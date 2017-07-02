هل اقتربت وجهة نظر الجمهور والنقاد حول أفلام العيد؟

ماجدة خير الله: "الأصليين" سيكون من أهم أفلام 2017 طارق الشناوي: "جواب اعتقال" به العديد من المشاكل في السيناريو والفكرة محمود قاسم: هنيدي لا جديد لديه ليقدمه للجمهور علي راشد خمسة أفلام كانت هي ملاذ جمهور عيد الفطر هذا العام وهو يعتبر من المواسم السينمائية الهامة التي يقبل الجمهور عليها بعد

ماجدة خير الله: “الأصليين” سيكون من أهم أفلام 2017

طارق الشناوي: “جواب اعتقال” به العديد من المشاكل في السيناريو والفكرة

محمود قاسم: هنيدي لا جديد لديه ليقدمه للجمهور



علي راشد

خمسة أفلام كانت هي ملاذ جمهور عيد الفطر هذا العام وهو يعتبر من المواسم السينمائية الهامة التي يقبل الجمهور عليها بعد 30 يوما من الدراما الرمضانية، وكانت الإيرادات الأكبر من نصيب فيلم “هروب اضطراري” لأحمد السقا ومجموعة من النجوم المتميزين، وفي المركز الثاني فيلم “تصبح على خير” لتامر حسني ، وتلاه فيلم “جواب اعتقال” لمحمد رمضان، ثم فيلم “الأصليين” لخالد الصاوي، وفي المركز الأخير فيلم “عنتر ابن ابن شداد” لمحمد هنيدي.

الجمهور دائما تكون له كلمة أحيانا تتفق مع رأي النقاد وفي أحيان كثيرة تختلف تماما عنها إلا أن هذه الموسم اقتربت وجهة نظر الجمهور مع الناقد في فيلم “هروب اضطراري” حيث كان أكثر جماهيرية وإيرادات وثناء من النقاد وكذلك في فيلم “عنتر ابن ابن سداد” الذي ابتعد عن الناقد والمشاهد، بينما اختلفت وجهة النظر في فيلم “الأصليين” حيث أثنى عليه النقاد بينما لم يحصل إقبال الجمهور.

من جهتها أكدت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، أنها شاهدت فيلما “هروب اضطراري” و”الأصليين” ، مشيرة إلى أن “هروب اضطراري” وهو فيلم أكشن جيد الصنع استطاع أن يحقق قدرا كبيرا من المتعة وبه العديد من العناصر التي تجعل فيلم الأكشن مطلوبا ففيه اختطاف أطفال ومطاردات والحبكة والشكل والصورة استهوت المشاهد وجعلتهم يقضون وقتا لطيفا بالإضافة إلى فريق الممثلين الذي كان أداؤهم جيدا للغاية.



وبالنسبة لأفلام الأكشن المصرية ومقارنتها بالأفلام الأجنبية ومدى تطورها قالت :” بالنسبة لأفلام الأكشن المصرية بها تقدم واضح ولكن لا يجب أن يتم مقارنتها بأفلام الغرب حتى الأفلام الهندية تقفز قفزات كبيرة في إطار أفلام الحركة ، وأمامنا الكثير لتصل إلى الأفلام الأجنبية، فأفلامنا عبارة عن سيارات تطير في الهواء ومطاردات بدراجات نارية بينما تجد في الأكشن الأجنبي طائرات تتناطح وكباري تنفجر فالحياة لديهم متقدمة كثيرا بينما ما زلنا بعيدين عنهم ولكن خلال آخر 5 سنوات نتطور إلى حد كبير”.



وعن فيلم “الأصليين” أشارت إلى أنه يعتبر من الأفلام الجيدة النادرة التي تتميز بجودة العمل من حيث الإخراج والصورة والإضاءة، كما أنه على مستوى الفكرة يتميز بمناقشة فكرة من الأفكار غير الدارجة وموضوع قد يكون شاغلا لبال الكثيرين وهي مدى حرية الفرد في وطنه وحدود افتحام حريته الشخصية وبه أداء تمثيلي رائع وسيكون من أهم أفلام عام 2017 .



وعن فكرة نجاح العديد من الأعمال السينيمائية على المستوى النقدي وبالرغم من ذلك لا تحقق رواجا وإقبالا جماهيريا على مستوى الإيرادات مثل “الأصليين” الذي لم تصل إيراداته إلى نصف مليون جنيه حتى الآن، أوضحت أن تلك الأفلام لا تجد صدى جماهيريا لأن المستوى الثقافي والتذوق بالنسبة للجمهور المصري صعيف بعكس في الدول الأجنبية التي ينجذب الناقد والجمهور معا للأعمال الجيدة بسبب مستوى ثقافة المواطن العادي الذي يتقبل العديد من المدارس السينمائية ، إلا أنه في مصر توجد هوة وكراهية للفيلم الجيد والأفلام الجيدة لا يذهب إليها إلا شريحة صغيرة ممن ثقافة نقدية وفنية جيدة.



أما الناقد طارق الشناوي ، فلفت إلى أنه شاهد الخمسة أفلام التي طرحت خلال موسم عيد الفطر مشيرا إلى أنه ذكرها في العديد من مقالاته، حيث قارن في مقاله “انتصار مدو للسقار وخسارة مخزية لمحمد رمضان” بين فيلمي “هروب اضطراري” و “جواب اعتقال”، مشيرا إلى أن الأول به تجربة سينمائة جيدة يقدمها لأول مرة المخرج أحمد خالد موسى تكشف عن حرفيته في تقديم شريط سينمائي جاذب ومشبع فنيا كما أن الإنتاج حرص على جعل كل الإمكانيات متاحة مع كثير من النجوم توجهم في مشهد النهاية الفنان أحمد حلمي .

أما عن فيلم “جواب اعتقال” لرمضان فلفت إلى أنه ما زال يبحث عن دائرة “عبده موتة” ويهرب منها ويعود ، وسيناريو الفيلم رديء ولم تتم دراسة الموقف الفكري للجماعات الإرهابية برغم من أن الفيلم يقتحم منطقة شائكة لكنه في النهاية سيناريو بلا منطق فكري ولا فني.



ولفت إلى أن تجربة محمد سامي في إخراج فيلم “تصبح على خير” لتامر حسني أفضل حالا من إخراجه لفيلم “جواب اعتقال” في الجزء الأول منه فقط بينما أخل في باقي الفيلم، أما فيلم “عنتر ابن ابن شداد” فأشار إلى أنه يفتقر إلى الكوميديا وذلك بسبب قلة تواصل هنيدي مع الجمهور في الكوميديا، بينما وصف فيلم “الأصليين” بأنه فيلم سينما وليس فيلم عيد ويمثل اللقاء الثاني بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد وبه حالة جيدة في العديد من المستويات الفنية.

ومن جهته أكد الناقد السينيمائي محمود قاسم، أنه لم يكن هناك أحد يتصور النجاح الذي حققه الفنان أحمد السقا بفيلمه “هروب اضطراري” إلا أن السقا ظل فترة طويلة لم يقدم أفلاما مبتكرة، بينما فيلم محمد هنيدي لم يجد إقبالا جماهيريا بسبب أنه لم يصبح لديه جديد ، بينما فيلم “الأصليين” لم يكن مناسبا لموسم العيد.



وأشار إلى أن الجمهور دائما ما يبحث عن نجمه المفضل وهذا العام لم يتصدر المشهد سوى أحمد السقا ومحمد رمضان لذلك كانوا الأكثر جماهيرية بصرف النظر عما قدماه ، والجمهور في النهاية يذهب للاستمتاع فقط.