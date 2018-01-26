هل اعتقال الفاسدين وأخذ أموالهم دون محاكمة أمر طبيعي؟ السعودية ترد في دافوس

سي إن إن قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن هناك الكثير من الطرق للتعامل مع قضايا الفساد، مؤكدًا أن حكومة بلاده كانت تحقق منذ عامين في قضايا الفساد التي اعتقلت على إثرها عددًا من رجال الأعمال والأمراء والمسئولين. جاء…

سي إن إن

قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن هناك الكثير من الطرق للتعامل مع قضايا الفساد، مؤكدًا أن حكومة بلاده كانت تحقق منذ عامين في قضايا الفساد التي اعتقلت على إثرها عددًا من رجال الأعمال والأمراء والمسئولين.

جاء رد الجدعان، خلال حوار مع تليفزيون سي إن إن، على هامش منتدى دافوس المنعقد حاليًّا في سويسرا، عندما سأله المحاور ريتشارد كويست عما إذا كان يتفق معه في أن إيقاف شخصيات وأخذ أموالهم ثم إطلاق سراحهم دون يوم واحد من المحاكمة هو أمر غير تقليدي لحل قضايا الفساد.

وتابع الجدعان: “الحكومة جمعت المعلومات ولم يكن الأمر مفاجئًا.. كما أن الشخصيات الموقوفة تستطيع التواصل مع محاميها كل يوم”.

وقال: “لقد وافقوا على التسويات قبل الذهاب للمحكمة.. هذا أمر طبيعي ويحدث في السلطات القضائية الأخرى”.

وتتوقع السعودية جمع نحو 100 مليار دولار من التسويات التي تتوصل إليها مع الشخصيات الموقوفة، وقال النائب العام السعودي، منذ أيام، إن بلاده أفرجت عن 90 شخصًا، وما زالت تحتجز 95 آخرين قد يذهبون للمحاكمة.