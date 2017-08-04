هل اخترق PSG قواعد اللعب المالي النظيف في صفقة نيمار؟

إعداد - علي المصريبات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسباني السابق، رسميا أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد أن تكلف انضمامه إلى باريس سان جرمان الفرنسي بشكل إجمالي، نحو نصف مليار يورو.وكسرت "أم الصفقات"، بما كشفت عنه من أرقام "مفزعة"، كل الحدود التي كان في الإمكان تصورها سابقا، ف



إعداد – علي المصري

بات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسباني السابق، رسميا أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد أن تكلف انضمامه إلى باريس سان جرمان الفرنسي بشكل إجمالي، نحو نصف مليار يورو.

وكسرت “أم الصفقات”، بما كشفت عنه من أرقام “مفزعة”، كل الحدود التي كان في الإمكان تصورها سابقا، فيما يتعلق بأسعار لاعبي كرة القدم في أوروبا والعالم.

ومن أجل التعاقد مع نيمار، دفع سان جرمان قيمة الشرط الجزائي، لكي يتمكن من فسخ تعاقد المهاجم البرازيلي مع برشلونة، الذي يبلغ 222 مليون يورو، وتبلغ قيمة هذا الانتقال أكثر من ضعف الصفقة القياسية التي شهدت انتقال الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي، مقابل 105 ملايين يورو.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن نيمار (25 عاما) سيحصل على راتب أسبوعي قدره 550 ألف يورو، مما يعني أن راتبه في سنوات العقد الخمس سيصل إلى 150 مليون يورو خالصة الضرائب.

وتتضمن الصفقة أيضا عمولات بعشرات الملايين لوالد نيمار، الذي يعمل أيضا مديرا لأعماله، فضلا عن مكافآت وحوافز أخرى للاعب، تقرب إجمالي تكلفة الصفقة من 500 مليون يورو.

وأعلن برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت، أمس الخميس، أنه تسلم 222 مليون يورو من ممثلي نيمار، من أجل فسخ التعاقد الذي كان يربط الطرفين.

وتابع النادي الكتالوني: “سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء، حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ عن هذا الأمر”، ولم يكشف برشلونة لماذا يعتقد أنه ربما تكون هناك مسائل شائكة خاصة بهذه الصفقة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني خافيير تيباس، أن الرابطة ترفض تسلم قيمة الشرط الجزائي بداعي أنها “قد تمثل خرقا لقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي للعبة”.

ورفض الاتحاد الأوروبي، الذي تنص لوائحه للعب النظيف المالي على منع الأندية من إنفاق أموال أكبر من إيراداتها، التعليق، لكن متحدثا باسمه أشار إلى أن القضايا المتعلقة بالانتقالات الدولية تقع في دائرة اختصاص الاتحاد الدولي “فيفا”.

وفي السياق ذاته، تحدَّثت مواقع ألمانية عديدة، عن أنَّ الصفقة ستكلف سان جيرمان عمليًا نحو 800 مليون يورو، وليس فقط 222 مليون يورو، وعند الحديث عن نيمار، يرد اسم رئيس “بي إس جي” رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، ويرد اسم شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة قطرية حكومية تنتمي لنفس المجموعة الاستثمارية، المالكة للنادي.

ويُقال إنَّ نيمار وقع معها عقدًا بقيمة 300 مليون يورو، ليكون سفيرًا رسميًا لمونديال الدوحة 2022، لكن في الواقع يفترض أن يأخذ نيمار هذا المبلغ ليسدد الشرط الجزائي لبرشلونة من أجل فسخ عقده الممتد لـ2021.

وكي لا يصطدم باريس سان جيرمان بالقواعد المالية للعب النظيف لدى “يويفا”، فكر أصحاب الدهاء بباريس في ثغرة قانونية لتجيء حكاية سفير المونديال، ويأخذ نيمار المبلغ ويسدده بنفسه.

وبهذا يبقى باريس سان جيرمان بعيدًا، رسميًا، عن أموال تلك الصفقة، وإلا سيكون مخالفًا لقواعد “يويفا”، التي تقضى بألا ينفق أي نادٍ تابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يخص الانتقالات مبالغ تفوق دخله.

كرة القدم في خطر

يرى الدكتور إلك فرانكه، أستاذ فلسفة الرياضة في كولونيا، أنَّ صفقة نيمار “تظهر تراجعًا للأخلاقيات في كرة القدم الحديثة”، وقال: “إذا كان مبلغ 222 مليون لن يوضع في صندوق تحوط (صندوق استثمار)، وإنما في إمكانيات محدودة لدى إنسان، فإنه لن يكون ممكنًا تفسير المسألة بكلام منطقي”.

ويشير أستاذ فلسفة الرياضة إلى أنه “بالنسبة للجماهير فإن مثل هذه المبالغ لا يمكن فهمها، أو تصورها”.

ويوضح فرانكه، أنه ليس هو فقط من يتساءل عن وجود تبرير لمثل تلك التعاملات لكن يبدو أن السوق يخدمها، ولهذا تدور العجلة بشكل أسرع باستمرار ونقف نحن على الهامش والدموع في أعيننا متسائلين: إلى أين سيسير بنا الأمر؟”.

وينتقد فرانكه تلك التطورات ويقول إنها ستضر بكرة القدم على المدى البعيد، ويتابع “مثل هذه التطورات ستفقد الرياضة قاعدتها على المدى المتوسط؛ لأن الجماهير أيضًا سيصبح من الصعب عليها وبشكل دائم أن تتماهى مع اللاعبين”.

الشرق الأوسط والفقراء وصفقة نيمار

في عام 1999 انتقل النجم الإيطالي كريستيان فييري من لاتسيو لإنترميلان مقابل ما يعادل 45 مليون يورو، مسجلاً رقمًا قياسيًا آنذاك، ولما علم البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان، بتلك الصفقة بدا مذهولاً، وقال “إنها اعتداء على كل فقراء العالم، وتضر بقيم الرياضة”.

يقول ألكسندر مولر، المحرر بجريدة مانهايمر مورجن الألمانية، إن الأندية في الدوريات الكبرى بأوروبا أنفقت هذا الصيف 2.5 مليار يورو في سوق الانتقالات.

ويشير: “الطفرة في سوق الانتقالات ستتضاعف من خلال الزيادة المستمرة لعائدات البث التلفزيوني، ومصادر الأموال من الشرق الأوسط، التي يقال إنها غير محدودة”.

ويتابع مولر “وكلاء اللاعبين يعيشون أجواء تشبه أجواء المنقبين عن الذهب”، لكن ما يتجاهله مولر عن الشرق الأوسط “الذي يقال إن المال فيه بلا حدود”، هو أن الملايين من سكانه يقبعون تحت خط الفقر، وبحاجة في الوقت الراهن لكل “سنت”.