية لقيم التداولات، مرجعين ذلك إلى فترة الإجازات في هذه الفترة التي تمثل ذروة فصل الصيف.

وخلال الشهر الأخير خسر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 نحو 2% من قيمته ليتراجع إلى 16125 نقطة في تداولات الخميس الماضي، مقارنة بـ 16404 نقطة قبل شهر,

وقال بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي حديث إنه يتوقع سيطرة النطاق العرضي على تداولات السوق خلال شهري يوليو وأغسطس مع انخفاض أحجام التداول نسبيًا.

وأرجع بنك الاستثمار ذلك بصورة رئيسية إلى موسم الصيف وغياب العوامل المحفزة الكبيرة

وتوقع في الوقت ذاته انتعاشة بحلول فصل الخريف، تزامنا مع تراجع وتيرة التضخم تدريجيًا، وقيام الشركات برفع أسعارها وتحقيق استقرارًا على مستوى هوامش الأرباح، وسط آمال باستقرار موجة التخارج من الأسواق الناشئة.

ويتوقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية سيطرة التحركات العرضية على السوق خلال شهري يوليو وأغسطس مع ميل للهبوط نتيجة حالة الهدوء التي تسيطر على السوق عادة خلال هذه الفترة، وتباطوء تعاملات المستثمرين الأجانب.

وقال الأعصر إن أعلى مستوى سيصل إليه المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 خلال شهر يوليو سيكون 16900 نقطة، فيما سيكون أهم سهم هو البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الرئيسي وسيتحرك بين 83 و 90 جنيه.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 توقع الأعصر تحركه بين مستوى 790 و 815 نقطة، بينما سيكون السهم الأهم عليه ابن سينا فارما حيث يستهدف مستوى 12.80 جنيه .

وقال محمد كمال مدير تداول المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية إنه يتوقع عودة السوق للتحرك بشكل جيد بحلول شهر سبتمبر، بشرط وجود محفزات قوية ودخول قوى شرائية جديدة السوق، فيما كانت توقعاته لشهري يوليو وأغسطس كسابقيه.

وتوقع كمال تحرك قطاع البتروكيماويات بشكل جيد خلال الفترة المقبلة بدعم اعلان الحكومة أن شركة “إنبي” ستكون هي الأولى ببرنامج الطروحات الحكومية، وارتفاعات أسعار البترول عالميا.