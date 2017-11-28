هل تبخرت فرصة استرداد أموال مبارك من سويسرا ؟

حافظ محموديطرح السؤال نفسه بقوة الآن بعدما أعلنت السلطات السويسرية قرارها بوقف التعامل مع مصر، فيما يتعلق باسترداد أموال مبارك المنهوبة من مصر.والمثير للتعجب والحيرة أن هذا القرار يأتي رغم ما اشتهرت به سويسرا من كونها من أكثر دول العالم تعاونا في رد الأموال المنهوبة، وهو ما تدل عليه تجربتها في ر

حافظ محمود



يطرح السؤال نفسه بقوة الآن بعدما أعلنت السلطات السويسرية قرارها بوقف التعامل مع مصر، فيما يتعلق باسترداد أموال مبارك المنهوبة من مصر.

والمثير للتعجب والحيرة أن هذا القرار يأتي رغم ما اشتهرت به سويسرا من كونها من أكثر دول العالم تعاونا في رد الأموال المنهوبة، وهو ما تدل عليه تجربتها في رد أموال الحكام الفاسدين لدول مثل الفلبين وبيرو وكزخستان ونيجيريا، جاء حكم المحكمة السويسرية الأخير بوقف التعاون مع مصر بشأن استرداد الأموال التي نهبها مبارك، كما يأتي هذا القرار بالرغم من تشكيل مصر لـ 5 لجان ممتتالية خلال الأربع سنوات الماضية لمتابعة استرداد الأموال المنهوبة بواسطة مبارك وعائلته.

وبالطبع فقد دفع هذا القرار النيابة العامة المصرية إلى إصدار بيان تؤكد فيه أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري، ومنها عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية (محمد مرسي في ذلك الوقت) بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذى ارتأت معه المحكمة السويسرية أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية (وقتئذ) على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.

وأكدت النيابة المصرية أن هذه الأسباب تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.

وحول السيناريوهات المتاحة لاستئناف مسيرة محاولة استرداد الأموال المنهوبة بواسطة مبارك وعائلته أكد د.أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي أنه لم يبق أمام مصر إلا سيناريو واحد فقط ألا وهو أن تقوم السلطات المصرية المعنية بإثبات أن الأحكام السويسرية قد انتهكت قواعد القانون الدولي خاصة اتفاقية الأمم التحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة لعام 2003.

وفي هذه الحالة فإن الأحكام القضائية السويسرية الداخلية مهمت علت مرتبتها وكانت ذات حجية مطلقة في الدولة السويسرية فأنها وفقا لقواعد المسئولية الدولية لا تنشئ مراكز قانونية جديدة، ولا تكسب أي حقوق لسويسرا، ولا تفرض أي واجبات على مصر الدولة المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، وذلك لأن الاحكام التشريعات والأحكام القضائية الوطنية والإجراءات التنفيذية الداخلية لا تعدو في القانون الدولي إلا كونها وقائع مادية، وعلى الدول التي صدر عن محاكمها الوطنية أية أحكام قضائية منتهكة لقواعد القانون الدولي أن تقوم بإلغاء تلك الأحكام وإلا فإن تتحمل المسئولية الدولية جراء ذلك”.