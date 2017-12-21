هل تؤثر مذكرة تفاهم القنوات المصرية على مستوى الدراما الرمضانية؟

- سعد الدين: القرار جملة وتفصيلا ليس في صالح الدراما وسيفتح سوق سوداء - موريس: القرار لغة بيزنيس ومال وليس لغة تخدم الفن والعمل الدرامي والإبداع - الشناوي: الأمر يخضع للعرض والطلب والنجوم لن يقبلوا بهذا القرار أحمد حمديوقع رؤساء مجالس إدارة بعض القنوات المصرية الهامة في سوق الفضائيات " أون أي" و "

– سعد الدين: القرار جملة وتفصيلا ليس في صالح الدراما وسيفتح سوق سوداء

– موريس: القرار لغة بيزنيس ومال وليس لغة تخدم الفن والعمل الدرامي والإبداع

– الشناوي: الأمر يخضع للعرض والطلب والنجوم لن يقبلوا بهذا القرار

أحمد حمدي



وقع رؤساء مجالس إدارة بعض القنوات المصرية الهامة في سوق الفضائيات ” أون أي” و “سي بي سي” و”النهار” و”دي إم سي”، مذكرة تفاهم الأيام الماضية بشأن ألا تتعدى ميزانية أي مسلسل في عام 2018 70 مليون جنيه، ولا تتعدى ميزانية شراء مسلسلات رمضان 2018 عن 230 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن أجر أي نجم في البرامج التليفزيونية لا يتجاوز 250 ألف جنيه.

في هذا التقرير، نرصد آراء بعض النقاد حول هذه القرارات، وتأثيرها على الدراما المصرية في رمضان 2018 والفن.

يقول الناقد أحمد سعد الدين: أنه لا يمكن أبدا إحكام هذه القنوات ميزانية المسلسل بحيث لا تتعدى 70 مليون جنيه باستثناء أن يتم وضع قيمة أجر النجم أو بطل العمل وميزانية المسلسل على الورق الرسمي بشي معين وأمام الضرائب بقيمة أخرى.

وأضاف أن مذكرة تفاهم القنوات التي وقعت الأيام الماضية لا يمكن أن تطبق بدقة على أجور النجوم الكبار أو نجوم الصف الأول، فلن يجرؤ أي منتج على تخفيض أجورهم أبدا، وذلك سيفتح مجالا لاشك فيه في التحايل على الأمر بوضع قيمة أجورهم شيء معين على الورق والحقيقة ستكون شيئا آخر.

وأشار أيضا إلى ميزانية المسلسلات لا تتعدى 230 مليون جنيه كما وقع في مذكرة التفاهم بين القنوات معنى ذلك اننا سنخصص هذه الميزانية ل 4 مسلسلات فقط وكيف يتم ضمان هذا الامر بالنسبة للقنوات والمعلنين التي تشتري المسلسلات بارقام ضخمة للغاية مما يفتح بابا خلفيا للامر كله للتحايل على مذكرة التفاهم حتى يستطيع المنتجون تخصيص الميزانية الللازمة لاي مسلسل يقومون بانتاجه في رمضان 2018.

وتابع سعد الدين قائلا ان مذكرة التفاهم بين القنوات كان يمكن تطبيقها بالفعل منذ سنوات حينما كانت تعتمد الميزانية الخاصة بالاعمال الدرامية من الاذاعة والتلفزيون ، ام الان فالميزانيات الموجودة وهمية وليست حقيقية سواء في اجور النجوم او ميزانية المسلسلات .

ونوه إلى أنه لايمكن تحجيم اجور النجوم في البرامج التليفزيونية ايضا بحيث لاتزيد عن 250 الف جنيه كما وقعت مذكرة التفاهم لانه لايمكن ان يقبل نجم كبير مثل احمد عز الذي يتقاضى 100 الف دولار منذ سنوات بمعنى 2 مليون ونصف جنيه الان فهل سيتنازل عن هذا الاجر ويعود للوراء بتقاضي 25 الف دولار لايمكن ابدا لاننا نعيش في زمن بورصة النجوم ولو تنازل مرة لن يتنازل مرتين وهل تستطيع القنوات الالتزام بذلك ام ستعمل من باب خلفي ” تحت الترابيزة ” اي مثل السوق السوداء في البنوك في الثمانينات.

وقال سعد الدين إن العمل الفني لايمكن تحجيمه بميزانية محدودة ابدا حتى لو اتحدت القنوات معا لتطبيق ذلك لان نجم العمل يحصل على نصف ميزانية المسلسل ويجب اعادة النظر في هذا القرار لانه ليس في صالح الفن والدراما ابدا جملة وتفصيلا.

أما الناقدة ماجدة موريس فترى أن: مسلسلات رمضان لايمكن مواجهة مذكرة التفاهم باجور نجوم الصف الاول الذي يتقاضون 30 مليون او 40 مليون جنيه لان ذلك سيؤثر بالتاكيد على ميزانية العمل الانتاجية ،مضيفة انه لكي يتم تقديم مسلسل جيد يجب الانفاق عليه بشكل صحيح لان هذا القرار سيؤدي لاستبدال المنتجين بفنانين مميزين للعمل اجورهم عالية بفنانين اقل منهم لتطويع ميزانيتهم حسب مذكرة التفاهم بحيث لايتعدى 70 مليون جنيه لللمسلسل .

وأضافت أن هذا القرار لم يستطع حل مشكلة اجور النجوم الكبار بل تم وضع حد اقصى للمسلسل انتاجيا دون وضع حد اقصى لاجور النجوم الكبار ، وسيؤدي ذلك لانخفاض مستوى المسلسلات المقدمة للجمهور لانه سيتم توزيع باقي ميزانية المسلسل على تكاليف الانتاج وممثلين اقل مستوى وسيتم استبدال السفر لاماكن تصوير معينة خارج مصر لااماكن داخل مصر لتخفيض تكلفة السفر بسبب تقاضي النجم اجرا كبيرا للغاية.

وأشارت أيضا إلى القرار حدد ميزانية شراء مسلسلات رمضان الى 230 مليون جنيه فقط وذلك سيؤدي لتقليل عدد الاعمال الدرامية في موسم رمضان حتى يتناسب مع هذا الرقم او سيكون هناك مسلسلات اقل جودة ومستوى فني وبذلك لن يتحدد قمية العمل الدرامي بجودته واهميته بل سيتحدد بميزانيته فقط مؤكدة انها لغة لاتخدم الفن والعمل الدرامي وانما هي لغة مال وبينزنيس فقط ولاتخدم الفن والابداع والثقافة.

ونوهت موريس انهم استطاعوا تحديد حد اقصى لااجر النجوم في البرامج التليفزيونية 250 الف جنيه لان البرامج توزيعها محدود مؤكدة هذا القرار بسبب تورط هذه القنوات ماليا وعدم قدرتهم على توزيع مسلسلاتهم رمضان الماضي بشكل جيد وخسارتهم ماديا.

ويقول الناقد طارق الشناوي: الأمر كله يخضع لمسالة العرض والطلب في بورصة النجوم فلايمكن تحجيم اجر نجوم كبار مثل عادل امام ويسرا وغيرهم من ميزانية المسلسل حتى لاتتعدى 70 مليون جنيه مؤكدا ان النجم الكل يخضع لشروطه وطلباته في العمل الفني لانه يحقق نسبة كبيرة من الاعلانات لنجوميته.

وأضاف من المفترض لو تم تطبيق هذا القرار بين القنوات المصرية الاربعة الا تتعدى ميزانية النجوم الكبار او ابطال المسلسلات 10 في المئة من ميزانية العمل الدرامي وذلك لن يقبله اي نجم ابدا لذلك هذا القرار لايمكن تطبيقه على غالبية المسلسلات بالاضافة انه تم التعاقد مع الكثير من نجوم الصف الاول على مسلسلات رمضان 2018 قبل انتهاء رمضان الماضي.