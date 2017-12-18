هل تباين رد مصر في حادثتي الاعتداء على مواطنيها بالكويت والسعودية؟

سمر السيد:



اختلف الموقف الرسمي المصري فى التعامل مع واقعتى اعتداء على مواطنين مصريين فى السعودية والكويت خلال الفترة الماضية.





فبينما أحدثت واقعة الاعتداء على مواطن في الكويت ردود فعل وتحركات دبلوماسية وحكومية وزيارة وزيرة الهجرة إلى المواطن المعتدي عليه، تحركت في الحادث الثاني وزارة الهجرة بإصدار بيان عن اتصال الوزيرة بالمواطن تضمن الإشارة للقنصل المصري في السعودية.





ترصد “المال” فى هذا التقرير الاختلاف بين الحادثتين وما هو الرد الرسمى تجاهمها.





حادثة السعودية







يوم السبت الماضي تعرض أحد المصريين المقيمين بالسعودية للضرب والطعن من قبل 3 أشخاص داخل أحد المطاعم بالسعودية .



وأصدرت وزارة الهجرة بياناً صحفياً تؤكد فيه أن الوزيرة نبيلة مكرم تواصلت مع المواطن وأن القنصل المصري بجدة أكد أنه سيتم إرسال المستشار القانوني لزيارته بالمستشفي، كما سيقوم القنصل العام بزيارته في وقت لاحق، مؤكدة أنه تم إبلاغ النيابة لمتابعة الموقف القانوني.





وقال المواطن نفسه فى بيان تداولته وسائل الإعلام إن القنصلية المصرية بالرياض شكلت لجنة قانونية لمتابعة تحقيقات واقعة الاعتداء عليه.





فيما صرح أحد أقارب المصرى المعتدى عليه لـ”المال”، أن المريض تم إخراجه اليوم من المستشفى الذى كان يعالج بها بالرياض بحجة انتهاء تأمينه وأنه فى حالة رغبته بالاستمرار عليه أن يدفع مبلغ مالى قدره 2000 ريال سعودي، مشيراً إلى أن حالته الصحية صعبة نتيجة تعرضه لـ4 طعنات فى الصدر والرقبة.





وهو الأمر الذي لم يتسن التأكد منه بشكل فوري أو الحصول على تعليق من الأجهزة الحكومية.





حادثة الكويت







، تعرض أحد المواطنين لحادثة فى الكويت 6 ديسمبر الماضى إلا أن الجهات الحكومية المختلفة من وزارات القوى العاملة و الخارجية والهجرة تحركت بسرعة وتم إحالة الجاني للمحاكمة





ووقتها قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين للخارج، إن الوزيرة نبيلة مكرم وصلت إلى الكويت للاطمئنان على الشاب المصرى الذى تعرض لاعتداء من قبل مواطن كويتى برفقة علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.





كما أصدرت وزارة القوى العاملة بياناً صحفياً حول متابعة الوزير محمد سعفان بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بقنصلية مصر بالكويت للمواطن المعتدى عليه ، موضحاً أن تم تكليف المستشار العمالى باستمرار التواصل معه و أن السفارة والوزارة تقفان بجانبه للحصول على جميع حقوقه.





وصرح السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، ان السلطات الكويتية ألقت القبض عى الشخص الذى اعتدى على المواطن المصرى ، مشيراًإلى أن القنصلية ستتابع سير التحقيقات لحين حصوله على حقوقه.





** لا اختلاف







لكنّ السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، ذهب إلى أنه لا يوجد اختلاف فى الموقف الرسمى بين الحادثتين، مرجعًا عدم إعلان تدخل وزارتى الخارجية أو القوى العاملة قد يرجع لعدم توفر المعلومات الكافية عن الحادث، قائلاً: “من المؤكد ستتدخل هذه الجهات فى وقت لاحق لحل المشكلة”.





وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن حوادث الاعتداء على المواطنين تعتبر فردية ولا تؤثر على العلاقات الثنائية بين الدول، مشيرا الى أن وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم قد تواصلت مع المواطن المعتدى عليه بالسعودية.





وتعد دول الخليج إحدى الوجهات الرئيسية للعمالة في مصر التي يبلغ مستوى البطالة فيها 11.9% وفق إحصائية صادرة الشهر الماضى عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.





