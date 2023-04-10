هل الصيام يعالج متلازمة تكيس المبايض ؟ استشاري أمراض نساء يجيب

قال الدكتور

وأوضح في تصريحات خاصة لـ «المال» أنه بفضل الكتاب الأكثر مبيعًا مثل The Diabetes Code للدكتور “جيسون فونغ” والأفلام الوثائقية مثل “Eat Fast Live Longer”، أصبح الصيام المتقطع أحد أكثر اتجاهات الصحة والعافية التي يتم الحديث عنها في العالم.

وأشار «نور الدين» إلى أن مجلة “New England Journal of Midecine” نشرت مقالة تروج لفوائد الصيام، وتوضح هذه المقالة المراجعة أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن العديد من الاضطرابات الصحية المزمنة بما في ذلك السِمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

ولكن … كيف يؤثر على الخصوبة وتكيس المبايض؟

وأوضح «نور الدين» أنه عندما يدخل الجسم في حالة الصيام تبدأ العديد من التغيرات الأيضية في الحدوث والتي تدعم فقدان الوزن بما في ذلك التحول في الهرمونات الهامة التي تنظم الشهية (مثل اللبتين والأديبونكتين) .

والأهم من ذلك أن الصيام المتقطع يمكن أن يخفض مستويات الأنسولين وبالتالي يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من مقاومة الأنسولين، ستتفهم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مدى أهمية ذلك بالنسبة للدورة الشهرية والتبويض .

كما لوحظ زيادة في هرمون النمو وكذلك هرمون حرق الدهون مع الصيام المتقطع، ونتيجةً لهذه التغيرات الهرمونية قد يؤدي الصيام إلى زيادة معدل الأيض مما يزيد من فقدان الوزن .

ويمكن أن تكون كل هذه التغييرات مفيدة للغاية لمن يحتاجون إلى إنقاص الوزن قبل الحمل أو الخضوع لعلاجات الخصوبة (مثل التلقيح الاصطناعي أو التلقيح داخل الرحم) .

وأكد أن بروتين “كيسبيبتين kisspeptin” هو أحد البروتينات التنظيمية العديدة والمسؤول عن تنشيط الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية الذي يحفز إفراز الهرمون المنبه للجريب والهرمون اللوتيني من منطقة في الدماغ تسمى الغدة النخامية .

وأوضح أنه في النصف الأول من الدورة الشهرية يحفز الهرمون المنبه (FSH).. المبايض والتي تنتج هرمون الاستروجين، بمجرد أن يرتفع هرمون الاستروجين بدرجة كافية يتم إرسال إشارة ثانية من الغدة النخامية يحفز التبويض من الجريب السائد للمبيض .. (Ovarian Follicle) الذي يفرز بعد ذلك هرمون البروجسترون .

لهذا يُفترض أن الصيام المتقطع قد يحسن الخصوبة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض عن طريق تقليل مستويات كل من الأنسولين والجلوكوز .

ووأوضح أنه خلصت إحدى الدراسات (التي شملت عدد من النساء مصابات بمتلازمة تكيس المبايض) إلى أن تقييد السعرات الحرارية على المدى القصير أدى في الواقع إلى زيادة مستويات الهرمون اللوتيني ولكن قلل من الجلوكوز والأنسولين واللبتين والتستوستيرون .