هل ارتفع سعر لبن جهينة ميكس شوكولاتة إلى 12 جنيها.. «المواد الغذائية» توضح

كشفت شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية، عن حقيقة ارتفاع سعر لبن جهينة ميكس شوكولاتة للعلبة صغيرة الحجم 200 ملي.



وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية في بيان منذ قليل، إن سعر لبن جهينة ميكس شوكولاتة لم يرتفع إلى 12 جنيها، وأن الترويج لارتفاع جهينة غير صحيح.

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على ضرورة التأكد من صحة أسعار السلع قبل نشرها وتدقيق المعلومات لمنع التلاعب بأسعار السلع.



وأوضح أن سعر لبن جهينة ميكس شوكولاتة للعلبة صغيرة الحجم 200 ملي، نحو 7 جنيهات، في حين تباع في بعض المناطق بـ 8 جنيهات حسب المنطقة.